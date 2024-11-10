Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС

Министр иностранных дел Уганды сообщил о получении приглашения от России на партнерство с БРИКС

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, приглашение было доставлено три дня назад, и в настоящее время власти Уганды проводят все необходимые процедуры для принятия окончательного решения, передает РИА «Новости».

Одонго подчеркнул, что в нынешнем многополярном мире, где некоторые страны Африки и Латинской Америки поддерживают позиции России на международных форумах, членство в БРИКС открывает для Уганды новые возможности. Он отметил, что в условиях, когда Африка сталкивается с необходимостью быстрого экономического роста на фоне увеличения численности населения и ограничения помощи от международных финансовых институтов, БРИКС и другие страны, такие как Китай, рассматриваются его страной как альтернативные источники.

Министр добавил, что Уганда изучает и анализирует предложенные варианты с учетом требуемых результатов, подчеркивая важность подобных решений для будущего развития экономики страны.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с коллегой из Уганды на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, что Россия поддержала Уганду в качестве страны-партнера БРИКС.

Ранее сообщалось, что БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.