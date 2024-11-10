В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
Уганда получила приглашение стать страной-партнером БРИКС
Министр иностранных дел Уганды сообщил о получении приглашения от России на партнерство с БРИКС
Министр иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго на полях министерской встречи формата «Россия-Африка» подтвердил, что страна получила приглашение от России стать партнером БРИКС.
По его словам, приглашение было доставлено три дня назад, и в настоящее время власти Уганды проводят все необходимые процедуры для принятия окончательного решения, передает РИА «Новости».
Одонго подчеркнул, что в нынешнем многополярном мире, где некоторые страны Африки и Латинской Америки поддерживают позиции России на международных форумах, членство в БРИКС открывает для Уганды новые возможности. Он отметил, что в условиях, когда Африка сталкивается с необходимостью быстрого экономического роста на фоне увеличения численности населения и ограничения помощи от международных финансовых институтов, БРИКС и другие страны, такие как Китай, рассматриваются его страной как альтернативные источники.
Министр добавил, что Уганда изучает и анализирует предложенные варианты с учетом требуемых результатов, подчеркивая важность подобных решений для будущего развития экономики страны.
В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с коллегой из Уганды на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, что Россия поддержала Уганду в качестве страны-партнера БРИКС.
Ранее сообщалось, что БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.