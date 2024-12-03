Эксперты объяснили значение освобождения Новодаровки

Tекст: Роман Крецул

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России. В ходе боев войска нанесли поражение подразделениям 33-й мехбригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь в ДНР.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм САУ «Акация». Одновременно «Южная» группировка освободила Романовку, поразив формирования 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригады и 37-й бригад морской пехоты ВСУ. Село Романовка находится в 10 км к югу от важного логистического центра Курахово, за который сейчас идут активные бои.

Новодаровка расположена на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики. К северу от нее находится Зеленое поле, через которое проходит трасса до Великой Новоселки, она находится в 15 км восточнее. Российские войска уже охватили этот город с юга, с востока и с севера.

Ранее к востоку от Новодаровки подразделения ВС России вклинились в оборону в нескольких местах, продвигаясь на север. Еще 13 ноября группировка «Восток» взяли под контроль Ровнополь в ДНР, расположенный в пяти километрах от Новодаровки. А восточнее войска заняли село Макаровка. Таким образом, ВС России продвигаются равномерно с юга на север.

«Из того, что мы видим в динамике на фронте, можно предположить, что мы отказались от продвижения чисто с востока и начинаем поджимать противника с южных флангов. Во многом это объясняется тем, что на данном направлении противник не настолько хорошо подготовлен. Мы помним, что с юга у них в прошлом году была попытка контрнаступления, а к обороне они грамотно подойти не удосужились», – полагает председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

Эксперт отметил, что на этом направлении самое короткое расстояние до административных границ Днепропетровской области, где противник вообще не готовился к серьезной обороне. «Мы давно отказались от тактики штурмов хорошо подготовленных укрепрайонов, а стараемся их обойти. Это связано с заботой о сбережении личного состава и с ускорением темпов продвижения», – пояснил Шкурлатов.

Теперь же южнодонецкое направление становится одним из основных, там одновременно и с востока, и с юга идет интенсивное продвижение. «Здесь есть возможность для дальнейшего наступления. И, судя по всему, такие события могут произойти. Сейчас мы перешли к тактике охвата противника. Продвижение идет с востока на запад и с юга на север», – акцентирует военный эксперт Василий Дандыкин. Он добавил, что

вклинения в оборону противника в конечном итоге сокращает линию фронта.

«Это очень важно, потому что, сокращая линию фронта, мы можем оперировать резервами. Это понимает и враг, который вынужден распылять резервы, в том числе с курского направления», – рассказал он.

Эксперт обратил внимание, что населенные пункты, за которые сейчас идут бои, – это последние рубежи, расположенные на высотах, а за ними начинается ровная степь. «Поэтому они так держатся за Часов Яр, за Красноармейск, за Курахово и за Великую Новоселку. Здесь у них укрепрайоны», – полагает Дандыкин.

Тем временем на кураховском направлении российские подразделения почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В частности,

активные наступательные действия ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться.

Одновременно идет продвижение южнее Курахово, где российские войска заставляют отступать подразделения ВСУ и освобождают территории, добавил Рогов. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

Напомним, ранее в Минобороны России подвели итоги осенней кампании. За этот период российские войска освободили 88 населенных пунктов в Донбассе, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях. Группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, среди которых Кирово, Птичье, Скучное в ДНР. Войска группировки «Восток» освободили 13 населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, в том числе Левадное, Водяное и Угледар.

Подразделения группировки «Север» освободили 14 населенных пунктов в Курской области, в том числе Апанасовку, Бяхово и Вишневку. Южная группировка освободила Красногоровку, Георгиевку и Антоновку в ДНР. Группировка «Запад» освободила 8 населенных пунктов, включая Макеевку и Невское в ЛНР, а также Вишневое и Кругляковку в Харьковской области.