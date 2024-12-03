Tекст: Алексей Дегтярев

«Южная» группировка освободила Романовку, поразила формирования 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне действия группировки потери противника составили до 370 военнослужащих, также ВСУ потеряли там БМП, пять автомобилей и станцию РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

Группировка «Центр» поразила технику и живую силу у Шевченко, Гродовки и Димитрова, отразила 12 контратак. Украинская сторона потеряла более 555 человек, четыре боевые бронированные машины и несколько артиллерийских орудий.

Группировка «Восток» освободила Новодаровку в Запорожской области.

Группировка «Север» нанесла поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и другим формированиям в Харьковской области, в зоне ее ответственности потери украинской стороны превысили 40 человек, уничтожена САУ.

Группировка «Запад» поразила украинские соединения в районах Купянска, Лозовой и Ивановки. Отражены 11 контратак, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы и станцию РЭБ.

На Харьковском направлении группировка «Днепр» поразила 124-ю и 126-ю бригады теробороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и три автомобиля.

Ранее российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР.

1 декабря Минобороны сообщало, что за осень 2024 года Российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях.