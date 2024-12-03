В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
ВС России в последние сутки установили контроль над Романовкой в Донецкой народной республике и Новодаровкой в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«Южная» группировка освободила Романовку, поразила формирования 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В зоне действия группировки потери противника составили до 370 военнослужащих, также ВСУ потеряли там БМП, пять автомобилей и станцию РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.
Группировка «Центр» поразила технику и живую силу у Шевченко, Гродовки и Димитрова, отразила 12 контратак. Украинская сторона потеряла более 555 человек, четыре боевые бронированные машины и несколько артиллерийских орудий.
Группировка «Восток» освободила Новодаровку в Запорожской области.
Группировка «Север» нанесла поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и другим формированиям в Харьковской области, в зоне ее ответственности потери украинской стороны превысили 40 человек, уничтожена САУ.
Группировка «Запад» поразила украинские соединения в районах Купянска, Лозовой и Ивановки. Отражены 11 контратак, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы и станцию РЭБ.
На Харьковском направлении группировка «Днепр» поразила 124-ю и 126-ю бригады теробороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и три автомобиля.
Ранее российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР.
1 декабря Минобороны сообщало, что за осень 2024 года Российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях.