Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Промышленный объект в Пермском крае получил повреждения при атаке дронов
При отражении массированной атаки беспилотников в Пермском крае получил незначительные повреждения промышленный объект, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«В небе над Пермским краем сбито 20 беспилотников. На месте падения обломков работают оперативные службы», – заявил Махонин в Max.
По его словам, в результате инцидента незначительные повреждения получил промышленный объект. Глава региона добавил, что пострадавших нет.
Утром в пятницу министерство территориальной безопасности региона информировало об отражении атаки беспилотников. В Пермском крае вводился режим беспилотной опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов. В трех населенных пунктах региона объявили режим «Ковер». В прошлом месяце Пермский край подвергся массированной атаке дронов.