Военная логистика России получит беспилотную поддержку

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8 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Запад превратил симулянта Саакашвили в таран против Грузии

По мнению Тбилиси, арестованный экс-президент Саакашвили «взял в заложники» всю страну EPA/ТАСС
Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россиянам пора учиться помнить СВО

Никита Сетов
Никита Сетов, замруководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог»
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    Военная логистика России получит беспилотную поддержку

    На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов
    		   8 февраля 2023, 21:30
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?

    В России разработан транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, ТрАМП представляет собой беспилотник самолетного типа и сможет выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи.

    Дрон способен летать на высоте до трех тысяч метров со скоростью 195 км/ч. За счет большого грузового отсека в него можно загружать габаритный груз и сбрасывать его с парашютом без посадки. Отличительная особенность этой модели в модульной конструкции. Это позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а также в сжатые сроки провести ремонт – заменить крыло, двигатель и шасси.

    Беспилотник будет востребован не только в военных, но и в гражданских целях – при мониторинге обширных площадей. Его могут применять в сельском хозяйстве после установки распылителей для удобрений в грузовой отсек, туда также могут устанавливать радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование.

    Параллельно с этим о создании в России воздушной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий стало известно осенью прошлого года. Разработка должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Ее идея состоит в том, что такой аппарат с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф.  

    Подобные проекты реализуются в разных армиях мира, в том числе в израильской и американской. Пентагон начал использовать новейший транспортник для перевозки военных ресурсов еще во время кампании в Афганистане. Для американцев это была вынужденная мера – грузовики, перевозившие боеприпасы и медицинское оборудование между удаленными аванпостами часто подвергались нападениям, подрывались на минах, что ставило под угрозу логистические операции.

    В 2018 году китайский стартап из Пекина Sichuan Tengden Technology объявил о разработке беспилотника грузоподъемностью 20 тонн и дальностью полета до 7,5 тыс. километров. Калифорнийская компания Natilus последние несколько лет разрабатывает и тестирует аналогичный беспилотник грузоподъемностью 90 тонн.

    В экспертной среде называют транспортные задачи одними из самых перспективных направлений применения беспилотников. «В наибольшей степени здесь могут быть востребованы аппараты, способные выполнять взлет и посадку в вертикальном режиме – вертолеты и гибриды», – считает эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    По его словам, для беспилотников самолетного типа тоже имеется своя ниша из-за возможности совершать продолжительные полеты на дальние расстояния. «В практическом плане они могут быть использованы для транспортировки грузов с использованием аэродромов или же с десантированием», – пояснил собеседник.

    Для выполнения гражданских задач мотивацией к применению новой технологии является более дешевая (по сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами) доставка коммерческих грузов, а также большая оперативность доставки. Если же речь идет о военных задачах, то такие аппараты могут использоваться для доставки удаленным боевым подразделениям боеприпасов, провизии и медикаментов в ситуациях, когда традиционная логистика невозможна или осложнена рисками потери летательного аппарата.

    Доставка не только грузов, но и людей

    У Российских компаний есть перспективные разработки не только летающих, но и наземных беспилотников. И здесь, кроме доставки боекомплектов и продовольствия, транспортники в будущем смогут еще и быстро эвакуировать раненых, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эти машины должны обладать высокой ремонтопригодностью, быть массовыми, оснащаться доступными на коммерческом рынке компонентами и оставаться дешевыми в производстве.

    «Идея не нова – перед Второй мировой французы пытались создать подобное специальное транспортное средство переднего края в пилотируемом варианте, произведя тысячи не имевших вооружения грузовых танкеток Renault UE. Такой транспорт способен обеспечить устойчивое снабжение в условиях высокой угрозы от артиллерии противника», – отмечает эксперт.

    В свою очередь военный эксперт Борис Рожин напомнил о ведущихся в России разработках противоминных дронов, безэкипажных БМП, танков и средств доставки боеприпасов и провианта. «Уже существует удачный ударный вариант «Уран», который прошел испытания Сирией. Однако серийное производство этих аппаратов еще не налажено, поскольку не все «детские болезни» машины устранены», – продолжил он.

    Эксперт выразил уверенность, что транспортное направление стоит развивать с большей интенсивностью – нам нужны не только дроны, но станции для их зарядки и обслуживания. «На последней выставке «Армия» были представлены различные прототипы, в том числе машина, которая могла бы двигаться в армейских колоннах и выпускать различные типы дронов с возможностью возвращения их на базу», – напомнил он.

    Наиболее эффективным Рожин считает создание мобильных комплексов по обслуживанию дронов различных типов. «Это может быть платформа, которая способна запускать сразу несколько дронов, а в это же время другая партия аппаратов возвращается на нее и встает на зарядку, – рассуждает Рожин. – Помимо этого, на второй линии фронта должны быть созданы стационарные станции для подзарядки дронов всех типов, мастерские и станции перепрошивки. Также необходимо предусмотреть возможности печати на 3D-принтерах бомбосбросов и крепежей для различного оборудования».

    «Проблема в том, что на данном этапе в некоторых сегментов у нас либо вовсе нет собственного производства, либо его недостаточно... Армия требует многочисленного серийного производства. Соответственно, необходимо больше сборочных линий. Это, в свою очередь, требует наращивание числа специалистов, которые могли бы быть задействованы на предприятиях», – обращает внимание эксперт.

    По его мнению, для создания дронов будут задействованы основные государственные подрядчики – «Ростех», «Калашников», «Кронштадт», но «тут необходимо стремиться к некоему балансу частного и государственного секторов». «Власти могли бы снять ряд бюрократических барьеров, упрощая доступ к гособоронзаказу для частных фирм, которые занимаются экспериментальными беспилотниками. Это создаст конкурентную среду для разработки необходимых сегодня аппаратов», – предположил военный эксперт.

    «В целом мы должны использовать любые доступные компоненты и целые импортные аппараты – главное насытить ими армию. Ставка на высокую степень локализации в качестве непременного условия была одной из главных причин нашего отставания в оснащении армии этой техникой», – в свою очередь говорит Василий Кашин.

    «Любой беспилотник – это расходный материал. И параллельно с «затыканием пробелов» в нашем оснащении необходимо ускоренно реализовывать программы для развертывания массового выпуска данной техники в России. При этом СВО показывает, что массовость и дешевизна гораздо важнее уникальных тактико-технических характеристик», – подчеркивает эксперт.

    «Также необходима господдержка использованию в стране гражданских беспилотников отечественного производства. Например, китайские успехи в развитии военной беспилотной техники основываются на том, что Китай контролирует 70% всего мирового рынка легких гражданских БПЛА, которые производят и разрабатывают там 1200 фирм», – приводит пример собеседник.

    «Отдельное внимание стоит уделять и обучению операторов беспилотников. В данном случае необходимо отталкиваться от накопленного опыта СВО. Однако следующие конфликты могут быть совершенно другими. Так что мы должны системно изучать тенденции развития этой техники в мире и осмыслять этот опыт», – настаивает Кашин.
     
     
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