Военная логистика России получит беспилотную поддержку

Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?

В России разработан транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, ТрАМП представляет собой беспилотник самолетного типа и сможет выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи.

Дрон способен летать на высоте до трех тысяч метров со скоростью 195 км/ч. За счет большого грузового отсека в него можно загружать габаритный груз и сбрасывать его с парашютом без посадки. Отличительная особенность этой модели в модульной конструкции. Это позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а также в сжатые сроки провести ремонт – заменить крыло, двигатель и шасси.

Беспилотник будет востребован не только в военных, но и в гражданских целях – при мониторинге обширных площадей. Его могут применять в сельском хозяйстве после установки распылителей для удобрений в грузовой отсек, туда также могут устанавливать радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование.

Параллельно с этим о создании в России воздушной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий стало известно осенью прошлого года. Разработка должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Ее идея состоит в том, что такой аппарат с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф.

Подобные проекты реализуются в разных армиях мира, в том числе в израильской и американской. Пентагон начал использовать новейший транспортник для перевозки военных ресурсов еще во время кампании в Афганистане. Для американцев это была вынужденная мера – грузовики, перевозившие боеприпасы и медицинское оборудование между удаленными аванпостами часто подвергались нападениям, подрывались на минах, что ставило под угрозу логистические операции.

В 2018 году китайский стартап из Пекина Sichuan Tengden Technology объявил о разработке беспилотника грузоподъемностью 20 тонн и дальностью полета до 7,5 тыс. километров. Калифорнийская компания Natilus последние несколько лет разрабатывает и тестирует аналогичный беспилотник грузоподъемностью 90 тонн.

В экспертной среде называют транспортные задачи одними из самых перспективных направлений применения беспилотников. «В наибольшей степени здесь могут быть востребованы аппараты, способные выполнять взлет и посадку в вертикальном режиме – вертолеты и гибриды», – считает эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

По его словам, для беспилотников самолетного типа тоже имеется своя ниша из-за возможности совершать продолжительные полеты на дальние расстояния. «В практическом плане они могут быть использованы для транспортировки грузов с использованием аэродромов или же с десантированием», – пояснил собеседник.

Для выполнения гражданских задач мотивацией к применению новой технологии является более дешевая (по сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами) доставка коммерческих грузов, а также большая оперативность доставки. Если же речь идет о военных задачах, то такие аппараты могут использоваться для доставки удаленным боевым подразделениям боеприпасов, провизии и медикаментов в ситуациях, когда традиционная логистика невозможна или осложнена рисками потери летательного аппарата.

Доставка не только грузов, но и людей

У Российских компаний есть перспективные разработки не только летающих, но и наземных беспилотников. И здесь, кроме доставки боекомплектов и продовольствия, транспортники в будущем смогут еще и быстро эвакуировать раненых, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Эти машины должны обладать высокой ремонтопригодностью, быть массовыми, оснащаться доступными на коммерческом рынке компонентами и оставаться дешевыми в производстве.

«Идея не нова – перед Второй мировой французы пытались создать подобное специальное транспортное средство переднего края в пилотируемом варианте, произведя тысячи не имевших вооружения грузовых танкеток Renault UE. Такой транспорт способен обеспечить устойчивое снабжение в условиях высокой угрозы от артиллерии противника», – отмечает эксперт.

В свою очередь военный эксперт Борис Рожин напомнил о ведущихся в России разработках противоминных дронов, безэкипажных БМП, танков и средств доставки боеприпасов и провианта. «Уже существует удачный ударный вариант «Уран», который прошел испытания Сирией. Однако серийное производство этих аппаратов еще не налажено, поскольку не все «детские болезни» машины устранены», – продолжил он.

Эксперт выразил уверенность, что транспортное направление стоит развивать с большей интенсивностью – нам нужны не только дроны, но станции для их зарядки и обслуживания. «На последней выставке «Армия» были представлены различные прототипы, в том числе машина, которая могла бы двигаться в армейских колоннах и выпускать различные типы дронов с возможностью возвращения их на базу», – напомнил он.

Наиболее эффективным Рожин считает создание мобильных комплексов по обслуживанию дронов различных типов. «Это может быть платформа, которая способна запускать сразу несколько дронов, а в это же время другая партия аппаратов возвращается на нее и встает на зарядку, – рассуждает Рожин. – Помимо этого, на второй линии фронта должны быть созданы стационарные станции для подзарядки дронов всех типов, мастерские и станции перепрошивки. Также необходимо предусмотреть возможности печати на 3D-принтерах бомбосбросов и крепежей для различного оборудования».

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«Проблема в том, что на данном этапе в некоторых сегментов у нас либо вовсе нет собственного производства, либо его недостаточно... Армия требует многочисленного серийного производства. Соответственно, необходимо больше сборочных линий. Это, в свою очередь, требует наращивание числа специалистов, которые могли бы быть задействованы на предприятиях», – обращает внимание эксперт.

По его мнению, для создания дронов будут задействованы основные государственные подрядчики – «Ростех», «Калашников», «Кронштадт», но «тут необходимо стремиться к некоему балансу частного и государственного секторов». «Власти могли бы снять ряд бюрократических барьеров, упрощая доступ к гособоронзаказу для частных фирм, которые занимаются экспериментальными беспилотниками. Это создаст конкурентную среду для разработки необходимых сегодня аппаратов», – предположил военный эксперт.

«В целом мы должны использовать любые доступные компоненты и целые импортные аппараты – главное насытить ими армию. Ставка на высокую степень локализации в качестве непременного условия была одной из главных причин нашего отставания в оснащении армии этой техникой», – в свою очередь говорит Василий Кашин.

«Любой беспилотник – это расходный материал. И параллельно с «затыканием пробелов» в нашем оснащении необходимо ускоренно реализовывать программы для развертывания массового выпуска данной техники в России. При этом СВО показывает, что массовость и дешевизна гораздо важнее уникальных тактико-технических характеристик», – подчеркивает эксперт.

«Также необходима господдержка использованию в стране гражданских беспилотников отечественного производства. Например, китайские успехи в развитии военной беспилотной техники основываются на том, что Китай контролирует 70% всего мирового рынка легких гражданских БПЛА, которые производят и разрабатывают там 1200 фирм», – приводит пример собеседник.

«Отдельное внимание стоит уделять и обучению операторов беспилотников. В данном случае необходимо отталкиваться от накопленного опыта СВО. Однако следующие конфликты могут быть совершенно другими. Так что мы должны системно изучать тенденции развития этой техники в мире и осмыслять этот опыт», – настаивает Кашин.