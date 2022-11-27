Зачем России нужны надрельефные транспортники

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27 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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У постановки в Буче был исторический прототип времен Мазепы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История «Батуринской фальшивки» настолько интересна, что о ней стоит рассказать подробнее – просто для того, чтобы понимать: технологии антирусской пропаганды используются уже не первое десятилетие, задача расчеловечивания русских всё так и стоит. Подробности...

России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Компьютерные игры давно превратились в полноценные художественные произведения, можно сказать, это новые медиа. В плане влияния на сознание людей они ничем не отличаются от фильма, книги или газетной статьи. Подробности...
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Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве. Она изрядно сдулась, и произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе. Подробности...
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Шольц прозрел, Меркель раскололась

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Зачем России нужны надрельефные транспортники

    Несколько стран, включая Израиль, разрабатывают надрельефные платформы для эвакуации раненых
    		   27 ноября 2022, 16:30
    Фото: Соцсети
    Текст: Дарья Волкова

    В России решили создать надрельефную машину для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Отмечается, что она должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Что может представлять собой такой летательный аппарат и какой может быть его практическая польза при решении военных задач?

    В воскресенье стало известно, что Центр перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ разрабатывает концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. 

    Идея надрельефной платформы состоит в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а аппарат, который с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность, указал источник. По его мнению, прототип надрельефной платформы должен появиться после 2025 года.

    Новость об этом стала логичным продолжением недавних заявлений российского президента Владимира Путина. Так, в ходе встречи с матерями военнослужащих – участников СВО, он заявил, что российская промышленность работает над обеспечением войск беспилотниками и квадрокоптерами. Позже, выступая на мероприятии, посвященном 15-летию «Ростеха», российский лидер поставил перед госкорпорацией задачу нарастить производство необходимой для армии продукции.

    Эксперт в области БПЛА Денис Федутинов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что боевые действия в последние годы требуют ускоренного снабжения подразделений боеприпасами, провизией и медикаментами, а также оперативной эвакуации раненых. 

    По этой причине в ведущих технологически развитых армиях мира реализуется ряд проектов, призванных ускорить решение таких задач. Одним из предлагаемых перспективных вариантов эксперт назвал беспилотный аппарат Cormorant (ранее именовался AirMule) израильской компании Tactical Robotics, который может выполнять полеты, в том числе на небольших высотах, а также в условиях городской застройки благодаря закрытому размещению вентиляторов. По словам Федутинова, в случае с российской разработкой речь может идти о каком-то похожем техническом решении.

    В свою очередь руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», действительный государственный советник РФ 3 класса Алексей Рогозин в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «надрельефная платформа может представлять собой среднеразмерное экспериментальное воздушное судно вертикального взлета и посадки, предназначенное для конкретной задачи – скрытного и оперативного перемещения небольших грузов».

    «Данный аппарат должен, по всей видимости, выполнять задачи в условиях активного противодействия. Это означает, что он будет оборудован системами автономной навигации и управления, которые позволят выполнять полет без постоянной связи с внешним пилотом, что критически важно в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы», – полагает эксперт.

    «Такой беспилотник будет, безусловно, востребован при решении задач логистики, включая эвакуацию раненных и грузов из зоны боевых действий. Насколько мне известно, похожие работы сегодня ведутся также в США и Китае», – отметил он.

    «Стоит отметить, что создание подобных беспилотников стало возможным благодаря развитию электротранспорта в целом. В последние несколько лет появились аккумуляторы, силовая электроника и электродвигатели нового поколения, которые могут позволить создать аппараты вертикального взлета и посадки нового поколения», – добавил собеседник. «По сути, это революция для авиационной сферы. И, нет сомнений, что военное применение таким технологиям также найдется», – подчеркнул Рогозин.

    Кроме того, подобные проекты упростят решения проблем, которые наблюдаются в военной логистике. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что переосмысление подходов к логистике могло бы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт. Так, по мнению военного эксперта Ильи Крамника, в нынешних условиях можно привлечь для выполнения логистических задач крупные коммерческие фирмы, доставляющие грузы по всей стране.

    «Возможно, рабочей схемой будет формирование нового управления тыла силами сводной команды специалистов из СДЭК, Ozon и Wildberries. Естественно, сотрудников компаний надо будет оформить как военнослужащих со всеми льготами и, естественно, оплатой труда выше той, что они имеют на штатных должностях в своих компаниях», – отмечал Крамник в своем Telegram-канале. – «Цель в данном случае – экспертиза имеющейся системы снабжения, получение рекомендаций [...], оперативное внедрение этих рекомендаций в практику».

    Предложение Ильи Крамника поддержал и Алексей Рогозин, сочтя идею «нормальной практикой в мобилизованной экономике». «Отдавать долг Родине можно не только с автоматом в руках, но и по основному профилю образования, опыта и знаний. Дайте такую возможность – и многие временно выехавшие из страны с удовольствием вернутся», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Кроме того, судя по октябрьской публикации The New York Times, США в десятки раз нарастили поставки оружия на Украину через частных экспортеров, сократив период согласования сделок с недель до нескольких часов. Таким образом новые технически подходы вместе с созданием надрельефных транспортников могут заметно упростить логистические процессы в интересах Вооруженных сил России.

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