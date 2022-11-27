Зачем России нужны надрельефные транспортники

В России решили создать надрельефную машину для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Отмечается, что она должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Что может представлять собой такой летательный аппарат и какой может быть его практическая польза при решении военных задач?

В воскресенье стало известно, что Центр перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ разрабатывает концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий.

Идея надрельефной платформы состоит в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а аппарат, который с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность, указал источник. По его мнению, прототип надрельефной платформы должен появиться после 2025 года.

Новость об этом стала логичным продолжением недавних заявлений российского президента Владимира Путина. Так, в ходе встречи с матерями военнослужащих – участников СВО, он заявил, что российская промышленность работает над обеспечением войск беспилотниками и квадрокоптерами. Позже, выступая на мероприятии, посвященном 15-летию «Ростеха», российский лидер поставил перед госкорпорацией задачу нарастить производство необходимой для армии продукции.

Эксперт в области БПЛА Денис Федутинов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что боевые действия в последние годы требуют ускоренного снабжения подразделений боеприпасами, провизией и медикаментами, а также оперативной эвакуации раненых.

По этой причине в ведущих технологически развитых армиях мира реализуется ряд проектов, призванных ускорить решение таких задач. Одним из предлагаемых перспективных вариантов эксперт назвал беспилотный аппарат Cormorant (ранее именовался AirMule) израильской компании Tactical Robotics, который может выполнять полеты, в том числе на небольших высотах, а также в условиях городской застройки благодаря закрытому размещению вентиляторов. По словам Федутинова, в случае с российской разработкой речь может идти о каком-то похожем техническом решении.

В свою очередь руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», действительный государственный советник РФ 3 класса Алексей Рогозин в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «надрельефная платформа может представлять собой среднеразмерное экспериментальное воздушное судно вертикального взлета и посадки, предназначенное для конкретной задачи – скрытного и оперативного перемещения небольших грузов».

«Данный аппарат должен, по всей видимости, выполнять задачи в условиях активного противодействия. Это означает, что он будет оборудован системами автономной навигации и управления, которые позволят выполнять полет без постоянной связи с внешним пилотом, что критически важно в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы», – полагает эксперт.

«Такой беспилотник будет, безусловно, востребован при решении задач логистики, включая эвакуацию раненных и грузов из зоны боевых действий. Насколько мне известно, похожие работы сегодня ведутся также в США и Китае», – отметил он.

«Стоит отметить, что создание подобных беспилотников стало возможным благодаря развитию электротранспорта в целом. В последние несколько лет появились аккумуляторы, силовая электроника и электродвигатели нового поколения, которые могут позволить создать аппараты вертикального взлета и посадки нового поколения», – добавил собеседник. «По сути, это революция для авиационной сферы. И, нет сомнений, что военное применение таким технологиям также найдется», – подчеркнул Рогозин.

Кроме того, подобные проекты упростят решения проблем, которые наблюдаются в военной логистике. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что переосмысление подходов к логистике могло бы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт. Так, по мнению военного эксперта Ильи Крамника, в нынешних условиях можно привлечь для выполнения логистических задач крупные коммерческие фирмы, доставляющие грузы по всей стране.

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«Возможно, рабочей схемой будет формирование нового управления тыла силами сводной команды специалистов из СДЭК, Ozon и Wildberries. Естественно, сотрудников компаний надо будет оформить как военнослужащих со всеми льготами и, естественно, оплатой труда выше той, что они имеют на штатных должностях в своих компаниях», – отмечал Крамник в своем Telegram-канале. – «Цель в данном случае – экспертиза имеющейся системы снабжения, получение рекомендаций [...], оперативное внедрение этих рекомендаций в практику».

Предложение Ильи Крамника поддержал и Алексей Рогозин, сочтя идею «нормальной практикой в мобилизованной экономике». «Отдавать долг Родине можно не только с автоматом в руках, но и по основному профилю образования, опыта и знаний. Дайте такую возможность – и многие временно выехавшие из страны с удовольствием вернутся», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Кроме того, судя по октябрьской публикации The New York Times, США в десятки раз нарастили поставки оружия на Украину через частных экспортеров, сократив период согласования сделок с недель до нескольких часов. Таким образом новые технически подходы вместе с созданием надрельефных транспортников могут заметно упростить логистические процессы в интересах Вооруженных сил России.

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