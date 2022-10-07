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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

Бедность становится все более распространенным явлением в Европе Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Самая богатая страна Европы – Германия – внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Аналогичные тенденции обнаружились у соседей Германии, в Польше. Обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы – а все из-за разрушенных отношений с Россией. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
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Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...
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От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

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    Кто и как может улучшить снабжение армии

    Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей
    		   7 октября 2022, 13:10
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная

    Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации.

    Главы двух комитетов Госдумы – по обороне и безопасности Андрей Картаполов и по противодействию коррупции Василий Пискарев – написали письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в трудностях со снабжением тыла. Об этом в четверг сообщил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. А генерал-полковник Картаполов, выступая в среду в эфире «Соловьев Live», заявил: попытки отдельных руководителей замолчать реальное положение дел об обстановке в зоне боевых действий могут привести к дефициту доверия граждан.

    Напомним, что 24 сентября стало известно: генерал армии Дмитрий Булгаков был освобожден от должности замминистра обороны по материально-техническому обеспечению (МТО) Вооруженных сил – с формулировкой «переход на другую работу». На должность назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого момента руководил Национальным центром управления обороной России.

    30 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение. ФАС направила соответствующие запросы в компании «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI. В ведомстве уточнили, что анализ проводится в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы и с жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения, передает РИА «Новости».

    С началом частичной мобилизации части призванных приходилось докупать необходимое обмундирование за свои деньги. В связи с этим спрос на эту продукцию резко возрос на торговых электронных площадках, рассказал член Совета при президенте по правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    Федеральный бюджет ежегодно выделял Минобороны столько денег, сколько запрашивало ведомство, со своей стороны отмечает депутат Гурулев. По его мнению, «основная проблема заключается в том, что сейчас просто не существует того количества имущества, которое необходимо для обеспечения первого этапа мобилизации». «Это касается также техники и ресурсов для ремонтных работ. И теперь главы регионов вынуждены за счет местного бюджета закупать все необходимое для снаряжения бойцов», – отметил парламентарий. «Сейчас этим самостоятельно, не сговариваясь, занимаются ряд регионов, которые частично отвечают за мобилизационную готовность, в том числе Тульская, Калужская, Костромская области», – со своей стороны подтвердил Кабанов.

    Зима близко

    При этом вопрос о наращивании поставок становится все более актуальным – с учетом притока мобилизованных, которым к тому же придется начинать службу в холодное время года. Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отмечает: для успешного ведения боевых действий должен быть беспрепятственный подвоз всего необходимого. Речь идет о логистике не только боеприпасов, вооружений, военной техники, но и всей номенклатуры, в том числе термобелья с учетом приближения зимы. У наших военнослужащих в зоне специальной военной операции должно быть нормальное питание, сухпайки расширенной номенклатуры с включением витаминов и прочих ингредиентов, которые повышают устойчивость организма в полевых условиях.

    «Тыл – это обеспечение жизнедеятельности наших частей в зоне специальной военной операции, поэтому речь также идет о доставке продовольствия, воды и всего того, чтобы в осенне-зимний период войска были обеспечены всем необходимым», – подчеркнул Коротченко. Для ряда подразделений необходимы спальные мешки качеством не хуже, «чем для горно-стрелковых подразделений стран НАТО», добавил эксперт.

    Как решить проблему

    «Первое, что надо было сделать, уже сделано – заменен замминистра по МТО (материально-техническое обеспечение – прим. ВЗГЛЯД). Теперь это место занимает достойный генерал Мизинцев, способный наладить необходимые процессы, – отметил генерал Гурулев. – Далее нам надо заключить прямые контракты с предприятиями, чтобы в максимально сжатые сроки получить все необходимое. Деньги на это есть. И в течение месяцев трех мы уже увидим результаты».

    «Эту волну мобилизованных мы, конечно, оденем, обуем и снарядим. У нас другого выхода просто нет. Но с учетом обстановки в мире, я не исключаю, что это не последняя волна мобилизации. И сейчас важно все отточить и наладить работу всех механизмов, чтобы они работали как часы», – заключил Гурулев.

    «Армия – это всегда большой беспорядок, – отмечает военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Военная структура представляет собой громоздкую, сложную систему, состоящую из сотен тысяч человек. Сейчас эта система вынуждена перестраиваться на ситуацию, близкую к режиму военного времени, и мы становимся свидетелями перестройки на новый лад. В такой ситуации появляется ряд проблем, которые гражданские организации, волонтерские, могут решать намного эффективнее и быстрее».

    «В частности, при участии блогера Юрия Подоляки мы сейчас закрыли сбор на 300 млн рублей», – рассказал Онуфриенко. Действительно, в среду Подоляка на странице «ВКонтакте» отчитался о результатах: на указанную сумму в 300 млн можно закупить 27 тысяч комплектов, которые включают в себя зимнюю форму, спальник (плюс каремат), ботинки и термобелье. «Это яркий пример и результат успешного взаимодействия гражданского общества», – отметил Онуфриенко.

    Гражданское общество успешно помогает солдатам самым необходимым, а также тем, что пока не регламентировано документами ведомства, заметил собеседник. «Например, мы сейчас также решаем вопрос о приобретении автомобилей-внедорожников для различных соединений. На тот момент, когда писались регламенты, не было и понимания, и такой острой нужды в этом. Пока примут решение, пройдет много времени, мы же можем сделать это всё быстрее», – рассказал Онуфриенко.

    Службы доставки

    По мнению военного эксперта Ильи Крамника, в нынешних условиях можно привлечь для выполнения логистических задач крупные коммерческие фирмы, доставляющие грузы по всей стране.

    «Возможно, рабочей схемой будет формирование нового управления тыла силами сводной команды специалистов из СДЭК, Ozon и Wildberries. Естественно, сотрудников компаний надо будет оформить как военнослужащих со всеми льготами и, естественно, оплатой труда выше той, что они имеют на штатных должностях в своих компаниях», – предложил Крамник в своем Telegram-канале. – «Цель в данном случае – экспертиза имеющейся системы снабжения, получение рекомендаций [...], оперативное внедрение этих рекомендаций в практику».

    Предложение Крамника поддержал бывший замдиректора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны России, ныне руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин. Он считает такое предложение «нормальной практикой в мобилизованной экономике». «Отдавать долг Родине можно не только с автоматом в руках, но и по основному профилю образования, опыта и знаний. Дайте такую возможность – и многие временно выехавшие из страны с удовольствием вернутся», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Добавим, что судя по публикации The New York Times, США в десятки раз нарастили поставки оружия на Украину через частных экспортеров с конца февраля текущего года, сократив период согласования сделок с недель до нескольких часов.

    На ваш взгляд

     
    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?


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    Коротченко также согласен с тем, что нужно переходить на современные системы логистики, использовать передовой зарубежный опыт, когда помимо служб тыла используются гражданские подрядчики на контракте, либо на аутсорсинге. При этом он считает, что этим не должны заниматься логистические службы крупнейших российских маркетплейсов типа Ozon или Wildberries, а также службы доставки вроде CDEK. «Есть логистические компании, связанные с железнодорожными и автомобильными перевозками... Конечно, внедрять это в условиях реальных боевых действий тяжело, но мы должны ставить перед собой самые высокие стандарты. Снабжение не по остаточному принципу, а по принципу наши бойцы и командиры на передовой должны получать все лучшее», – убежден Коротченко.

    Он особо отметил высочайший уровень экипировки чеченских подразделений. Коротченко считает, что точно так же должны экипироваться остальные участники СВО. «Необходимо выделить из резервного фонда правительства суммы на экипировку. И это помимо того, что регионы будут участвовать во всем этом. Мы же понимаем, что значительная часть экипировки – это расходный материал, особенно в условиях интенсивных боевых действий», – поясняет собеседник.

    Эксперт призвал уделить особое внимание переоснащению и доукомплектованию военнослужащих ДНР и ЛНР, которые теперь стали частью России. По его словам, их денежное довольствие должно соответствовать уровню контрактников в зоне СВО, что «тоже будет хорошей мотивацией для успешного ведения боевых действий».

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