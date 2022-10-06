Названы основные проблемы по снабжению тыла армии России

Генерал Гурулев: Исправить ситуацию со снабжением российской армии можно за три месяца

Федеральный бюджет ежегодно выделял Минобороны столько денег, сколько запрашивало ведомство. И не очень понятно, на что они были потрачены. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя призыв глав двух думских комитетов разобраться с проблемами снабжения тыла нашей армии.

«Основная проблема заключается в том, что сейчас просто не существует того количества имущества, которое необходимо для обеспечения первого этапа мобилизации. Это касается также техники и ресурсов для ремонтных работ. И теперь главы регионов вынуждены за счет местного бюджета закупать все необходимое для снаряжения бойцов», – рассказал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса.

«При этом федеральный бюджет ежегодно выделял на материально-техническое обеспечение (МТО) те суммы, которые запрашивало Минобороны. И никакого уменьшения финансирования не было. Поэтому и возникает вопрос – где имущество?» – вопрошает депутат.

Решить проблему одномоментно не получится, утверждает собеседник. «Первое, что надо было сделать, уже сделано – заменен замминистра по МТО. Теперь это место занимает достойный генерал Мизинцев, способный наладить необходимые процессы. Далее нам надо заключить прямые контракты с предприятиями, чтобы в максимально сжатые сроки получить все необходимое. Деньги на это есть. И в течение месяцев трех мы уже увидим результаты», – предполагает генерал.

«Эту волну мобилизованных мы, конечно, оденем, обуем и снарядим. У нас другого выхода просто нет. Но с учетом обстановки в мире, я не исключаю, что это не последняя волна мобилизации. И сейчас важно все отточить и наладить работу всех механизмов, чтобы они работали как часы», – заключил Гурулев.

Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. На этом фоне ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.

Кроме того, Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что попытки замолчать реальное положение дел отдельными руководителями об обстановке в зоне спецоперации могут привести к дефициту доверия российских граждан.

Он пояснил, что читал сводки Совинформбюро за несколько месяцев 1941 года, когда немцы прорывались к Москве. «В каждой сводке говорили о том, что где-то мы отходим, где-то упорно отражаем атаки превосходящих сил противника <...> Люди, которые слышали и читали эти сводки, понимали, что есть опасность для нашей Родины, потому что враг на нашей земле».

Генерал-полковник отметил, что сейчас враг также на российской земле, и речь не только о новых регионах, поскольку почти все приграничные села Белгородской области разрушены.

«Сводки Минобороны практически не меняют своего содержания. А народ знает. И здесь начинается главная проблема. У нас народ неглупый. Он видит, что ему не считают нужным говорить правду. Хотя бы ее часть. Это может привести к потере кредита доверия», – подчеркнул Картаполов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД