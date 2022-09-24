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Мизинцева назначили на должность замминистра обороны
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Руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев занял должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил, сообщили в Минобороны.
«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что ранее занимавший должность замминистра генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от нее и переходит на другую работу.
Стало известно количество прибывших в военкоматы в первые сутки частичной мобилизации
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Порядка 10 тыс. российских граждан сами пришли в военные комиссариаты за первые сутки мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно», – цитирует Цимлянского ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что число призываемых определяется штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Бывший военком сказал, по каким критериям мобилизуют резервистов
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«Для призыва в первую очередь будет иметь значение так называемая ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени ее готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия», – сказал Моисеев.
Полковник предположил, что в данный момент возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник.
«Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку эти люди обладают богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны – майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией», – заявил Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
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Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц
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Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.
Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Названы подлежащие мобилизации категории военнообязанных
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Призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с тремя категориями годности.
Категории обозначают: «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).
«Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями «А», «Б», «В», – говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснял, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Си Цзиньпин приказал армии готовиться к боевым действиям
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание он направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине, передает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.
Глава КНР также заявил о необходимости строго придерживаться плана по реализации намеченных целей реформы.
В 2015 году власти Китая объявили о планах реформировать вооруженные силы для повышения их эффективности.
Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином президент России Владимир Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
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Латвия отказалась выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса.
Кроме того, как сообщил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар, эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России, но если они примут участие в спецоперации на Украине, они уже не смогут вернуться обратно в Эстонию.
По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.
«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал вице-канцлер изданию Postimees.
По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Военный комиссар Якутии назвал сумму денежного довольствия мобилизованных
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Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания», – передает РИА «Новости» слова Авдонина на брифинге оперативного штаба республики.
По его словам, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.
В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать «соревнование регионов», кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Шойгу объявил об увеличении боевого состава ВДВ
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«Продолжаем наращивать и совершенствовать боевой состав ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования», – передает ТАСС слова Шойгу на заседании коллегии Минобороны России. Он также отметил, что «с первых дней специальной военной операции на соединения ВДВ возложены самые сложные и ответственные задачи».
«Десантники самоотверженно выполняют свой воинский долг, неизменно проявляют стойкость и мужество. Более десяти тысяч военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, двадцать один удостоен звания Героя Российской Федерации», – сказал Шойгу.
По его словам, в ВДВ продолжается развитие военной инфраструктуры. «В этом году планируется ввести в эксплуатацию более ста зданий и сооружений в интересах четырех соединений и Рязанского воздушно-десантного училища. Это позволит обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать комфортные бытовые условия для личного состава», – сказал министр обороны.
Он сообщил также, что на заседании будет обсуждаться выполнение планов деятельности в Восточном военном округе, а также основные мероприятия и направления совершенствования организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу Министерства обороны.
По его словам, решение увеличить с 1 января 2023 года численность российской армии на 137 тыс. военнослужащих было продиктовано курсом западных стран во главе с США на сдерживание России.
«Коллективный Запад во главе с США продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки Вооруженным силам Украины. В том числе прямыми поставками различных видов вооружения и боеприпасов», – сказал Шойгу.
Он также отметил, что «блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам за счет расширения числа его участников». «В этих условиях для обеспечения военной безопасности нашего государства верховный главнокомандующий принял решение с 1 января 2023 года увеличить численность вооруженных сил на 137 тыс. военнослужащих, которыми будут укомплектованы новые воинские формирования», – сказал министр обороны России.
Напомним, 25 августа президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
Ростех обещал увеличить темп производства истребителей Су-57 для ВКС России
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Новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены, сообщили в госкорпорации «Ростех».
По данным корпорации, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов посетил КнААЗ им. Гагарина (входит в ОАК «Ростеха»), где в настоящий момент идет производство истребителей Су-57.
«На предприятии ведутся работы по наращиванию выпуска этих самолетов в рамках контракта между ОАК и Минобороны России, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.
Чемезов отметил, что «в этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены».
Он добавил, что в госкорпорации понимают, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. «На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года», – сообщил гендиректор.
В Ростехе отмечают, что нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. В перспективе на предприятии будут построены новый корпус для Су-57 на летно-испытательной станции, третья очередь гальванического производства. Также будет проведена реконструкция мощностей под механообработку и термообработку.
Как отметил в свою очередь генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, для обеспечения растущей производственной программы необходимо дополнительно привлекать кадры, создаются условия, чтобы специалисты и рабочие приходили на предприятия корпорации, им повышается заработная плата.
Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения. Создан с применением технологий малозаметности, может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой.
Ранее для бесперебойного производства Су-57 построили холодильный цех.
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Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве
Необходимо полностью распространить городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента Владимира Путина, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные Силы. <...> Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона - «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей», – написал мэр в своем блоге.
Собянин подчеркнул, что «считает необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
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Адвокат Тригнин объяснил, что делать с ошибочно врученной повесткой
На неправильно врученные повестки о мобилизации необходимо подавать жалобы, их рассматривают в прокуратуре, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.
Повестка считается врученной, если ее передали в руки лично и под подпись, если полученный таким образом документ будет проигнорирован, то человека ждет штраф, пояснил Тригнин в беседе с телеканалом 360.
«Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до 3 тыс. рублей», – сказал Тригнин.
На повестку можно подать жалобу, их проверкой занимается прокуратура. Ведомство запрашивает основания для вызова в военкомат.
Статус призыва скорректируют после решения прокуратуры, если повестку сочтут необоснованной, то с гражданина снимут обязательство по явке в военкомат.
Он уточнил, что повестка по вызову в горячую точку по виду ничем не отличается от обычного приглашения в военкомат. «Однако на выданном в рамках частичной мобилизации документе может быть срок прибытия в военкомат после введения в силу указа», – уточнил юрист.
К текущему моменту еще нет наказания за невыполнение такого предписания. В остальном же у повесток в рамках частичной мобилизации нет никаких отличий.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы, и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».
Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.
Минобороны в своем Telegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в Telegram-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Мишустин подписал постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных
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Утверждено постановление о сохранении рабочих мест для граждан, попавших в список частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе правительства России.
«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Постановление предполагает, что трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации приостанавливаются, но не расторгаются, а их рабочие места сохраняются.
Отмечается, что такое решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС России.
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Эксперт: Частичная мобилизация позволит решить задачу СВО в разы быстрее
Концентрация армии после мобилизации позволит России в разы быстрее решить задачу спецоперации и фактически вынудить киевский режим к подписанию мира на условиях России, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он также объяснил тактику, которой придерживается российская армия. «Тактика, которую мы применяем, тактика выдавливания противника – очень медленная. Слишком много времени занимает и много сил отнимает. Концентрация войск после мобилизации позволит нам, я считаю, решить задачу специальной военной операции в разы быстрее и фактически вынудить киевский режим к подписанию мира на условиях России. Поэтому насколько мобилизация правильное решение? Это вынужденное решение, я вот так сказал бы, и, пожалуй, единственно возможное, которое можно реализовать в короткие сроки и эффективно», – сказал он.
Кнутов также отметил, что ожидалось, что референдум состоится раньше, но, к сожалению, из-за действий ВС Украины пришлось переносить сроки референдума.
«Решение не только логично, оно давно назрело. По вопросу безопасности Россия, естественно, должна принять все меры. Чтобы эти республики были приняты в состав РФ, должны быть внесены изменения в Конституцию РФ», – пояснил эксперт.
В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул, что решения президента Владимира Путина своевременные и направлены на защиту суверенитета России, наших граждан и наших сограждан в Донбассе.
«Действия, которые предпринимаются коллективным Западом, подразумевают адекватный ответ со стороны России. Те решения, которые сегодня озвучены президентом, абсолютно укладываются в право нации, народа на самоопределение», – сказал он.
Шаповалов отметил, что «решение о частичной мобилизации вытекает из всей логики необъявленной войны против России, которая ведется Западом вне каких-то норм, правил, принципов международного права».
По его словам, с 2014 года Украина перестала быть государством, в котором возможно сосуществование разных народов. «Подавляющее число населения Донбасса и Новороссии считает необходимым вхождение в состав России», – заключил историк.
О том, что решение о референдуме – это право людей, которые проживают на этих территориях, заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии» Светлана Хоркина.
«Необходимо сделать все возможное, чтобы эти люди, которые будут голосовать за свою правду, за свое желание, смогли сделать это безопасно. Вхождение данных территорий в РФ – это единственный способ защитить свои жизни для этих людей», – сказала она.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе – прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Турчак заявил о потоке обращений от желающих пойти на фронт депутатов и сенаторов
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Получаю поток обращений от единороссов, в том числе от депутатов Госдумы и сенаторов, желающих принять участие в спецоперации на Украине, написал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно, вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия», – написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ближайшее время планирует сообщить имена коллег, которые будут мобилизованы.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
«Многие из них в зоне СВО с самых первых дней, в том числе на передовой – организуют гуманитарную миссию, помогают нашим ребятам и мирным жителям, лечат раненых. В вопросах защиты Родины не может быть никаких исключений. Ни для кого, невзирая на ранги, заслуги и положение. То, что происходит сегодня, касается абсолютно всех. Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат, – это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах», – отметил секретарь генсовета ЕР.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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