Генерал сравнил сводки Минобороны с сообщениями Совинформбюро 1941 года

Глава комитета по обороне Госдумы Картаполов указал на недостатки информации о военных действиях на Украине

Попытки замолчать реальное положение дел отдельными руководителями об обстановке в зоне спецоперации могут привести к дефициту доверия российских граждан, заявил глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Некоторые руководители пытаются замолчать различную информацию, начиная от обстановки в зоне боевых действий и заканчивая нехваткой формы, заявил Картаполов в эфире «Вести ФМ», сообщается на портале «Смотрим».

Депутат пояснил, что читал сводки Совинформбюро за несколько месяцев 1941 года, когда немцы прорывались к Москве. «В каждой сводке говорили о том, что где-то мы отходим, где-то упорно отражаем атаки превосходящих сил противника, где-то мы оставили населенные пункты, но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то товарища совершила то-то, наши славные летчики сбили 10 самолетов противника. И люди, которые слышали и читали эти сводки, понимали, что есть опасность для нашей Родины, потому что враг на нашей земле», – указал он.

Генерал-полковник отметил, что сейчас враг также на российской земле, и речь не только о новых регионах, поскольку почти все приграничные села Белгородской области разрушены.

«Город Валуки находится под постоянным огневым воздействием. А мы узнаем от кого угодно – от губернатора, от владельцев Telegram-каналов, военкоров, а больше никого. Сводки Минобороны практически не меняют своего содержания. А народ знает. И здесь начинается главная проблема. У нас народ неглупый. Он видит, что ему не считают нужным говорить правду. Хотя бы ее часть. Это может привести к потере кредита доверия. Что касается мобилизации – здесь такая же картина», – заключил он.

В среду Картаполов заявил, что российским военным следует обратить внимание на инженерную подготовку ВСУ и на средства разведки, которые должны помогать «вскрывать объекты» противника на всю глубину построения.