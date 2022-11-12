России предстоит сражение за Днепр

Российские силы в Херсоне перешли на левобережье, из-за чего река Днепр превратилась в линию боевого соприкосновения. Предвосхищая это, США анонсировали поставку Украине 40 речных бронекатеров. Как именно ВСУ могут использовать подобный вид техники и чем Россия могла бы на это ответить?

Минобороны РФ завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. Кроме того, на левый берег переместили всю военную технику, которой требовался ремонт.

Таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров. Причем это не первый случай, когда страны НАТО будут осуществлять подобные поставки.

«К планируемой отправке Штатами на Украину речных бронекатеров стоит относиться со всей серьезностью. Этот род сил флота США развивают стабильно и постоянно, регулярно совершенствуя техническую часть в общем русле: «разведка – управление – связь», – пишет военный эксперт Илья Крамник.

Кроме того, теперь созданы предпосылки для полноценной речной катерной войны. У ВСУ есть возможность организации защищенной базы катеров в районе Николаева, на Бугском лимане или в Очакове, отмечает Telegram-канал «Блокнот перископа». Из-за этого театром военных действий могут быть не только водохранилища, но и вся нижняя часть Днепра, включая соседние лиманы.

Также катера могут использоваться для штурма Запорожской АЭС, о чем неоднократно предупреждали местные власти и профильные эксперты. «В целом для противника формирование речной флотилии выглядит логичным. Днепр превратился в линию фронта, поэтому силы противника должны быть обеспечены эффективными боевыми средствами, включая бронекатера», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса Сергей Ищенко.

С помощью бронекатеров ВСУ смогут забрасывать ДРГ на левый берег, что ранее неоднократно наблюдалось в районах запорожской АЭС. «Также бронекатера нужны для форсирования реки на каком-либо из участков и последующего захвата определенного плацдарма», – добавил эксперт. Кроме того, ВСУ с помощью бронекатеров могут помешать российским войскам форсировать Днепр.

Что касается мест размещения бронекатеров, то ВСУ наверняка сосредоточат их около водохранилищ. «На Каховском и Киевском водохранилищах достаточно широкие разливы. К тому же, там огромное количество островов и затонов, где бронекатерам очень удобно укрываться», – пояснил он.

Если говорить о средствах борьбы с ними, то ВС РФ должны топить катера с помощью вертолетов, считает собеседник. «Кроме того, уместно подумать о том, чтобы перебросить на Днепр бронекатера Каспийской флотилии. Их несколько раз перевозили на Азовское море в периоды обострения отношений с Киевом. Они нам нужны для выполнения ровно тех же задач, которые хотят с помощью американских бронекатеров реализовать ВСУ», – подчеркнул эксперт.

При этом Россия долгое время не создавала полноценных бронекатеров за неимением надобности. «Хотя тот же катер «Буян» класса «река – море» изначально создавался для рек и имеет двигатель для движения по мелководью. Поэтому все, чем мы располагаем, желательно перекинуть поближе к Кинбурской косе. Это лучше, чем ничего», – заметил он.

В свою очередь капитан III ранга запаса Максим Климов напомнил, что своя «Днепровская флотилия» у ВСУ сформировалась еще весной. «Также они провели мобилизацию гражданских судов, адаптировав их под военные нужды. Мы со своей стороны пока ничем подобным не занимались», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД.

Однако, заметил он, бронекатера довольно уязвимы, поэтому могут быть поражены практически любым видом оружия при условии внезапности атаки. Ударные вертолеты, по мнению эксперта, здесь могут быть наиболее эффективными – хотя у них и других задач хватает.

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«Также опыт СВО нам показывает, что для защиты или атаки чего-либо скорость принятия решений важнее брони. Исходя из этого, нам нужно эффективнее использовать средства обнаружения и поражения, увязав их в единую систему. И, конечно, нам тоже нужны скоростные бронекатера, а также грузоподъемные и скоростные многоцелевые быстроходные баржи и паромы», – убежден Климов.

Впрочем, может оказаться и так, что планы ВСУ и Пентагона в отношении Днепра не будут реализованы в полной мере. «Как они собираются перебрасывать катера, не очень понятно: южная часть реки находится под нашем огневым контролем. Даже если они пригонят катера через Дунай – все равно эта территория находится под колпаком у Черноморского флота России», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин.

Говоря о применении бронекатеров ВСУ, специалист также напомнил: они им нужны не столько для десанта, сколько для ракетных и артиллерийских ударов. «В любом случае, учитывая новый расклад сил на Днепре, нам действительно стоит подумать над тем, чтобы перебросить те же «Буяны» с Каспия на Днепр. Помимо этого, у ПС ФСБ также есть катера, которые могут использоваться в этом районе в случае необходимости», – заключил Дандыкин.

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