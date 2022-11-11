Как работают украинские «ждуны» в Херсоне

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11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?  Подробности...
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Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...

Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам. Подробности...

Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В игру с ограничением цен на российские энергоресурсы не хочет играть никто, кроме небольшой группы стран – потребителей нефти. Подробности...
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Как работают украинские «ждуны» в Херсоне

    Проукраинские «ждуны» – это результат работы украинской разведки с местными активистами прозападных партий
    		   11 ноября 2022, 20:45
    Фото: Armed Forces of Ukraine/Cover Image/Reuters
    Текст: Андрей Резчиков

    В Сети появляется все больше роликов из Херсона и окрестных сел, где проукраински настроенные граждане якобы тепло встречают боевиков ВСУ. Чаще – с флагами, чуть реже – с цветами. Насколько массовым является это явление, как в реальности офис Зеленского готовит подобные видеоролики и какие выводы из этого должна сделать Россия?

    Утром в пятницу в центре Херсона появилось множество украинских флагов. В соцсетях начали сообщать о проведении массовых акций с участием местных жителей, которые вышли встречать боевиков украинской армии. При этом сами акции начались еще за несколько часов до входа в город подразделений ВСУ. Позже в соцсети попали ролики, на которых люди скандируют «ВСУ! ВСУ!» Нечто схожее можно наблюдать и по другим районам правобережной части Херсонщины.  

    В этой связи у многих возник вопрос: если Херсон – российский город, где буквально еще вчера находились российские войска, то откуда взялись эти десятки людей с украинскими флагами, которые братаются с войсками противника? И как вообще создаются подобного рода ролики?

    «Рецепт прост. Сперва ВСУ заходят в населенный пункт без боя, называя такой процесс «освобождением» и сопровождая его соответствующим медийным фоном. При этом украинская разведка заранее через мессенджеры договаривается с местными активистами прозападных партий о необходимости красиво подготовиться к приезду ВСУ. А сами активисты, как вы понимаете, все эти месяцы работают информаторами, сотрудничая с СБУ и ГУР МО Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Алексей Нечаев.  

    «Откуда там берутся такие активисты? Здесь тоже все просто. Даже у самой хиленькой украинской партии есть своя сетка первичных партийных организаций. На каждые 2,5 тыс. жителей (это стандарт избирательного участка по украинским меркам) приходится от трех до десяти активистов, которые постоянно держат связь со своими кураторами районного, городского и областного уровней», – продолжает собеседник.

    «Дальше все еще проще. От активистов «вверх» уходит полезная информация, а «вниз» спускаются инструкции. Надо порезать российским военкорам колеса? Не вопрос. Надо что-то аккуратно вывести из строя? Без проблем. До кучи можно сдать соседа или снять ролик, как саботируются те или иные процессы в условном селе Малиновка. Затраты украинской стороны на подобные шоу копеечные, а результат таков, что обсуждает вся Россия», – добавил эксперт.

    В свою очередь член Общественной палаты России Александр Малькевич, который заведует кафедрой журналистики Херсонского университета, добавляет, что «Россия была крайне благожелательна к «ждунам». «Мы не вводили драконовских мер в отношении проукраински настроенных граждан. То, что происходит сейчас, – это обратная сторона нашего лояльного отношения к противнику и его сторонникам», – пояснил Малькевич.

    Также мы не можем достоверно знать, сколько среди участников подобных акций жителей именно Херсонщины. «Надо признать, что у украинской стороны очень сильно работает медийная машина. Они могли привести каких-то людей с собой, а «ждунам» дать команду подготовить необходимую атрибутику и реквизиты», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, имеет значение и подача материала. Малочисленную акцию можно представить как массовую. Главное – ракурс съемки. Эти ролики сняты профессионально, но при этом как будто бы случайно и на телефон. В реальности же все происходит вокруг одной точки в Херсоне, где расположена центральная площадь. Там можно и из 40 человек создать эффект массового гуляния», – подчеркнул член ОП.

    «Возможно, некоторые херсонцы действительно сидели в относительно комфортных условиях и ждали прихода украинских войск, потому что серьезных боев за город не велось. Но я допускаю, что некоторых людей туда просто свезли для массовки», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    «Никто ведь и не спорил, что в Херсоне были и остаются сторонники ВСУ. Некоторые из них, полагаю, точно так же встречали приход российских войск. Теперь они встречают ВСУ, надеясь, что украинская власть не подвергнет их преследованиям. Но, увы, это не спасет город от серьезной зачистки», – с сожалением отмечает Корнилов.

    В то же время Нечаев считает, что атмосфера на правом берегу Херсонщины сейчас напоминает сюжет фильма «Свадьба в Малиновке». «Опять власть меняется» – ключевой лейтмотив, отображающий местные реалии, где в каждом райцентре есть свой «пан атаман Грициан Таврический».   

    «Кроме того, частая смена власти хоть в деревне, хоть в городе всегда влияет на демонстративную патриотичность населения. Молодежь, которая еще вчера ходила на концерты «Единой России», завтра с радостью послушает песни типа «Батько наш Бандера, Україна мати» в исполнении безголосых певцов в вышиванках, – допускает эксперт. – Стоит ли за участие в подобных флешмобах осуждать людей? Нет».

    «В ситуации «отчасти гражданской войны», как ее назвал Владимир Путин на «Валдае», местные жители выживают как могут. В условиях надвигающейся зимы простым людям все равно, кто пришел в город: русские или не очень русские, красные или белые, петлюровцы или махновцы. В этих регионах подобное отношение к происходящему было всегда, особенно во времена Гражданской войны. Поэтому проблема «ждунов» решается через победу в конфликте. Вот над этим нам и нужно работать», – уверен Нечаев.

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