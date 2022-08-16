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16 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Литва готова вредить Калининграду себе в убыток

Литва, по сути, грозит прервать железнодорожное сообщение Калининграда и большой России Виталий Невар/ТАСС
С сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем уже не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя. Получится ли сейчас не допустить повторения сухопутной блокады Калининграда? Подробности...
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ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

На форуме «Армия-2022» были представлены новейшие разработки ударных вооружений Павел Бедняков/РИА Новости
Первый же день выставки «Армия-2022» наглядно показал, что участие человека в войнах постепенно снижается, основная боевая нагрузка ложится на роботов. На форуме представили робота М-81 для сухопутного боя, беспилотный армейский грузовик, беспилотный вертолет, а главное – новейший дрон комбинированного типа. Но почему-то главными соперниками дрона эксперты хором называют дешевые БПЛА из Китая. Подробности...
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Кошмары русских Латвии начали сбываться

Русские жители Латвии столкнулись с беспрецедентным давлением Александр Рюмин/ТАСС
Живущие в Латвии русские оказались сегодня в той же ситуации, что и евреи в нацистской Германии. Такие параллели напрашиваются при виде волны ненависти, которая обрушилась в стране на русское национальное меньшинство. Резко выросло число желающих бежать на историческую родину – однако даже это сделать не так просто. И дело не только в политике латвийских властей. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Среди новых западных политиков ощущается дефицит нормальных

Сергей Крылов
Сергей Крылов, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, профессор кафедры дипломатии МГИМО
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Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений. Подробности...
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    ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

    На форуме «Армия-2022» были представлены новейшие разработки ударных вооружений
    		   16 августа 2022, 12:35
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первый же день выставки «Армия-2022» наглядно показал, что участие человека в войнах постепенно снижается, основная боевая нагрузка ложится на роботов. На форуме представили робота М-81 для сухопутного боя, беспилотный армейский грузовик, беспилотный вертолет, а главное – новейший дрон комбинированного типа. Но почему-то главными соперниками дрона эксперты хором называют дешевые БПЛА из Китая.

    Одним из героев первого дня работы форума «Армия-2022» стала российско-белорусская беспилотная вертолетная система БАС-750, представил которую глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 кг, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Непрерывный полет винтокрылых машин может продолжаться до шести часов, сообщает РИА «Новости».

    «В составе этого комплекса по желанию заказчика может быть и три, и четыре аппарата, а для управления ими применяются стационарные пульты, где находятся несколько человек, – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. – У нас в России не производится такой тяжелый беспилотник вертолетного типа. Это ракетно-ударный аппарат, которые имеет ряд преимуществ перед БЛА самолетного типа – возможность использования плохо подготовленных взлетно-посадочных площадок, возможность взлететь и сесть в вертикальном режиме, зависнуть над определенной точкой, облететь любой объект».

    Впрочем, гораздо большее внимание в первый день работы выставки привлекла более легкая модель боевых квадрокоптеров, которую представил ВМФ. Точнее, не модель, а модели в трех весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Модель новейшего (БЛА) комбинированного типа представляет собой аппарат с крылом для полета в самолетном режиме и четырьмя роторами – для вертикального взлета и посадки. Каждая из трех моделей имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета, передает ТАСС.

    Основное назначение нового квадрокоптера – аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей и ретрансляция связи. Также средние (50 кг) и тяжелые (100 кг) дроны могут нести груз до 25 кг и применять средства поражения.

    Аппарат может базироваться на аэродромах и на палубах кораблей. Дальность полета – до 1,5 км в зависимости от версии, а максимальная скорость достигает 140 км/ч. Непрерывно оставаться в воздухе он может от 8 часов (легкая вариация) до 15 часов (тяжелый дрон).

    По мнению экспертов, именно такая модель особенно нужна сейчас в Вооруженных силах. При этом конкурировать на внешнем рынке или в гражданском секторе с китайскими производителями мини-беспилотников новые российские разработки, судя по всему, не смогут, сетует Федутинов. «Та же компания Mavic ориентировалась на гражданский коммерческий рынок, а огромные продажи дронов по всему миру позволили ей получить финансовые ресурсы, которые были направлены на усовершенствование аппаратов. Теперь эти китайские модели применяют в том числе для разведки в боевых действиях», – говорит эксперт.

    Для гражданских целей российский бизнес, скорее всего, продолжит покупать китайское дроны, поскольку они лучше в соотношении цена – качество, полагает он. «Но военные вынуждены учитывать не столько стоимость продукции, сколько сопутствующие риски, которые связаны с использованием импортной техники или проведением платежей за их покупку за границу. Поэтому ВС РФ будет закупать продукцию российских компаний «НЕЛК» и ZALA, входящую в концерн «Калашников» – их БЛА ничем не уступают китайским, кроме цены», – добавил Федутинов.

    Примерно так же считает и бывший гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина, руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин. В своем Telegram-канале он отметил: китайские Mavic и Autel свою нишу уже заняли, каналы поставок существуют – конкурировать с ними ни один российский производитель не сможет, и не из-за недостатка конструкторской мысли, а потому, что невозможно сделать дешевле, чем выпускаемые десятками тысяч китайские аппараты.

    «Надо идти в другие ниши – повышенные летно-технические характеристики при влажности и отрицательных температурах, высокая полезная нагрузка, помехозащищенность. Нельзя сделать дешевле Mavic, но можно сделать лучше – под конкретные задачи. Сейчас самое важное другое: кто сможет отработать конструкцию в реальном применении и организовать серийное производство», – призывает Рогозин.

    Помимо этого, на выставке впервые показан прототип беспилотного военного грузовика «Урал», образец полностью лишен кабины и средств управления для человека. Он выполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность использования как в военных, так и в гражданских целях.

    Как пояснили в компании «Урал», оснащенная «техническим зрением» машина уже прошла предварительные испытания. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота – то есть будет ездить полностью в автономном режиме. Представители «Урала» уточнили, что машина может применяться для перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой.

    «Беспилотные грузовики – это развивающийся тренд. Американцы работают над ними активно и давно. В свое время, перед вторжением в Афганистан, они исследовали советский опыт и выяснили, что до трети наших потерь пришлось на проведение операций по снабжению удаленных блокпостов и гарнизонов. Поэтому свою логистику в Афганистане США переложили на ЧВК, а также инициировали программы по созданию роботов-грузовиков. Так что можно точно сказать: для снижения потерь и для сокращения штатов тыловых подразделений беспилотные грузовики – это лучшее решение», – пояснил эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев.

    Помимо этого, российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, тоже способного транспортировать оружие. Разработка, внешне напоминающая собаку, принадлежит российской инжиниринговой компании «Интеллект Машин», работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

    Как рассказал представитель компании, в рамках гражданского применения робот может работать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. При этом он адаптирован и для боя – для самостоятельного ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.

    «Что касается способности робота вести прицельный огонь, то речь идет, вероятно, о крупнокалиберных пулеметах.

    В целом же опыт украинской спецоперации показал острую необходимость таких роботов в Вооруженных силах РФ – чтобы действовать, например, в условиях подземелья, где прятались боевики «Азова». Также подобные роботы незаменимы на заминированных участках и там, где территория может простреливаться снайперами», – говорит член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «И вообще, война роботов – это почти неизбежное будущее. Это, кстати, понимают в США и Китае, где вплотную занимаются этим направлением. Отставание же России в развитии беспилотной военной техники чревато для ВС РФ ростом потерь живой силы и снижением темпов наступательных операций», – предупреждает военный эксперт.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный военно-технический форум «Армия-2022» открылся в понедельник в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В рамках форума, который продлится до воскресенья, около 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники. Минобороны планирует заключить на форуме контракты на сумму более 522 млрд рублей.

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