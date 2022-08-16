ОПК бросил вызов китайскому беспилотному «ширпотребу»

Первый же день выставки «Армия-2022» наглядно показал, что участие человека в войнах постепенно снижается, основная боевая нагрузка ложится на роботов. На форуме представили робота М-81 для сухопутного боя, беспилотный армейский грузовик, беспилотный вертолет, а главное – новейший дрон комбинированного типа. Но почему-то главными соперниками дрона эксперты хором называют дешевые БПЛА из Китая.

Одним из героев первого дня работы форума «Армия-2022» стала российско-белорусская беспилотная вертолетная система БАС-750, представил которую глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 кг, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Непрерывный полет винтокрылых машин может продолжаться до шести часов, сообщает РИА «Новости».

«В составе этого комплекса по желанию заказчика может быть и три, и четыре аппарата, а для управления ими применяются стационарные пульты, где находятся несколько человек, – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. – У нас в России не производится такой тяжелый беспилотник вертолетного типа. Это ракетно-ударный аппарат, которые имеет ряд преимуществ перед БЛА самолетного типа – возможность использования плохо подготовленных взлетно-посадочных площадок, возможность взлететь и сесть в вертикальном режиме, зависнуть над определенной точкой, облететь любой объект».

Впрочем, гораздо большее внимание в первый день работы выставки привлекла более легкая модель боевых квадрокоптеров, которую представил ВМФ. Точнее, не модель, а модели в трех весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Модель новейшего (БЛА) комбинированного типа представляет собой аппарат с крылом для полета в самолетном режиме и четырьмя роторами – для вертикального взлета и посадки. Каждая из трех моделей имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета, передает ТАСС.

Основное назначение нового квадрокоптера – аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей и ретрансляция связи. Также средние (50 кг) и тяжелые (100 кг) дроны могут нести груз до 25 кг и применять средства поражения.

Аппарат может базироваться на аэродромах и на палубах кораблей. Дальность полета – до 1,5 км в зависимости от версии, а максимальная скорость достигает 140 км/ч. Непрерывно оставаться в воздухе он может от 8 часов (легкая вариация) до 15 часов (тяжелый дрон).

По мнению экспертов, именно такая модель особенно нужна сейчас в Вооруженных силах. При этом конкурировать на внешнем рынке или в гражданском секторе с китайскими производителями мини-беспилотников новые российские разработки, судя по всему, не смогут, сетует Федутинов. «Та же компания Mavic ориентировалась на гражданский коммерческий рынок, а огромные продажи дронов по всему миру позволили ей получить финансовые ресурсы, которые были направлены на усовершенствование аппаратов. Теперь эти китайские модели применяют в том числе для разведки в боевых действиях», – говорит эксперт.

Для гражданских целей российский бизнес, скорее всего, продолжит покупать китайское дроны, поскольку они лучше в соотношении цена – качество, полагает он. «Но военные вынуждены учитывать не столько стоимость продукции, сколько сопутствующие риски, которые связаны с использованием импортной техники или проведением платежей за их покупку за границу. Поэтому ВС РФ будет закупать продукцию российских компаний «НЕЛК» и ZALA, входящую в концерн «Калашников» – их БЛА ничем не уступают китайским, кроме цены», – добавил Федутинов.

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Примерно так же считает и бывший гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина, руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин. В своем Telegram-канале он отметил: китайские Mavic и Autel свою нишу уже заняли, каналы поставок существуют – конкурировать с ними ни один российский производитель не сможет, и не из-за недостатка конструкторской мысли, а потому, что невозможно сделать дешевле, чем выпускаемые десятками тысяч китайские аппараты.

«Надо идти в другие ниши – повышенные летно-технические характеристики при влажности и отрицательных температурах, высокая полезная нагрузка, помехозащищенность. Нельзя сделать дешевле Mavic, но можно сделать лучше – под конкретные задачи. Сейчас самое важное другое: кто сможет отработать конструкцию в реальном применении и организовать серийное производство», – призывает Рогозин.

Помимо этого, на выставке впервые показан прототип беспилотного военного грузовика «Урал», образец полностью лишен кабины и средств управления для человека. Он выполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность использования как в военных, так и в гражданских целях.

Как пояснили в компании «Урал», оснащенная «техническим зрением» машина уже прошла предварительные испытания. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота – то есть будет ездить полностью в автономном режиме. Представители «Урала» уточнили, что машина может применяться для перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой.

«Беспилотные грузовики – это развивающийся тренд. Американцы работают над ними активно и давно. В свое время, перед вторжением в Афганистан, они исследовали советский опыт и выяснили, что до трети наших потерь пришлось на проведение операций по снабжению удаленных блокпостов и гарнизонов. Поэтому свою логистику в Афганистане США переложили на ЧВК, а также инициировали программы по созданию роботов-грузовиков. Так что можно точно сказать: для снижения потерь и для сокращения штатов тыловых подразделений беспилотные грузовики – это лучшее решение», – пояснил эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев.

Помимо этого, российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, тоже способного транспортировать оружие. Разработка, внешне напоминающая собаку, принадлежит российской инжиниринговой компании «Интеллект Машин», работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

Как рассказал представитель компании, в рамках гражданского применения робот может работать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. При этом он адаптирован и для боя – для самостоятельного ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.

«Что касается способности робота вести прицельный огонь, то речь идет, вероятно, о крупнокалиберных пулеметах.

В целом же опыт украинской спецоперации показал острую необходимость таких роботов в Вооруженных силах РФ – чтобы действовать, например, в условиях подземелья, где прятались боевики «Азова». Также подобные роботы незаменимы на заминированных участках и там, где территория может простреливаться снайперами», – говорит член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«И вообще, война роботов – это почти неизбежное будущее. Это, кстати, понимают в США и Китае, где вплотную занимаются этим направлением. Отставание же России в развитии беспилотной военной техники чревато для ВС РФ ростом потерь живой силы и снижением темпов наступательных операций», – предупреждает военный эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный военно-технический форум «Армия-2022» открылся в понедельник в конгрессно-выставочном центре «Патриот». В рамках форума, который продлится до воскресенья, около 1,5 тыс. предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники. Минобороны планирует заключить на форуме контракты на сумму более 522 млрд рублей.

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