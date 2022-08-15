Путин пригласил на совместные военные учения страны-партнеры Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными 15 августа 2022, 15:26

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», – цитирует ТАСС Путина. Ранее глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах.

Ростех начал серийное производство САО «Флокс» и «Магнолия» 15 августа 2022, 09:25

Фото: t.me/rostecru

Текст: Дмитрий Зубарев

Ростех начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия», сообщили в пресс-службе корпорации. «120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха. Там добавили, что САО «Магнолия» построено на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она также оснащена 120-миллиметровым орудием, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета. По сообщению Ростеха, новые образцы техники «Уралвагонзавод» планирует представить в конце текущего года – начале следующего. Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) анонсировал показ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72. В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов 15 августа 2022, 08:55

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Панорамный прицел командира для обзора поля боя и распознавания замаскированных объектов представил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на открывшемся международном военно-техническом форуме «Армия-2022». «Панорамный прицел командира ПКП предназначен для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных подвижных и неподвижных целей, измерения дальности до цели, прицеливания и ведения стрельбы по объектам с места и в движении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга. Уникальный прицел производит Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в «Швабе»). Как отметили в пресс-службе, на форуме «Армия» «Швабе» традиционно проведет ряд переговоров и встреч, которые будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам. Ранее гендиректор КМЗ Александр Новиков сообщил, что снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»). Новости СМИ2 Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс 15 августа 2022, 15:07

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Российские военные четко выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022». «Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он. «Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС. Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации, передает РИА «Новости». Созданный с учетом опыта спецоперации броневик «Ахмат» показали на «Армии-2022» 15 августа 2022, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. «Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка... Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна» (бронеавтомобиль производства «Ремдизеля»). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», –рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович. Он подчеркнул, что «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации, передает РИА «Новости». «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», – пояснил Зарахович. Главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС России. «Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин – в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача – производиться быстро и много», – добавил Зарахович. Ранее информированный источник сообщал, что бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном. Новости СМИ2 Новую линейку гусеничных машин для комплексов ПВО впервые показали на «Армии-2022» 15 августа 2022, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Мытищинский машиностроительный завод» (ММЗ) впервые продемонстрировал на форуме «Армия-2022» новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО). В демонстрационном центре концерна «Калашников» можно увидеть модели гусеничных машин ГМ-59955.15-01, предназначенные для транспортировки и обеспечения электропитанием аппаратуры и оборудования боевой машины ЗРК «Тор-М2», ГМ-569Б-01 для ЗРК «Бук-М», ГМ-5969-01 для ЗРК «Бук-М3», а также специальное корпусное колесное шасси для комплекса «Тор-М2К», сообщил источник ТАСС. «Новая наша разработка – это тяжелое шасси. Одна из наших опытных работ – это тяжелая машина. Здесь на ней восемь катков на один борт. Это мы пытаемся совершенствовать зенитный ракетный комплекс С-300В4. Одна из машин тоже здесь представлена», – сказал представитель ММЗ Федор Головашкин. Он также отметил, что гусеничная машина ГМ-5963 уже завершает предварительные испытания. «Сейчас она также уже завершает испытания предварительные, надеемся, что в следующем году пойдет в серию», – дополнил Головашкин. ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. На сегодняшний день выпускается 11 модификаций машин. Новейший фрегат «Адмирал Головко» пообещали передать ВМФ в 2022 году 15 августа 2022, 09:37 Текст: Дмитрий Зубарев

«Северная верфь» планирует передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 до завершения текущего года, сообщил гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов на форуме «Армия-2022». «Фрегат «Адмирал Головко» планируем сдать в этом году. На «[Адмирале] Исакове» продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа – в 2024 году», – цитирует ТАСС Орлова. По словам Орлова, на верфи на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе шесть фрегатов проекта 22350, а также модернизированного проекта под этим номером, и четыре корвета, все корабли – носители управляемого ракетного оружия, в том числе восемь – носители крылатых ракет «Калибр-НК». Головной корабль проекта – фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – неоднократно принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Новости СМИ2 На «Армии» впервые представили прототип первого для ВС России беспилотного военного грузовика 15 августа 2022, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

На «Армии-2022» в экспозиции компании «Урал» впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил России беспилотного военного грузовика «Урал». Экспериментальный образец полностью лишён кабины и органов управления для человека. Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота – то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме, передает РИА «Новости». В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой. Представленный на «Армии» образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских. Ранее робот «Маркер» решили использовать в создании отечественных беспилотных грузовиков. На «Армии-2022» показали новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км 15 августа 2022, 12:03 Текст: Дмитрий Зубарев

«Росэлектроника» показала на «Армии-2022» новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили в холдинге. «Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», – отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко. Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция «Росэлектроники» обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км., передает РИА «Новости». Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля «Камаз-1340». Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей. Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени. Новости СМИ2 На стенде Роскосмоса на форуме «Армия» показали беспилотник «Пузырек» 15 августа 2022, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Беспилотник «Пузырек», который может быть использован в том числе в качестве ударного дрона-камикадзе, представлен на стенде Роскосмоса на форуме «Армия-2022». Как сообщил ТАСС разработчик дрона, представитель компании «Полдень. 21-й век» Илья Таратонов, беспилотник способен нести полезную нагрузку до 2 кг. «Он предназначен для разведки и корректировки артиллерии. <...> На него можно вешать полезную нагрузку до 2 кг: тепловизоры, камеры. Да, можно [использовать как ударный], можно даже сделать модификацию одноразовой. По камере можно наводиться», – пояснил он. По словам Таратонова, разработка включает компьютер, наземную станцию управления. Радиус действия беспилотника составляет 2 км. Беспилотник может быть в том числе складным. «На самом деле он в рюкзак укладывается. Если кто-то попал в плохую ситуацию, лежит в овраге, с руки запускается, летит», – добавил он. Разработчик уточнил, что беспилотник был создан в инициативном порядке. Серийным производством беспилотников займется Ярославский радиозавод (входит в Роскосмос). «К концу этого года начнется серийное производство», – сказал Таратонов. Ранее РКК «Энергия» представила макет новой Российской орбитальной станции на «Армии-2022». Путин: У России много союзников и единомышленников на разных континентах 15 августа 2022, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

У России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия-2022». По его словам, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.



«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно», – передает слова Путина РИА «Новости». Он также добавил, что Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение. «Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии*, Африки. Готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – сказал он. «Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», – сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом». Новости СМИ2 Роскосмос показал боевого робота «Маркер» на «Армии-2022» 15 августа 2022, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представлена роботизированная платформа «Маркер», ее показали Роскосмос и Фонд перспективных исследований. Боевая платформа «Маркер» разработана для отработки технического зрения, связи, навигации, автономного движения и группового управления, передает ТАСС. Этот робот – совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (разработчик антропоморфного робота «Федор»). Разработчики позиционируют «Маркер» как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем. Ранее на форуме «Армия-2022» был представлен бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине. Морской БЛА вертикального взлета и посадки показали на форуме «Армия-2022» 15 августа 2022, 15:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России впервые представило на международном форуме «Армия-2022» модель новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) комбинированного типа. В частности, макет БЛА, показанный на стенде в выставочном павильоне, представляет собой аппарат с крылом для совершения полета в самолетном режиме и четырьмя роторами для вертикального взлета и посадки. Как поясняется в информационном буклете, беспилотник существует в трех основных весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Каждая из них имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета, передает ТАСС. Основное назначение БЛА – воздушная разведка и доставка грузов, аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей, ретрансляция связи. Аппараты средней (50 кг) и тяжелой (100 кг) категорий, помимо этого, способны доставлять грузы массой от 10 до 25 кг и применять авиационные средства поражения. По словам представителя главкомата, аппарат может базироваться как на сухопутных аэродромах, так и на палубах кораблей. Размах крыла БЛА в легкой модификации составляет 3 м, в средней – 3,8 м, а в тяжелой – 6 м. Практический потолок – 3 тыс. м, дальность полета – от 650 до 1,5 тыс. м в зависимости от версии. Максимальная скорость аппаратов – 130-140 км/ч, масса полезной нагрузки – 4, 13 и 25 кг в легкой, средней и тяжелой модификациях соответственно. Продолжительность полета при максимальном взлетном весе БЛА составляет восемь часов для легкой модификации, десять часов для средней и 15 часов для тяжелой. Ранее ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона». Новости СМИ2 Новую ракету «Панциря» для борьбы с дронами представили на «Армии-2022» 15 августа 2022, 14:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Новую ракету комплекса ПВО «Панцирь» для борьбы с дронами и дистанционно управляемый боевой модуль системы охраны периметра «Прометей» впервые покажут на форуме «Армия-2022», сообщил вице-премьер Денис Мантуров. «В частности, здесь представлены линейка перспективных роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта, а также беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, в числе которых новая ракета для зенитного ракетного комплекса «Панцирь». Впервые экспонируется также дистанционно управляемый боевой модуль системы «Прометей» для охраны периметров особо важных объектов», – передает РИА «Новости» слова Мантурова на пленарном заседании форума. Также на форуме впервые покажут глубоководный необитаемый аппарат «Клавесин-2Р», отметил он. Ранее сообщалось, что морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р» впервые представит ЦКБ МТ «Рубин» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». На «Армии-2022» представили новый выстрел для огнемета МРО-А 15 августа 2022, 14:24 Текст: Алексей Дегтярев

Новый выстрел для малогабаритного реактивного огнемета МРО-А в термобарическом снаряжении планируется представить на «Армии-2022», объявили в Ростехе. «Одной из ключевых новинок [форума] станет выстрел для малогабаритного реактивного огнемета в термобарическом снаряжении. Малогабаритный реактивный огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях жилой и промышленной застройки, в оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Отмечается, что при малом калибре и весе в 4,7 кг огнемет имеет высокую эффективность при поражении врага. Этот огнемет принят на вооружение российской армией. Ранее на форуме «Армия-2022» представили роботизированную платформу «Маркер», ее показали Роскосмос и Фонд перспективных исследований. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ 15 августа 2022, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования по поводу гибели людей в торговом центре в Ереване, сообщила пресс-служба Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – передает ТАСС текст телеграммы. В воскресенье на оптовом рынке «Сурмалу» недалеко от центра Еревана произошел взрыв и начался пожар, в результате происшествия шесть человек погибли, еще 15 считаются пропавшими без вести. МЧС Армении опубликовало имена пропавших при взрыве в Ереване: в нем названы названы имена 25 граждан, которые могли находится во время взрыва на территории рынка «Сурмалу».