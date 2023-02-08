Эксперт назвал главные преимущества нового российского беспилотника ТрАМП

Эксперт: Беспилотник ТрАМП будет эффективен там, где невозможна традиционная логистика

Транспортный беспилотник ТрАМП сможет выполнять гражданские и военные задачи, но на реализацию проекта уйдет не меньше пяти лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. В среду стало известно о разработанной в России транспортной авиационной многофункциональной платформе (ТрАМП), которая способна перебросить груз на дистанцию свыше 600 километров.

«Транспортные задачи являются одними из перспективных направлений применения беспилотных авиационных систем. В наибольшей степени здесь могут быть востребованы аппараты, способные выполнять взлет и посадку в вертикальном режиме, – вертолеты и гибриды», – считает эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Он добавил, что для беспилотников самолетного типа тоже имеется своя ниша. «Их преимущество – большая продолжительность и, соответственно, дальность полета. В практическом плане они могут быть использованы для транспортировки грузов с использованием аэродромов или же с десантированием», – считает эксперт.

В случае реализации гражданских задач мотивацией к применению новой технологии является более дешевая (по сравнению с пилотируемыми летательными аппаратами) доставка коммерческих грузов, а также большая оперативность доставки.



Если же речь идет о военных задачах, то такие аппараты могут использоваться для доставки удаленным боевым подразделениям боеприпасов, провизии и медикаментов в ситуациях, когда традиционная логистика невозможна или осложнена рисками потери летательного аппарата.

В среду источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о разработанном в России транспортном беспилотнике ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.

ТрАМП представляет собой беспилотник самолетного типа. Он сможет выполнять опасные для пилотируемых воздушных судов задачи. Дрон способен летать на высоте до трех километров со скоростью 195 км/ч. Отличительная особенность этой модели в модульной конструкции. Это позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки.

По мнению Федутинова, ТрАМП может выполнять гражданские и военные задачи, в том числе доставлять боеприпасы, провизию и медикаменты в ситуациях, «когда традиционная логистика невозможна или осложнена рисками потери летательного аппарата». «Что касается сроков создания такой беспилотной транспортной системы, то самыми оптимистичными цифрами будет лет пять-семь... Проект, скорее всего, находится на начальных стадиях своего воплощения, а информация о нем появилась в СМИ с расчетом на поиск заинтересованных инвесторов», – предположил собеседник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, о создании в России воздушной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий стало известно осенью прошлого года. Разработка должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Ее главная идея состоит в том, что этот аппарат с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф.