Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

    «Никто не будет сдавать Бахмут». Так президент Украины говорил о российском Артемовске в начале февраля
    		   22 февраля 2023, 20:00
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Вооруженные силы РФ ведут бои в центре Артемовска, превратившегося за последние недели в мясорубку для ВСУ. За два дня до этого президент Украины резко сменил тон: город, на который было потрачено столько ресурсов, оказывается, не слишком большой и значимый, поэтому удерживать его до последнего не будут. Но это не просто признание неизбежного. Это завершение нового раунда пропагандистской игры.

    «Никто не будет сдавать Бахмут». Так президент Украины Владимир Зеленский говорил о российском городе Артемовске в начале февраля, одновременно призывая Запад снабдить ВСУ более дальнобойными вооружениями. 

    К тому моменту в городе уже несколько недель шли ожесточенные бои. Он одновременно превратился в мясорубку для вооруженных сил Украины и пропагандистский миф о неприступной украинской цитадели, которая никогда не будет сдана.

    Стратегического (в плане дальнейшего освобождения Донбасса) положения города тоже никто не отменял, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала. Но теперь Зеленский отзывается о нем как о небольшом по населению (что правда: около 70 тысяч до начала СВО, значительно меньше теперь) и как будто бы незначительном, как бы лично разрушая пропагандой миф.

    По его словам, Артемовск не будут удерживать «любой ценой» и «чтобы все погибли». 

    Откуда столь резкая смена риторики – не бином Ньютона. Город взят в полукольцо, украинские войска из его северной части выбиты, украинское командование выведено, начата эвакуация жителей освобожденных территорий. Украинский Бахмут обречен, вступает в свои права российский Артемовск – бои идут практически в центре.

    То же было с Мариуполем, Соледаром и другими «цитаделями», из которых, согласно прежним уверениям украинских официальных лиц, ВСУ «ни за что не отступят».

    Поэтому неприступная крепость стратегического значения постепенно превращается в виноград из известной басни, который «слишком зелен», чтоб расстраиваться от невозможности им обладать.

    Но есть еще один важный момент. По сути, Зеленскому удалось «продать» сдачу Артемовска Западу и прежде всего США, хотя и несколько дешевле, чем он изначально рассчитывал.

    Дело в том, что, судя по многочисленным публикациям в западных изданиях, консультанты из Америки давно уговаривали Киев не тратить попусту в Артемовске живую силу и сосредоточиться на подготовке контрнаступления в направлении российского Крыма. Это контрнаступление должно переломить ход конфликта и доказать, что направляемая Киеву помощь имеет смысл. Миллиарды, мол, потрачены – гоните результаты.

    Считается, что именно на этом настаивал президент США Джо Байден во время своего неожиданного визита в Киев. Другими словами, американцы уломали Зеленского следовать своей тактике, а он «уломался», получив долгожданные танки, более дальнобойное оружие и тот самый визит Байдена, как бы благословляющий весеннее контрнаступление.

    Но возникает вопрос – а что мешало Зеленскому согласиться с натовскими мудрецами раньше, не загоняя в «Артемовскую мясорубку» все новые и новые части ВСУ? Почему решение поберечь жизни солдат не было принято хотя бы на месяц раньше, хотя конец все равно один?

    Потому что сокращение издержек для Украины и украинцев – это не то, что у Зеленского получается, и не то, к чему он стремится. Главное для него – информационная картина, пиар, пропаганда. В этом всегда была сильна Украина, сильна его собственная команда, силен он сам – как профильный специалист по шоу.

    Заведомо обреченная и дорогостоящая оборона Артемовска (с украинской точки зрения – Бахмута) была именно что шоу. Что бы ни говорили военные стратеги, большинству как избирателей, так и элит на Западе этот жанр понятнее, мол, украинский город героически сопротивляется и сдан не будет, но нужно помочь.

    Тем, кто вынужден отступать, помогать хочется гораздо меньше: у побед всегда много соавторов, а поражение всегда одиноко.

    Так или иначе, на фоне этого шоу Зеленскому удалось наконец-то выпросить танки и некоторые другие «вундервафли». Если же (точнее, когда) это контрнаступление захлебнется, Верховный главнокомандующий сыграет то, что уже не раз играл ранее – заявит, что все было бы иначе, если бы ВСУ предоставили истребители и еще более дальнобойные ракеты. Потом их будут выпрашивать уже под соусом обороны другой «неприступной крепости», вероятно, Славянска или Краматорска, в мясорубку которых отправят очередные сотни и тысячи граждан Украины.

    Но сюжет с Артемовском выжат до конца: танки он принес, истребителей пока нет, а в целом провозглашенная задача как Киева, так и Запада не меняется – военный разгром России. Сил и средств на этот прожект потрачено уже так много, что скорее Зеленский действительно получит дальнобойные ракеты и истребители четвертого поколения, чем лидеры США и НАТО признают свои ошибки.

    То, о чем Зеленский и думать не хочет, это правила игры, обозначенные Россией. По этим правилам, чем дольше продолжается конфликт, тем дороже он обойдется Украине не только в солдатах, но и в территориях.

    Чтобы не допустить СВО, достаточно было отказаться от мечты о возвращении Крыма и дать Донбассу самоуправление даже меньшее, чем есть у Каталонии в Испании.

    Чтобы свернуть операцию за считаные дни, стоило официально отпустить республики Донбасса. Теперь же потери Украины будут включать как минимум территорию Херсонской и Запорожской областей. Но это далеко не предел.

    Как подчеркнул президент РФ в послании к Федеральному Собранию, чем более дальнобойное оружие будет поставлять ВСУ Запад, тем дальше придется отодвигать границу России, исходя из принципов ее безопасности.

    Другими словами, если впоследствии дальнобойные ракеты у ВСУ появятся, отступать им придется гораздо дальше, чем границы Херсонской и Запорожской областей.

    При обороне Киевской области ключом к успеху ВСУ наверняка объявят межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным зарядом. Надежда, что к тому моменту западный мир подустанет от украинского смертоносного шоу, пока сохраняются, что бы там ни утверждал Байден. Утверждений, разрушенных Российской армией, мы слышали уже много, и легенда о «неприступном Бахмуте» лишь очередная из них.

    Если же не устанет и не прозреет, совокупная стоимость этого шоу рискует стать непосильной не только для Украины и Европы. 
     
     
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