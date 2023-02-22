Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

Вооруженные силы РФ ведут бои в центре Артемовска, превратившегося за последние недели в мясорубку для ВСУ. За два дня до этого президент Украины резко сменил тон: город, на который было потрачено столько ресурсов, оказывается, не слишком большой и значимый, поэтому удерживать его до последнего не будут. Но это не просто признание неизбежного. Это завершение нового раунда пропагандистской игры.

«Никто не будет сдавать Бахмут». Так президент Украины Владимир Зеленский говорил о российском городе Артемовске в начале февраля, одновременно призывая Запад снабдить ВСУ более дальнобойными вооружениями.

К тому моменту в городе уже несколько недель шли ожесточенные бои. Он одновременно превратился в мясорубку для вооруженных сил Украины и пропагандистский миф о неприступной украинской цитадели, которая никогда не будет сдана.

Стратегического (в плане дальнейшего освобождения Донбасса) положения города тоже никто не отменял, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала. Но теперь Зеленский отзывается о нем как о небольшом по населению (что правда: около 70 тысяч до начала СВО, значительно меньше теперь) и как будто бы незначительном, как бы лично разрушая пропагандой миф.

По его словам, Артемовск не будут удерживать «любой ценой» и «чтобы все погибли».

Откуда столь резкая смена риторики – не бином Ньютона. Город взят в полукольцо, украинские войска из его северной части выбиты, украинское командование выведено, начата эвакуация жителей освобожденных территорий. Украинский Бахмут обречен, вступает в свои права российский Артемовск – бои идут практически в центре.

То же было с Мариуполем, Соледаром и другими «цитаделями», из которых, согласно прежним уверениям украинских официальных лиц, ВСУ «ни за что не отступят».

Поэтому неприступная крепость стратегического значения постепенно превращается в виноград из известной басни, который «слишком зелен», чтоб расстраиваться от невозможности им обладать.

Но есть еще один важный момент. По сути, Зеленскому удалось «продать» сдачу Артемовска Западу и прежде всего США, хотя и несколько дешевле, чем он изначально рассчитывал.

Дело в том, что, судя по многочисленным публикациям в западных изданиях, консультанты из Америки давно уговаривали Киев не тратить попусту в Артемовске живую силу и сосредоточиться на подготовке контрнаступления в направлении российского Крыма. Это контрнаступление должно переломить ход конфликта и доказать, что направляемая Киеву помощь имеет смысл. Миллиарды, мол, потрачены – гоните результаты.

Считается, что именно на этом настаивал президент США Джо Байден во время своего неожиданного визита в Киев. Другими словами, американцы уломали Зеленского следовать своей тактике, а он «уломался», получив долгожданные танки, более дальнобойное оружие и тот самый визит Байдена, как бы благословляющий весеннее контрнаступление.

Но возникает вопрос – а что мешало Зеленскому согласиться с натовскими мудрецами раньше, не загоняя в «Артемовскую мясорубку» все новые и новые части ВСУ? Почему решение поберечь жизни солдат не было принято хотя бы на месяц раньше, хотя конец все равно один?

Потому что сокращение издержек для Украины и украинцев – это не то, что у Зеленского получается, и не то, к чему он стремится. Главное для него – информационная картина, пиар, пропаганда. В этом всегда была сильна Украина, сильна его собственная команда, силен он сам – как профильный специалист по шоу.

Заведомо обреченная и дорогостоящая оборона Артемовска (с украинской точки зрения – Бахмута) была именно что шоу. Что бы ни говорили военные стратеги, большинству как избирателей, так и элит на Западе этот жанр понятнее, мол, украинский город героически сопротивляется и сдан не будет, но нужно помочь.

Тем, кто вынужден отступать, помогать хочется гораздо меньше: у побед всегда много соавторов, а поражение всегда одиноко.

Так или иначе, на фоне этого шоу Зеленскому удалось наконец-то выпросить танки и некоторые другие «вундервафли». Если же (точнее, когда) это контрнаступление захлебнется, Верховный главнокомандующий сыграет то, что уже не раз играл ранее – заявит, что все было бы иначе, если бы ВСУ предоставили истребители и еще более дальнобойные ракеты. Потом их будут выпрашивать уже под соусом обороны другой «неприступной крепости», вероятно, Славянска или Краматорска, в мясорубку которых отправят очередные сотни и тысячи граждан Украины.

Но сюжет с Артемовском выжат до конца: танки он принес, истребителей пока нет, а в целом провозглашенная задача как Киева, так и Запада не меняется – военный разгром России. Сил и средств на этот прожект потрачено уже так много, что скорее Зеленский действительно получит дальнобойные ракеты и истребители четвертого поколения, чем лидеры США и НАТО признают свои ошибки.

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То, о чем Зеленский и думать не хочет, это правила игры, обозначенные Россией. По этим правилам, чем дольше продолжается конфликт, тем дороже он обойдется Украине не только в солдатах, но и в территориях.

Чтобы не допустить СВО, достаточно было отказаться от мечты о возвращении Крыма и дать Донбассу самоуправление даже меньшее, чем есть у Каталонии в Испании.

Чтобы свернуть операцию за считаные дни, стоило официально отпустить республики Донбасса. Теперь же потери Украины будут включать как минимум территорию Херсонской и Запорожской областей. Но это далеко не предел.

Как подчеркнул президент РФ в послании к Федеральному Собранию, чем более дальнобойное оружие будет поставлять ВСУ Запад, тем дальше придется отодвигать границу России, исходя из принципов ее безопасности.

Другими словами, если впоследствии дальнобойные ракеты у ВСУ появятся, отступать им придется гораздо дальше, чем границы Херсонской и Запорожской областей.

При обороне Киевской области ключом к успеху ВСУ наверняка объявят межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным зарядом. Надежда, что к тому моменту западный мир подустанет от украинского смертоносного шоу, пока сохраняются, что бы там ни утверждал Байден. Утверждений, разрушенных Российской армией, мы слышали уже много, и легенда о «неприступном Бахмуте» лишь очередная из них.

Если же не устанет и не прозреет, совокупная стоимость этого шоу рискует стать непосильной не только для Украины и Европы.