Бои за Угледар показали стратегию российского военного руководства

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26 января, четверг  |  Последнее обновление — 20:46  |  vz.ru
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Чем обернется запрет на топливо для Европы и России

Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...

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Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...
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За что мы боремся

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
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Наши зашли в Угледар

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Немецкие танки на Украине. Третья попытка

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Бои за Угледар показали стратегию российского военного руководства

    Российская артиллерия играет значительную роль во время штурма Угледара
    		   26 января 2023, 20:00
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Российская морская пехота вошла в город Угледар и закрепилась на его юго-восточной окраине. Одновременно по всей линии соприкосновения части ВС РФ ведут успешные наступательные действия по нескольким направлениям. Таким образом, уже просматривается стратегическая схема зимней кампании 2023 года.

    В Угледаре начались уличные бои, тяжесть которых определяется в первую очередь географическим положением и историей этого городка. Угледар расположен на возвышенности и состоит из четырех микрорайонов пятиэтажек и вовсе не имеет блока частной застройки, что не характерно для Донбасса. Исходя из этого ВСУ и превратили его в большой опорный пункт.

    Дело в том, что изначально Угледар строился не как самостоятельный населенный пункт, а как поселок Южный в черте города Донецка. Под нынешним Угледаром большие залежи угля, там планировалось построить семь крупных шахт и довести численность городка до 100 тысяч. Но в 1970-х было решено, что добывать уголь сподручней в Кузбассе – и постройка Южнодонецкого угольного массива была заморожена. К этому моменту успели построить вот эти четыре квартала пятиэтажек и поселить в них около девяти тысяч человек.

    Естественным подходом к Угледару был небольшой дачный поселок к юго-востоку от городка через дорогу на Донецк. Именно через него и зашли в Угледар морские пехотинцы ВС РФ. А части ВСУ сосредоточилась на обороне западной и юго-западной окраины города со стороны поселка Павловка, за который недавно шли ожесточенные бои.

    Части 72-й бригады ВСУ «Черные запорожцы» разделились: некоторые отступили на Первую шахту, которая вместе с терриконом превращена в укрепрайон. Другие остались в черте Угледара. Ночью туда стали поступать подкрепления ВСУ, в том числе танки. Но тогда же российские морпехи начали движение на Угледар как раз с Павловки на западную окраину, но не штурмуя, а просто охватывая город. Украинские танки развернулись на них.

    Ночью морпехи продолжили действия в Угледаре, зашли на территорию насосной станции и закрепились на улице 13 Десантников на юго-востоке города. По состоянию на середину 26 января, в этом микрорайоне в направлении на здание горотдела полиции и лицей № 1 идут стрелковые бои.

    Говорить о взятии Угледара пока преждевременно. Однако буквально неделю назад сама идея занятия этого маленького, но важного населенного пункта представлялась очень спорной. Угледар важен не только как высокая позиция в степи и опорный пункт с выходом на север в Курахово и Марьинку. Его занятие отодвигает фронт от железной дороги, которая сейчас не используется из-за опасности обстрелов. А именно эта дорога – важная составляющая наземного коридора в Запорожье и Крым.

    Одновременно с быстром продвижением на Угледар на Запорожском (оно же южное) направлении российские войска в течение пяти дней выдавили ВСУ с нескольких укрепрайонов в степи и заняли бывшую «серую зону». Отмечено продвижение в направлении Гуляйполя и Орехова: двух относительно крупных населенных пунктов, на которые опирается вся украинская оборона южного направления. Это снова вызвало необходимость ВСУ вводить в бой резервы.

    Ночью и в первую половину дня 26 января шла мощная артподготовка под Ореховом. Российские штурмовые группы продолжили вылазки в направлении отдельных украинских укреппунктов, что снова вынудило командование группы «Запорожье» ВСУ перенаправить резервы под Орехов.

    В это же время российские войска выбили ВСУ из Каменского – небольшого населенного пункта на берегу Каховского водохранилища, то есть по сути на берегу Днепра.

    Каменское – это прямая дорога на Запорожье, до которого, конечно, далеко, но символично. ВС РФ в саму Каменку не зашли и зачищать ее не стали, но ВСУ оставили эту очень выгодную позицию в болотистой местности. Ночью под Каменское был направлен отряд спецназа ВСУ «Гепард» – последний оперативный резерв на этом направлении.

    Сюда же стоит добавить и постепенное продвижение в Марьинке, где под контролем ВСУ осталось лишь несколько многоэтажек на западной окраине поселка. За сутки ВСУ удалось отбить несколько атак «старых», ветеранских подразделений 1-го армейского корпуса ДНР, но в результате больших потерь некоторые части 76-й десантно-штурмовой бригады ВСУ стали оставлять позиции.

    Все это движение на южном направлении назвать наступлением нельзя. Скорее это разведка боем, оказавшаяся на редкость успешной. Главный ее итог: ВСУ потеряли оборудованные позиции нескольких линий обороны в степи, укрепрайоны разбиты артиллерией и взяты штурмом.

    В этот же период на Центрально-Донецком направлении продолжается продвижение российских частей, которое стало возможным после занятия Соледара. Фронт за Соледаром раздувается в форме шара по трем направлениям: на Северск, где дошли уже до Раздоловки, на запад на Васюковку и на юг на Артемовск (Бахмут).

    А на северных окраинах Артемовска идут бои за тактически важные села Красная Гора и Парасковиевка (в них уже зашли), которые не только окружают Артемовск, но и закрывают трассу на Славянск – одну из трех, по которым ведется снабжение частей ВСУ в городе. В самом Артемовске идут уличные бои с продвижением штурмовых групп «Вагнера» в районе мясокомбината (восток) и в южной части – в так называемой Собачевке.

    На юго-запад от города после занятия Клещеевки штурмовые группы продвинулись вдоль города и на северо-запад в направлении поселка Красное (Ивановское). Уже сейчас дорога, идущая из города через Красное на Константиновку, находится под огневым контролем. Это вторая трасса снабжения украинского гарнизона Артемовска, но проехать по ней пока все-таки можно. А вот третья трасса – на Часов Яр – пока и вовсе свободна. Занятие Красного как раз позволит и ее поставить под контроль, что будет означать полное окружение Артемовска.

    Все это не означает, что решительное продвижение на этих участках произойдет немедленно или завтра. Однако это уже видится неизбежным. Циркулируют сообщения о том, что американцы уже сейчас рекомендуют Киеву оставить Артемовск, сохранить несколько номерных бригад и окончательно закрепиться в агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка. Это считается более выгодной позицией, особенно после того, как оборонительная линия Артемовск – Соледар – Северск была прорвана. Но это для Зеленского неприемлемо по политическим мотивам.

    Другим мотивом для попыток постоянного удержания ВСУ промежуточных или уже совсем провальных позиций становятся ожидаемые поставки западных вооружений, которые раньше как к осени не случатся физически. ВСУ необходимо подойти к этим поставкам на каких-то надежных позициях. Возможное окружение в Артемовске нескольких номерных бригад и их неизбежная после этого гибель никого в Киеве не останавливает.

    Стратегически стал просматриваться общий план зимне-весенней кампании российских Вооруженных сил. Судя по всему, он будет состоять из такой вот череды наступательных действий на отдельных и даже далеко отстоящих друг от друга участках фронта.

    Это приводит к панике и метаниям командования ВСУ. Все дело в том, что ВСУ теперь не успевают маневрировать резервами (что раньше у них получалось), даже если имеют информацию о готовящемся движении российских частей. Кроме того, эти резервы, включая и вновь формирующиеся бригады в тылу, размываются. Киев не может определить, какую именно дыру (Угледар, Гуляйполе, Орехов или Каменское) закрывать в первую очередь. Исчезает призрачная возможность сформировать «кулак» для организации политически необходимого контрнаступления.

    Единственной альтернативой для ВСУ в прошедшую неделю стали попытки атаковать малыми силами Кременную, что дало только обратный эффект: российские части эффективно отбивают эти атаки и даже там заняли часть бывшей «серой» зоны. Таким образом, сегодня просматривается перспектива не только тактических успехов, но и стратегического подхода. Навредить ему может ослабление темпов продвижения по каким-то форс-мажорным причинам. Но можно констатировать, что на сегодняшний день оперативная инициатива перешла к российским Вооруженным силам.

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