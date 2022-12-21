В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

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21 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Как падение рубля поможет России

Российский рубль снова удивляет Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Чем ближе новый год, тем сильнее падает рубль. В первые дни этой недели рубль почти достиг 70 за доллар и превысил 74 за евро – такие уровни российской национальной валюты не наблюдались уже давно. Почему крепкий рубль был необходим российской экономике в уходящем году и почему он должен ослабнуть в следующем? Подробности...
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Как выбрали представителей новых территорий России

Первый российский сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона был замглавы МВД Украины Александр Гальперин/РИА Новости
Во вторник были объявлены имена тех, кто будет представлять в Совете Федерации четыре новых региона России. Так, сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона – который занимал ряд постов в домайданном Киеве. Сенатор от Херсона Константин Басюк также имел не последнее отношение к украинской политике времен Януковича. Почему были выбраны именно эти люди? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Катар поможет России в усмирении Европы

Танкеры с катарским газом – последняя надежда Евросоюза AP/ТАСС
Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...
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Первая в СССР новогодняя елка прошла на Украине, там же она и закончится

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе. Подробности...
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Польская пропаганда перешла к аннексии Западной Украины

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Для Варшавы главное – не просто присоединить Восточные Кресы, как там называют Западную Украину, но и повторить (а еще лучше – превзойти) на этой территории крымский триумф Москвы. Подробности...
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Зеленский в США. Кому это нужно?

Зеленский стал неуправляемым

У Сербии назрела своя СВО

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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    В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

    Бои ведутся в плотной городской застройке
    		   21 декабря 2022, 18:30
    Фото: Михаил Андроник/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близи от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов.

    Российские войска, усилив натиск на позиции противника, выбили основные его силы из центра Марьинки (ДНР). Теперь в центральной части Марьинки завершается зачистка отдельных очагов сопротивления.

    По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, украинские вооруженные формирования вытеснены в ту часть города, которая фактически полностью разрушена, включая территорию частного сектора. Российские войска контролируют, по данным Пушилина, 80% территории Марьинки. Глава ДНР сообщает, что есть все шансы развить успех, так как в разрушенной части Марьинки у противника крайне мало шансов «зацепиться».

    Причина в том, что на тех территориях Марьинки, куда был вынужден отступить противник, не осталось целых строений и сооружений, которые можно было бы использовать в качестве укрытий. Мало того, по словам Пушилина, как только группы противника пытаются закрепиться в тех или иных развалинах, по ним отрабатывают средства артиллерии и армейской авиации.

    Плотность огня такая, что осуществить перегруппировку у врага не получается, как мало шансов и на организацию эффективной обороны. Кроме того, идет постоянная огневая работа по дорогам к Марьинке со стороны Угледара и Курахово.

    Данные Пушилина стоит немного конкретизировать. До последнего времени опорные пункты обороны противника в Марьинке наблюдались во многоквартирных домах в центральной и южной части города в непосредственной видимости со знаменитого террикона шахты Щурова.

    Бои за Марьинку с переменным успехом шли в период 2014-15 годах. Даже в 2016 году была попытка вернуть этот напрямую примыкающий в Донецку населенный пункт под контроль ДНР. Тогда в режиме «штурм и натиск» нескольким известным частям ДНР также удалось дойти до центральной части города, но камнем преткновения стал как раз пресловутый террикон. Он там один и не слишком высокий по донбасским меркам, но так козырно расположен, что позволяет почти полностью контролировать почти полностью разрушенный населенный пункт.

    Тогда у ДНР самостоятельно не хватило сил закрепиться в центре Марьинки, а противник легко перебросил подкрепления через Курахово – расположенный далее на запад крупный транспортный узел, в котором много лет расположен штаб группировки ВСУ «Восток», а также пункты управления артиллерией резерва. Именно из Курахово весной и частично летом координировались первые удары «Точек-У».

    Сейчас по понятным причинам ситуация совсем иная. Оборонять одинокий террикон противник уже не может, в том числе и потому, что российские войска обошли Марьинку с юга по трассе М-15, а к северу от местечка оказывают постоянно давление на Красногоровку. Украинский гарнизон, отошедший в западную часть местечка с ее частной застройкой, уже практически лишен снабжения и каких-либо позиций, за которые можно зацепиться.

    Можно спорить по цифрам: 80% Марьинки сейчас контролируется российскими войсками или там 79%, но суть понятна: Марьинка – все, но на зачистку частного сектора от улицы Каштановой уйдет некое время. Так всегда с частным сектором.

    Тут возникает тот же вопрос, что вызвал оживление после занятия Павловки под Угледаром почти месяц назад. А не пора ли одновременно с зачисткой частного сектора переносить удар хотя бы артиллерии далее, конкретно на Курахово?

    Да, Марьинка – это символ боев вокруг Донецка, оттуда легко было обстреливать сам город, но Курахово - это более привлекательная цель с точки зрения стратегии.

    Занятие Марьинки само по себе - успех и достижение, но так уже бывало, когда локальный тактический успех, пусть даже глубоко символический, приводил к остановке продвижения и давал возможность противнику перебросить резервы на провисшее направление. И это уже происходит, поскольку в Курахово, как и на линию Артемовск – Соледар Киев срочно перебрасывает те части, которые высвободились с южного (Херсонского) направления.

    Несколько иначе сложилась в последние дни ситуация на направлении Артемовск – Соледар – Северск, то есть на последней линии обороны ВСУ перед городской агломерацией Краматорск – Славянск. Продвижение на Соледар шло параллельно наступлению на Артемовск, но на юго-восточной окраине города штурмовые группы споткнулись о комплекс здании завода КНАУФ. В самом же Соледаре на основе системы соляных шахт, пещеры которых создавались несколько сотен лет, ВСУ создана серьезная система обороны. Нужен был некий альтернативный вариант, исключающий штурм через завод КНАУФ в лоб.

    К востоку – северо-востоку от Соледара расположено по местным меркам крупное село Яковлевка, когда-то богатый колхоз с аккуратными рядами домиков, садами и даже стадионом. Это тупиковая трасса, от которой до Соледара семь километров по прямой через пашни по открытой местности. Пару дней назад эта Яковлевка была полностью зачищена о противника. Чисто теоретически это даст возможность наступать на Соледар, точнее, сразу на центральную часть этого населенного пункта, обходя укрепрайон в районе завода КНАУФ. Также в теории можно перерезать железную дорогу, по которой до сих пор частично идет снабжение Артемовска.

    Но для всего этого опять же надо не только зачистить Яковлевку, что вроде бы уже сделано, но и преодолеть эти семь километров до Соледара по открытой местности через пашни. Сама такая потенциальная угроза уже меняет характер событий под Соледаром, но не дает стопроцентной гарантии быстрого успеха. У ВСУ порка есть свободные резервы в непосредственной близи от линии фронта, что дает им возможность через Часов Яр маневрировать в зависимости от возникающих угроз. Тем не менее, есть такие угрозы, против которых уже никак не сманеврируешь.

    Все это суммарно выглядит как начало начертания нового контура линии фронта, от которого все и будут отталкиваться в новую кампанию зимы 2022 – весны 2023 года. Это не «улучшение позиций», а реальная попытка создать предпосылки к проведению наступательных операций на донецком направлении уже с других исходных точек.

    Сюда можно добавить идущие прямо сейчас бои за Клещеевку (южнее Артемовска), занятие которой позволять приблизиться к Артемовску с другого направления, но и выйти на пересечении дороги на Часов Яр, что принципиально важно. И уж совсем на северном участке отмечается успешное продвижение в направлении Купянска, что нельзя пока назвать полноценным контрнаступлением, но уже позволило выйти почти на реку Оскол в прямой досягаемости Купянска.

    В то же время, несмотря на очевидные успехи последних нескольких дней остро стоит вопрос о тактических возможностях развития успехов. Переброска противником подкреплений опирается буквально на два-три небольших населенных пункта – узлы железных и автомобильных дорог. Все они находятся уже в прямой досягаемости российской артиллерии и теоретически могут быть объектами новых наступательных операций. Если считать событий последних нескольких дней части тактической подготовки к наступлениям на эти пункты, то это весьма разумно.

     
     
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