Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника?

В воскресенье Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Майорск, расположенного в десяти километрах от Горловки. Как рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, контроль над этим железнодорожным узлом сократит логистические возможности ВСУ и облегчит наступление российский войск в южной части Донбасса – через Павловку (село освобождено на прошлой неделе) на Угледар.

По мнению командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, Павловка «станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед». Установить контроль над селом удалось подразделениям Тихоокеанского флота и МВД ДНР. При этом украинские военные несколько раз пытались вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

Как напоминает донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, восемь лет назад ВСУ заняли Угледар без боя и за эти годы успели там серьезно закрепиться, в том числе за счет консультаций западных специалистов по фортификации. «Многие позиции заливались бетоном, куда затем устанавливали танки или артиллерию», – указал собеседник.

Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующей высоте. На Угледарском направлении противник сосредоточил крупные силы в надежде перерезать сухопутный коридор в Крым. Сложность освобождения Угледара в том, что это шахтерский городок, там много заброшенных шахт, промзон и заводов.

Через город проходит несколько энергетических и транспортных направлений. «Этот укрепрайон придется освобождать наравне со Славянском, Краматорском и Авдеевкой», – считает донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.

Военный эксперт Анатолий Мосийчук подчеркивает, что взятие Угледара позволит «существенно ослабить» оборону противника. «В городе находятся долговременные огневые точки. Их необходимо разрушить в первую очередь, чтобы можно было продвигаться вперед», – пояснил собеседник.

По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, Угледар имеет ключевое значение вместе с Новомихайловкой, которая расположена восточнее. «Там проходит последний водораздел, который отделяет наши войска от города Курахово – глубоким тылом противника. Взятие Угледара и Новомихайловки позволит начать наступление на Курахово – серьезный участок фронта юго-западнее Донецка», – подчеркнул Онуфриенко.

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Однако после отвода российских войск из Херсона на левый берег Днепра у ВСУ появилась возможность перебросить подкрепление на Донецкое направление, предупреждает эксперт.

Владислав Бердичевский считает, что если Угледар не перейдет под контроль российских войск, то «мы вновь потеряем Павловку, как это уже однажды было». «Брать город надо одномоментно с перерезанием трассы в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел между Угледаром и Марьинкой (фактически юго-западным пригородом Донецка), – пояснил Бердичевский. – Тогда враг не сможет получать подкрепление».

«Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе. После того, как нам удастся ее разрушить, уже можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку, в сторону Харьковской области», – указал Бердичевский. По словам собеседника, недалеко от Марьинки уже идут активные бои. «Надеемся, что в скором времени город будет освобожден от ВСУ», – подчеркнул он.

Онуфриенко упомянул еще несколько районов Донбасса, где российские силы ведут активные действия. «Группа Вагнера» ведет бои в селе Белогоровка в ДНР, которое расположено на трассе Лисичанск – Соледар (северо-запад ЛНР – северо-восток ДНР). «Южная часть поселка уже находится под нашим контролем, за северную еще идут бои», – пояснил эксперт. Также наши военные вышли на окраину села с аналогичным названием Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР.

«Но говорить об освобождении населенного пункта пока рано», – добавил Онуфриенко. «Также «Вагнер» ведет бои за село Опытное, взятие которого откроет возможность для непосредственного продвижения на город Артемовск. Российские силы уже зачистили село Бахмутское, а это значит, что при освобождении Опытного Артемовск окажется охвачен нашими силами с трех сторон», – замечает военный аналитик.

Севернее, на Краснолиманском направлении, ситуация практически не меняется – постоянно идут атаки противника. «Правда, теперь меньшими силами. Это видно в том числе по отчетам нашего Минобороны. Но в целом ситуация в регионе скорее благоприятная для нас», – заключил Онуфриенко.

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