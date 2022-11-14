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14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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    Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

    Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника
    		   14 ноября 2022, 14:04
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Евгений Поздняков

    ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника?

    В воскресенье Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Майорск, расположенного в десяти километрах от Горловки. Как рассказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, контроль над этим железнодорожным узлом сократит логистические возможности ВСУ и облегчит наступление российский войск в южной части Донбасса – через Павловку (село освобождено на прошлой неделе) на Угледар.

    По мнению командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, Павловка «станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед». Установить контроль над селом удалось подразделениям Тихоокеанского флота и МВД ДНР. При этом украинские военные несколько раз пытались вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

    Как напоминает донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, восемь лет назад ВСУ заняли Угледар без боя и за эти годы успели там серьезно закрепиться, в том числе за счет консультаций западных специалистов по фортификации. «Многие позиции заливались бетоном, куда затем устанавливали танки или артиллерию», – указал собеседник.

    Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующей высоте. На Угледарском направлении противник сосредоточил крупные силы в надежде перерезать сухопутный коридор в Крым. Сложность освобождения Угледара в том, что это шахтерский городок, там много заброшенных шахт, промзон и заводов.

    Через город проходит несколько энергетических и транспортных направлений. «Этот укрепрайон придется освобождать наравне со Славянском, Краматорском и Авдеевкой», – считает донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.

    Военный эксперт Анатолий Мосийчук подчеркивает, что взятие Угледара позволит «существенно ослабить» оборону противника. «В городе находятся долговременные огневые точки. Их необходимо разрушить в первую очередь, чтобы можно было продвигаться вперед», – пояснил собеседник.

    По словам военного аналитика Михаила Онуфриенко, Угледар имеет ключевое значение вместе с Новомихайловкой, которая расположена восточнее. «Там проходит последний водораздел, который отделяет наши войска от города Курахово – глубоким тылом противника. Взятие Угледара и Новомихайловки позволит начать наступление на Курахово – серьезный участок фронта юго-западнее Донецка», – подчеркнул Онуфриенко.

    Однако после отвода российских войск из Херсона на левый берег Днепра у ВСУ появилась возможность перебросить подкрепление на Донецкое направление, предупреждает эксперт.

    Владислав Бердичевский считает, что если Угледар не перейдет под контроль российских войск, то «мы вновь потеряем Павловку, как это уже однажды было». «Брать город надо одномоментно с перерезанием трассы в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел между Угледаром и Марьинкой (фактически юго-западным пригородом Донецка), – пояснил Бердичевский. – Тогда враг не сможет получать подкрепление».

    «Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе. После того, как нам удастся ее разрушить, уже можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку, в сторону Харьковской области», – указал Бердичевский. По словам собеседника, недалеко от Марьинки уже идут активные бои. «Надеемся, что в скором времени город будет освобожден от ВСУ», – подчеркнул он.

    Онуфриенко упомянул еще несколько районов Донбасса, где российские силы ведут активные действия. «Группа Вагнера» ведет бои в селе Белогоровка в ДНР, которое расположено на трассе Лисичанск – Соледар (северо-запад ЛНР – северо-восток ДНР). «Южная часть поселка уже находится под нашим контролем, за северную еще идут бои», – пояснил эксперт. Также наши военные вышли на окраину села с аналогичным названием Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР.

    «Но говорить об освобождении населенного пункта пока рано», – добавил Онуфриенко. «Также «Вагнер» ведет бои за село Опытное, взятие которого откроет возможность для непосредственного продвижения на город Артемовск. Российские силы уже зачистили село Бахмутское, а это значит, что при освобождении Опытного Артемовск окажется охвачен нашими силами с трех сторон», – замечает военный аналитик.

    Севернее, на Краснолиманском направлении, ситуация практически не меняется – постоянно идут атаки противника. «Правда, теперь меньшими силами. Это видно в том числе по отчетам нашего Минобороны. Но в целом ситуация в регионе скорее благоприятная для нас», – заключил Онуфриенко.

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