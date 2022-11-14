В Донецке заявили о лишении ВСУ важного железнодорожного узла

Донецкий депутат Бердичевский: Взятие Майорска сокращает логистические возможности ВСУ

Взятие Майорска не только частично разорвет поставки вооружения для ВСУ в Донбассе, но и снизит интенсивность обстрелов Горловки. При этом нам необходимо поскорее добить первую линию обороны ВСУ, продвигаясь через Павловку на Угледар, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.

«На данный момент в Павловке осталось зачистить всего три дома на окраине населенного пункта. И после этого нам надо продвигаться на Угледар. Необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.

Он добавил, что у Марьинки идут активные бои. «Там есть серьезные успехи, поэтому мы надеемся, что в скором времени город будет освобожден от ВСУ», – пояснил он.

Бердичевский также указал на значимость взятия под контроль поселка Майорск. «Это железнодорожный узел, через который украинская армия получала подкрепление и военную технику. Для нас было крайне важно прервать эти поставки. Кроме того, взятие населенного пункта может привести к снижению интенсивности обстрелов Горловки», – отметил он.

«В целом, пока вся первая линия обороны ВСУ в Донбассе не будет взята, говорить о продвижении дальше очень тяжело. Нам необходимо сначала занять позиции в Красногоровке, Марьинке и Угледаре», – заключил Бердичевский.

Накануне Минобороны сообщило, что результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.

Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему так важно получить контроль над Угледаром. Так, Владислав Бердичевский рассказал, что город – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе», – отметил он.

В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенного рядом села Павловка.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как связаны Угледар и планы украинского наступления на Мариуполь.

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