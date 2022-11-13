Минобороны объявило об освобождении Майорска в ДНР

Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, когда он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.

Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.

Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.