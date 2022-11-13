Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С

Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон

Эксперт пояснил, что после перехода Херсона под контроль ВСУ украинская хунта не остановится

В ближайшие дней десять следует ожидать новых атак противника. После перехода Херсона под контроль ВСУ Киев может высвободить до восьми бригад и перебросить их на другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. О том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«После входа в Херсон вооруженные силы украинской хунты высвобождают в несколько раз больше людей, чем наши войска, которые должны занимать оборону на низком – левом – берегу, и в любом случае не будут наступать через Днепр. А противнику достаточно расположить на правом – высоком – берегу артиллерию, одну-две бригады, а, как минимум, восемь бригад перебросить на другие участки фронта», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

На этой неделе, по данным Минобороны, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных. «Половина из них останется на левом берегу в обороне, потому что со стороны ВСУ будут вылазки, провокации», – предположил собеседник.

По его прогнозу, уже дней через десять следует ожидать новых атак противника. «Безусловно, будет усилен Угледар, дополнительные силы будут переброшены Киевом в Артемовск», – уверен Онуфриенко.

В субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за счет освободившихся сил в Херсонской области Киев начал наращивать военную группировку на Запорожском направлении. По оценке Рогова, с херсонского направления противник может перекинуть около 40 тыс. человек. ВСУ, предупреждает Рогов, планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

Онуфриенко согласен, что подобные предположения не лишены оснований. Для Киева является приоритетным Запорожское направление, потому что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы рассечь фронт и выйти к Бердянску. Это позволит Украине усилить свою переговорную позицию, назвав условием для заключения мира с Россией передачу под полный контроль Херсонской и Запорожской областей. «Для Киева важно занять территории за пределами Донецкой и Луганской народных республик. После чего он может заявить, что «выбил русских» практически на границы до начала спецоперации. Это будет поводом вступить в переговоры и предлагать Москве прекратить огонь», – предположил Онуфриенко.

Эксперт опроверг прогнозы западных аналитиков о том, что с приходом холодов обе стороны будут не заинтересованы вести интенсивные бои и возьмут оперативную паузу до весны следующего года. На самом деле такой сценарий невыгоден ни Москве, ни Киеву, тем более что с учетом постепенного поступления на фронт мобилизованных российских военных начнет меняться соотношение сил и на линии фронта будет больше паритета.

«Как показывает история, у нас зимой боевые действия никогда не прекращались. Зачем ждать пять месяцев, когда снова наступит распутица. Вот США заинтересованы затягивать конфликт до бесконечности, а для России – это неприемлемо в том числе и потому, что после отвода сил с правого берега Днепра мы оставили территорию РФ. В любом случае нам надо освобождать ее и ждать пять месяцев усиления противника, который продолжает получать западные вооружения и готовить своих вояк за границей, по меньшей мере глупо», – подытожил Онуфриенко.

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