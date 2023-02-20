ВКС России нанесли авиаудары по украинским боевикам в Авдеевке Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой Зеленский: Украинские войска не собираются удерживать Артемовск любой ценой 20 февраля 2023, 00:57 Текст: Антон Никитин

Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, заявил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий. Зеленский заявил, что Бахмут (Артемовск) – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе. По словам президента Украины, для Киева важно его удержать, но не любой ценой и «чтобы все погибли». Зеленский заявил, что ВСУ будут воевать, «пока это разумно», передает РИА «Новости». Он выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. Зеленский в свою очередь признал, что ВСУ тем временем готовят следующее контрнаступление. Напомним, в субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться. Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского 19 февраля 2023, 15:30 Текст: Ольга Иванова

Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой. В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости». Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы. Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести». По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета. Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области 19 февраля 2023, 04:24 Текст: Антон Антонов

После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник. Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных 19 февраля 2023, 15:50

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили за сутки более 605 украинских военных, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град». Отмечается, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области. В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20. В пресс-службе добавили, что на Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. В сообщении говорится, что в районе населенного пункта Первомайское ДНР вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники. В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б». «Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах», – говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что вредствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое ДНР, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка ЛНР и города Херсон. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники», – указали в ведомстве. Ранее в Минобороны сообщали, что активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет» Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии 19 февраля 2023, 03:22 Текст: Антон Антонов

Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram. Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе». Новости СМИ2 Минобороны опровергло сообщения об увольнении боевых офицеров ДНР и ЛНР В Минобороны опровергли увольнение офицеров армейских корпусов ЛНР и ДНР после вхождения в состав ВС РФ 19 февраля 2023, 17:08

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав Вооруженных сил России не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны. В Telegram-канале ведомства говорится, что с 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав ВС РФ. В Минобороны подчеркнули, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских Вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности. Отмечается, что ни одного приказа Минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось. «Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», – говорится в сообщении. Ранее в Сети распространилась информация, что Эдуард Басурин был уволен из армии из-за «неправильно бюрократически оформленного звания». Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что увольнение ожидает и многих других командиров, не соответствующих требованиям по состоянию здоровья и возрасту и не имеющих военного образования, пишет РБК. Позже Эдуард Басурин заявил, что больше не является официальным представителем народной милиции ДНР, он пенсионер. Боррель назвал ЕС армией Украины Боррель: Евросоюз – это армия Украины 19 февраля 2023, 12:56

Фото: Paolo Aguilar/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки. Новости СМИ2 Минобороны предупредило о подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами 19 февраля 2023, 18:08

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства сообщается, что с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Именно их, по данным Минобороны, будут использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных Киеву радиационно опасных объектов. В Минобороны подчеркнули, что провокация задумана для обвинения ВС России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности. Ранее стало известно о подготовке Украиной провокации в Снигиревке. Politico: Байден потребовал от Зеленского успехов ВСУ на поле боя 19 февраля 2023, 19:07 Текст: Ольга Иванова

Перед поездкой президента США Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизировать действий на поле боя, пишет Politico. По данным издания, аналитики опасаются, что Россия нанесет ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся, передает РИА «Новости». По мнению экспертов, у России остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия НАТО подвергаются большим сомнениям. Напомним, пока глава американского государства Джо Байден не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби. Новости СМИ2 Кремль: Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО 19 февраля 2023, 14:26

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию много внимание уделит теме специальной военной операцией (СВО), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Песков обратил внимание на то, что жизнь страны крутится вокруг темы СВО, поэтому президент особое внимание уделит именно этой теме, передает Lenta.ru. Он также подчеркнул, что события на Украине «так или иначе влияют на всю нашу жизнь, влияют на жизнь на континенте». Напомним, Песков анонсировал послание президента Федеральному собранию, оно назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на СВО, экономике и социальной сфере. Боррель: Украина стала членом европейской семьи Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, но не вступит в ЕС за одну ночь 19 февраля 2023, 13:35

Фото: Virginia Mayo/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Как заявил Боррель в Мюнхене на конференции по безопасности, Украина стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира. Напомним, Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира. Новости СМИ2 Песков: Заявления Нуланд об «ударах по Крыму» подчеркивают роль США как главного провокатора 19 февраля 2023, 11:59

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, как законной военной цели для Киева, подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что «госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных «ястребов» в американской политике», передает РИА «Новости». «Это хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий. Она лишний раз подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть», – добавил он в интервью, отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Напомним, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, назвав их «законными целями». При этом, по данным СМИ, глава Госдепа Энтони Блинкен давал понять, что Вашингтон не подталкивает активно Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, считая это пересечением российской «красной линии». В результате обстрела ВСУ в Белгородской области погибла девушка 19 февраля 2023, 19:26 Текст: Ольга Иванова

В результате обстрела со стороны Украины села Нoвая Тавoлжанка Шeбекинского oкруга Бeлгородской oбласти погибла девушка, сообщил глава региона Вячeслав Гладкoв. В своем Telegram-канале он рассказал, что в мoмент пpилета снaрядов девушка нaходилась на улицe. Гладков вырaзил собoлезнования рoдным и близким пoгибшей. Ранее сообщалось, что в результате обстрела поселка Теткино Курской области украинскими военными два человека госпитализированы. Новости СМИ2 Российская артиллерия уничтожила американскую РЛС под Херсоном Источник: Артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ производства США под Херсоном 19 февраля 2023, 09:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские артиллеристы уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ в районе села Дарьевка под Херсоном, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Как сообщил сообщил источник РИА «Новости» в районе Дарьевки артиллерия ВС России уничтожила РЛС AN/TPQ 36, перевозивший ее «пикап» и четверых украинских боевиков. Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллерия России уничтожила гаубицу МСТА-Б с расчетом и боекомплектом. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В Вашингтоне началась акция против поддержки Украины 19 февраля 2023, 21:33 Текст: Ольга Иванова

Акция против поддержки Украины началась в центре Вашингтона, в руках митингующие держат флаги России, передают СМИ. Как сообщает РИА «Новости», «Марш ярости против военной машины» организован Либертарианской партией. Возле мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались около сотни человек, в руках они держат плакаты против «поддержки нацистов на Украине», флаги России. По словам организаторов, митингующие призывают прекратить финансовую поддержку Украины, начать мирные переговоры, а также распустить НАТО. Ранее акции протеста против участия Франции в конфликте на Украине и поддержки Парижем политики НАТО состоялись на территории республики. Новости СМИ2 Бастрыкин заявил о подтверждении причастности Украины к теракту на Крымском мосту 19 февраля 2023, 18:52 Текст: Ольга Иванова

В ходе следствия была подтверждена версия о том, что украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В интервью ТАСС он рассказал, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления. Среди них есть граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей. Бастрыкин добавил, что в рамках уголовного дела продолжается проведение экспертиз. Напомним, инцидент произошел 8 октября на Крымском мосту, где был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.