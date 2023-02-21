«Россия отстоит право быть сильной»

Обращение президента к Федеральному собранию – это сигнал об окончательном переходе России к суверенному развитию. Так эксперты и политики оценивают послание Владимира Путина, в котором глава государства дал оценку текущей геополитической ситуации, конфликту с Западом, ходу спецоперации на Украине и ситуации в экономике.

Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Гостином дворе. В своей речи он затронул ряд наиболее значимых для российского общества тем. Первой из них была СВО. Путин напомнил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации возникшей у ее границ военной угрозы. Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе, отметил президент, обернулись жестоким подлогом и ложью.

«Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил Путин.

По словам президента, западные страны на этом не останавливаются и ставят перед собой цель нанести стратегическое поражение России. «Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами. Они готовы использовать террористов, неонацистов, да хоть черта лысого. Лишь бы служили оружием против России», – сказал глава государства.

Ни у одной страны мира нет такого количества военных баз, как у США, продолжил Путин. «Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – подчеркнул президент.

В контексте СВО важное место занимает социально-экономическая помощь участникам спецоперации. В частности, президент поручил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Кроме того, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, введут регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

Президент также обратился к жителям новых регионов страны, назвав местных жителей опорой для развития ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Он напомнил о том, что в России серьезно расширяются меры поддержки семей с детьми, поэтому право на материнский капитал теперь появится у жителей новых регионов, если их дети рождены после 2007 года.

Владимир Путин также заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад, вводя санкции. По итогам 2022 года ВВП снизился лишь на 2,1%, хотя еще в первом квартале прошлого года Запад предрекал обвал российской экономики на 20% и более.

Россия вышла на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер, сказал глава государства. Так, уровень безработицы стал даже ниже, чем во время пандемии, сократившись до 3,7% – этот показатель является историческим минимумом. В 2023 году ожидается рост внутреннего спроса. «Уверен, что наши компании воспользуются ситуацией и займут ниши ушедших из России компаний», – сказал президент.

Также глава государства призвал предпринимателей быть со своей Родиной. «Сейчас не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить, выпросить, надо перестроить свою жизнь и работу. Тем более что вы сильные люди. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам», – сказал он.

Что касается университетов, то и здесь ожидаются существенные изменения. По словам Путина, России нужно вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. Стране необходимо за ближайшие пять лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для различных отраслей. Президент подчеркнул, что нововведение не коснется тех, кто уже проходит обучение, а также тех, кто имеет оконченное высшее образование.

Вместе с тем, несмотря на внешнее давление, все социально-политические процессы внутри страны продолжают развиваться. В этой связи Путин подчеркнул, что выборы регионального и местного уровней в сентябре, а также президентские выборы в 2024 году состоятся в соответствии с законом. Президент отметил, что все политические силы России в данный момент консолидированы в главном – в стремлении к благополучию.

В ходе своего выступления президент также вспомнил высказывание политического деятеля начала XX века Петра Столыпина: «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной».

По мнению экспертов, послание президента четко демонстрирует: Россия отстоит право быть сильной. Кроме того, глава государства сумел отправить четкие сигналы не только российскому обществу и бизнесу, но и Западу. И для этого ей необходим полный суверенитет в геополитике, в экономике, в технологиях, в гуманитарной и культурной сферах, в системе образования и воспитания.

«Послание Путина было сбалансированным. В первую очередь глава государства уделил внимание вопросу, серьезно волнующему наше общество: почему была начата СВО?», – пояснил Фирдус Алиев, управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом.

«В то же время президент не обошел стороной и вопросы, связанные с социальным развитием страны, расширением инфраструктуры, без которых невозможно укрепление суверенитета государства», – добавил эксперт.

«Также стоит обратить внимание на обращение к предпринимательскому сообществу. Путин подчеркнул: бизнесмены, которые будут вкладывать свои ресурсы и доходы в развитие страны, получат поддержку со стороны властей», – заметил собеседник. В речи главы государства были и сообщения, адресованные во внешнее политическое пространство.

«Наш лидер доходчиво объяснил Западу тщетность попыток дестабилизировать Россию. Причем в своих оценках Путин опирался на социологию и экспертные исследования настроений в стране. У нас подавляющая часть общества поддерживает президента, а он, в свою очередь, отвечает на запросы своих граждан», – подчеркнул Алиев.

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В свою очередь сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале указывает, что послание президента – «ключевое внутриполитическое событие, важнейшее с точки зрения определения внутренней и внешней политики страны».

«Принципиально важно, что президент уделил огромное внимание укреплению обороноспособности, поддержке ВПК. Война, которую Запад ведет против России, это не только события вокруг Украины и борьба с нацизмом. Это еще и война ценностей. Президент однозначно указал на то, что мы не допустим того, чтобы Запад разрушал Россию навязыванием чуждых нам идей», – акцентировал парламентарий.

«Другой важный фактор – это сохранение экологических, социальных, туристических и прочих программ. Это означает, что Россия ставит перед собой масштабные задачи, включая те, которые были обозначены ранее. Верность курсу на создание возможностей – магистральная идея всех озвученных президентом социальных инициатив», – уверен Клишас.

«Оптимизм внушает то, что большая часть послания была посвящена экономике и инфраструктурным проектам. Сделана ставка на суверенное развитие, и выбирать между «пушками и маслом», как сказал президент, не придется – государство планирует активно поддерживать бизнес всех уровней, вкладываться в научно-техническое развитие, совершенствовать образование», – считает Мария Прокофьева, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

«Социальные задачи были сформулированы четко. Бизнес ориентирован на долгосрочную работу в России. Сигнал послан открыто и недвусмысленно – либо вы работаете здесь, либо перестанете существовать, потому что на Западе вы никому не нужны», – добавил руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что президент обозначил позицию России в отношении Запада. «Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и готова к полноценным испытаниям новейшего ядерного оружия, – добавил собеседник. –

Этот сигнал невозможно прочитать двусмысленно, поэтому на Западе должны услышать его и оперативно отреагировать».

Что касается предложенных Путиным мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, то «они, несомненно, являются актуальными и востребованными для значительной части российских граждан и должны быть восприняты позитивно».

Немаловажен и тон послания президента, считает политолог Евгений Минченко. По его словам, «президент был в состоянии спокойной уверенности и эмоционального подъема». «Одно из самых ярких тому подтверждений – тезис о том, что все выборы пройдут в срок, все демократические процедуры в силе», – указал эксперт.

«В целом создалось такое впечатление, что президент делает ставку на инициативу и предпринимателей, и ученых, и управленцев. То, что экономике, социальной сфере и инфраструктуре было уделено так много внимания – подтверждает достаточно большой запас прочности у нашего государства», – заключил Минченко.