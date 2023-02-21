Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск Путин предложил создать госфонд адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших 21 февраля 2023, 12:43 Текст: Алексей Дегтярёв

Семья каждого участника спецоперации на Украине должна быть окружена заботой и почетом, необходимо создать специальный фонд адресной помощи таким семьям, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Необходимо создать специальный государственный фонд, оказывающий адресную помощь ветеранам специальной военной операции на Украине и семьям погибших, заявил глава государства. «Обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам (мне об этом они тоже докладывают), в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены. Необходимо разбираться в каждом конкретном случае. И еще. Служба в зоне СВО – все это понимают прекрасно – связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, с каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех военнослужащих, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу», – добавил Путин. Долг российского руководства – поддержать семьи погибших в СВО, на их нужды нужно откликаться сразу. «Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества. <...> Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию», – приводит слова президента ТАСС. Он отметил, что семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России 21 февраля 2023, 12:28

Фото: russian.rt.com

Текст: Елизавета Шишкова

Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. Странам Запада «наплевать», на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. «Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент. Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов. Песков: Послание Путина будут изучать во всем мире Представитель Кремля Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире 21 февраля 2023, 11:43 Текст: Александра Юдина

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будут тщательно изучать во всем мире, есть предположения, что большая часть речи будет связана с оценкой причин и неизбежности СВО, заявил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, послание будет посвящено прошедшему 2022 году, можно предположить, что именно оценке причин, неизбежности спецоперации, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов будет посвящена как минимум большая часть этого послания, передает РИА «Новости». Песков отметил, что речь Путина будет длиться как минимум час. Он также добавил, что в послании Путин даст оценку ситуации в экономике и видение того, как Россия будет двигаться вперед. «А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений», – сказал представитель Кремля. Новости СМИ2 Путин начал выступать с посланием Федеральному собранию Президент Владимир Путин начал выступать с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе 21 февраля 2023, 12:05

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин во вторник начал обращение к Федеральному собранию. Церемония оглашения проходит в столичном Гостином дворе в традиционном формате, послание рассчитано на российскую аудиторию. Послание Путина об основных направлениях внутренней и внешней политики России заложит фундамент для определения основных стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны на ближайший год. Эксперты и аналитики называют выступление долгожданным, передает ТАСС. Послание президента в 2023 году оглашается в преддверии годовщины начала спецоперации России на Украине на фоне изменений в отношениях страны с коллективным Западом. По заверениям экспертов, Путин тщательно готовился к посланию. Работа над основными тезисами началась давно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, были «задействованы многие подразделения и администрации президента, и правительства». Так, ожидается акцент на текущей ситуации с проведением СВО. Россияне ожидают услышать оценку спецоперации и дальнейшие цели. Отмечается, что президентское послание – одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года. На выступление Путина федеральные телеканалы в эфирной сетке заложили час начиная с 12.00 по московскому времени. На церемонию приглашены депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства, высокопоставленные сотрудники администрации главы государства, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. Также в этом году среди приглашенных есть новая категория – участники СВО. Кроме того, приглашены только российские журналисты и корреспонденты из дружественных государств. Иностранные журналисты, представляющие медиа недружественных стран, аккредитованы не были. Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами» 21 февраля 2023, 12:18

Фото: russian.rt.com

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами». «Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин. По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу. «Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России. В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности. Новости СМИ2 Путин: Из-за начатых США войн в XXI веке погибло более 900 тыс. человек Президент Владимир Путин заявил, что более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых США войн 21 февраля 2023, 12:24 Текст: Александра Юдина

Более 900 тыс. человек погибло в XXI веке из-за начатых Соединенными Штатами войн, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Путин добавил, что в мире никто не забыл, что Запад выпустил «джинна из бутылки», погрузив целые регионы в хаос, передает РИА «Новости». «Складывается впечатление, что обвинения в адрес России происходят, чтобы все забыли, что натворил Запад», – заметил глава государства. Путин отметил, по оценкам экспертов США, из-за развязанных Штатами войн после 2001 года погибли почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами. «Все это они сейчас просто стремятся стереть из памяти человечества, делают вид, что ничего не было, но этого в мире никто не забыл и не забудет», – заключил президент. Выступление президента транслирует «Первый канал». Путин: Не будем сводить счеты с теми, кто предал свою Родину 21 февраля 2023, 12:36 Текст: Вера Басилая

Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Те, кто встал на путь предательства России, понесет ответственность по закону, но мы не будем устраивать охоту на ведьм», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы. Новости СМИ2 Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить 21 февраля 2023, 12:22

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин. «Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием. «Где же разговоры о борьбе с бедностью?» – заявил президент. Путин: Планировавшие атаку на Донбасс следующей целью ставили Крым 21 февраля 2023, 12:30 Текст: Вера Басилая

Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент отметил, что сегодня о далекоидущих замыслах в Киеве тоже говорят открыто. «Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали», – отметил глава государства. Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы. Новости СМИ2 Путин: Неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают 21 февраля 2023, 12:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они являются, а Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. «В 1930-е годы прошлого века Запад практически открыл нацистам в Германии путь к власти, а в наше время – сделали «анти-Россию» на Украине. И все с одной целью – оторвать территории от нашей страны», – заявил Владимир Путин. «Никакой новизны, ничего нового нет», – заметил российский лидер. Путин назвал стыдным присвоение одной из украинских бригад наименования «Эдельвейс» по аналогии с нацистским подразделением. По словам президента России, неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками себя считают, они наносят на технику свастику и используют нацистские названия. «Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть черта лысого», – заявил Путин. Путин: Мы защитим наших детей от западной деградации 21 февраля 2023, 12:34

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Страны Запада понимают, что победить Россию на поле боя не получится, потому ведут против нее агрессивные информационные атаки, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. «Целью [информационных атак] прежде всего выбирают, конечно, молодых людей, молодое поколение. И здесь опять – лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации», – заявил глава государства. Он обратил внимание на то, что происходит с народами стран Запада, и указал на разрушение там семей, культурной и национальной идентичности, извращения и издевательства над детьми «вплоть до педофилии» объявляются нормой. Священнослужителей принуждают благословлять однополые браки. «Да бог с ними, пусть что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России, и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать: «Ну посмотрите, извините меня, Священное Писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано. В том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнениям», – продолжил Путин. Западные элиты «сходят с ума», и это, «похоже, уже не лечится», но это остается проблемами западных стран. При этом Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей. «И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена один и тот же яд презрения к собственному отечеству, и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить», – указал глава государства. Новости СМИ2 Путин предложил установить для всех участников СВО регулярный 14-дневный отпуск 21 февраля 2023, 12:44

Фото: russian.rt.com

Текст: Вера Басилая

Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода без учета дороги, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней и не реже раза в полгода, каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта. Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта Президент Владимир Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта 21 февраля 2023, 12:39

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Владимир Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех, кто трудится для обеспечения фронта, а также всех, кто каким-либо образом причастен к военным действиям. Также Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне конфликта на Украине, передает РИА «Новости». «Я благодарю... журналистов, прежде всего военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду», – заметил он. Глава государства выразил глубокую благодарность всем россиянам за мужество и решимость. «Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс», – сказал Путин. Президент также принес свои извинения за то, что в ходе выступления не смог всех назвать. Выступление президента транслирует «Первый канал». Новости СМИ2 Путин призвал выйти на высокий уровень по оснащению ВС России 21 февраля 2023, 12:45 Текст: Елизавета Шишкова

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами составляет 91,3%, с учетом полученного опыта необходимо выйти на такой уровень по всем направлениям Вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Он указал, что в основу дальнейшего развития и укрепления армии и флота России должен быть положен реальный боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, он бесценен, передает ТАСС. Также необходимо внедрять самые передовые разработки в Вооруженные силы России. «Они у нас есть по каждому направлению, по своим характеристикам они существенно превосходят зарубежные аналоги», – сказал президент. Задача состоит в том, чтобы организовать их массовое, серийное производство, такая работа уже идет, ее темпы увеличиваются, добавил Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов. Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе 21 февраля 2023, 12:42

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе. По словам Путина, жители Донбасса сами определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор, решили быть со своей Родиной. «Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее. И сделаем все, чтобы на наши земли вернулся долгожданный мир. За это, за предков, за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются наши герои», – сказал Путин. «Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан – стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей», – обратился глава государства к залу. Новости СМИ2 Путин: Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России 21 февраля 2023, 12:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России. Запад развернул против России не только военный, но и экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется», – заявил Путин. По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские. «Антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – заставить народ России страдать, но расчет этих западных «гуманистов» не оправдался, экономика и госуправление оказались куда прочнее, чем ожидали на Западе», – заявил Путин.