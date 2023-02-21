Путин анонсировал возврат к традиционной базовой системе высшего образования

Путин заявил о необходимости синтеза лучших практик СССР и опыта последних лет в образовании

Срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Необходимо вернуться к традиционному для Российской Федерации сроку обучения в вузах от четырех до шести лет, заявил глава государства, передает ТАСС.

Стране необходимо за ближайшие пять лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий для различных отраслей, отметил президент.

В высшем образовании России назрели серьезные изменения, и необходим синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. При этом переход к традиционной базовой системе высшего образования должен быть постепенным, подчеркнул Путин.

«Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам, и также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент добавил, что студенты смогут продолжать обучение по действующим программам, и выпускники также не потеряют свою аттестацию. У российской молодежи в связи с переходом на новую систему должны появиться новые возможности, а не проблемы. Такой переход необходимо проработать до мелочей, сказал президент.

Путин поручил правительству и парламентариям внести многочисленные поправки в законы об образовании. Он отметил, что в случае необходимости у специалистов дополнительной подготовки они должны иметь возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

«Прошу общероссийский «Народный фронт» взять все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования, на особый контроль», – сказал Путин.

Также глава государства призвал повышать общественную значимость учительского труда.