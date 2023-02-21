Путин: Обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью

Год назад спецоперация была начата для защиты России и ликвидации возникшей на Украине нацистской угрозы, заявил президент Владимир Путин в Гостином дворе в Москве, оглашая послание Федеральному собранию.

«С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа», – сказал он.

Президент напомнил, что год назад для обеспечения безопасности страны было принято решение о проведении СВО. «Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи», – сказал он.

«Начиная с 2014 года Донбасс отстаивал право жить на своей земле, говорить на своем языке. Верил и ждал, что Россия придет на помощь», – сказал Путин.

Он указал, что украинский режим не решал проблемы Донбасса, а просто тянул время, совершал политические убийства и издевательства над верующими.

Президент напомнил, что Россия делала все возможное, чтобы решить украинский кризис мирным путем, однако за ее спиной готовился «совсем другой сценарий», передает ТАСС.

При этом обещания Запада о стремлении к миру в Донбассе обернулись жестоким подлогом и ложью, эти страны занимались крючкотворством, заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.