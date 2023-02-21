Путин: Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить

Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Ни у одной страны мира нет столько военных баз на территориях других стран, как у США, весь мир утыкан. Угроза нарастала, к февралю 2022 года все было готово к очередной карательной акции в Донбассе. Все делали вид, что ничего не происходит», – заявил Путин.

«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, Запад уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество Киеву и снабжение его оружием.

«Где же разговоры о борьбе с бедностью?» – заявил президент.