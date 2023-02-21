Путин: Выборы в России пройдут в строгом соответствии с законом

Глава России Владимир Путин заявил, что выборы в сентябре и президентские в 2024 году состоятся в соответствии с законом

Выборы в местные и областные органы власти в сентябре и выборы президента России в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, выборы пройдут с соблюдением всех демократических и конституционных процедур, передает РИА «Новости».

Также Путин отметил, что все политические силы России в данный момент консолидированы в главном – в стремлении к благополучию.

«А главное, основополагающее для всех нас – это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы», – заключил он.

Выступление президента транслирует «Первый канал».