Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что западные страны при урегулировании конфликта на Украине играли «краплеными картами».

«Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть – именно искренне стремилась к мирному решению, они [Запад] играли на жизни людей, и играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что это – «отвратительный метод обмана», многократно опробованный ранее. «Также бессовестно и двулично они вели себя, разрушая Ирак, Ливию, Сирию, от этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века диктата и колониализма они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», – заявил Путин.

По его словам, эти государства таким же образом относятся и к своим собственным гражданам, «пренебрежительно, по-господски». Их они обманули заверениями в приверженности к миру и резолюциям СБ ООН по Донбассу.

«Западные элиты превратились в символ тотальной и беспринципной лжи», – указал президент России.

В мире не должно быть деления на «цивилизованные» страны и отсталые, и отметил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с Западом, и много лет предлагала работать над совместной системой безопасности.