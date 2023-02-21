Путин: Запад готов использовать черта лысого в качестве оружия против России

Странам Запада наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

Странам Запада «наплевать», на кого делать ставку в борьбе с Россией, они готовы использовать и террористов, и неонацистов, заявил президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

«Хоть черта лысого можно использовать, только бы исполняли их (Запада) волю: служили оружием против России», – заявил президент.

Он отметил, что проект «анти-Россия» – часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов у границ России.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.