СВО стала ответом на реальную войну

Взгляд
21 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
Разделы

Запад испугался силы Китая на газовом рынке

Запад сам помог Китаю стать значимым игроком на рынке СПГ imago images/Global Look Press
Китай получил возможность контролировать мировой рынок СПГ, бьют тревогу западные аналитики. При этом сам Китай является импортером газа, а такую силу обычно имеют лишь экспортеры. Как Пекину удалось взять власть над газовым рынком в свои руки? Подробности...
Перейти в раздел…

«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
Перейти в раздел…

Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
Перейти в раздел…

Молдавия увидела в Приднестровье шанс вступить в НАТО

Противники миротворческой миссии России в Приднестровье делают ставку на Украину Сергей Карпов/ТАСС
Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Москву в гибридной войне против Кишинева и по этой причине потребовал «эвакуировать российские войска» из Приднестровья, а также начать подготовку к приему страны в НАТО. На какие силы рассчитывает этот кишиневский политик, ведь у самой Молдавии никакой армии сейчас нет?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

СВО стала ответом на реальную войну

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. Подробности...

Как Украина начала войну

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Байден в Киеве: главное

Обсуждение: 5 комментариев

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
Подробности...

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
  • Да, волнует

  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

  • Затрудняюсь ответить
Верите ли вы в существование НЛО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о внешнем источнике повреждения космического грузовика «Прогресс МС-21»
    Объявлен визит главного дипломата Китая в Москву Стал известен план Китая по урегулированию конфликта на Украине Китай предложил концепцию глобальной безопасности Роскосмос обнародовал кадры повреждений в «Прогрессе МС-21»
    Берлин призвал немцев к осторожности в России в ближайшие дни Поезд «Киев – Варшава» сошел с рельсов на Украине Назначено новое заседание СБ ООН по подрыву «Северных потоков» Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили вспышку
    В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников Amnesty International обеспокоилась правами русскоязычных СМИ в Европе ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года Фильмы и сериалы Disney решили убрать из российских сервисов

    Главная тема


    Запад испугался силы Китая на газовом рынке

    конфликты в Закавказье


    Москва указала на попытку ЕС выдавить Россию из Армении

    замена МиГ-29


    Сербия собралась заменить российские истребители на французские

    красные блины


    Историк кулинарии назвал самые правильные русские блины для Масленицы

    Видео

    обещание президента США


    Почему Байден предрек Украине «тяжелые годы»

    непопулярные решения


    Макрон готовит французов к жертвам ради конфликта с Россией

    внезапный визит


    Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

    «Мы тут русские»


    Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

    «разворот на 360 градусов»


    «Знаток геометрии» Бербок может стать главным лицом Германии

    Первые выстрелы


    Евдокия Шереметьева: Как Украина начала войну

    Непредсказуемое десятилетие


    Геворг Мирзаян: Переживет ли мир лихие 2020-е

    Мягкая сила


    Максим Соколов: Госдеп США отправился в поход на Италию

    на ваш взгляд


    Вы печете блины на Масленицу?
    Алексей Нечаев

    СВО стала ответом на реальную войну

    Алексей Нечаев
    киевский политолог
    		21 февраля 2023, 08:54

    Вторая половина февраля богата на годовщины. 22–24 февраля исполняется девять лет перевороту в Киеве. 17–18 февраля – годовщина очередной эскалации в Донбассе, которая повлекла за собой массовую эвакуацию населения. 21 февраля – годовщина признания Москвой ЛНР и ДНР. И, наконец, 24 февраля – годовщина начала спецоперации России на Украине.

    Последняя дата отчаянно мифологизируется и подается в западной прессе с формулировкой «вероломное нападение». Иногда спикеры в Вашингтоне, включая Джо Байдена, добавляют еще слова «неспровоцированное» и «безосновательное». Получается черно-белая картинка: жили-были, не тужили, а потом бац – и все завертелось…

    Увы, некоторые коллеги в России тоже подхватили этот дискурс, отводя 24 февраля роль водораздела. Но это – упрощение, которое искажает новейшую историю и обесценивает жертву тех, для кого начало СВО стало логичным и естественным продолжением целого ряда событий. Этот миф необходимо деконструировать в хронологическом порядке.

    Когда 21 февраля 2014 года украинский президент Виктор Янукович и лидеры Евромайдана заключили мирное соглашение, мало кто предполагал, что оно будет нарушено на следующий же день. Ведь свои подписи на бумаге, помимо фигурантов соглашения, поставили представители Германии, Франции и Польши. Да, на тот момент к европейцам еще оставалось доверие.

    Однако текст документа получился однобоким. С одной стороны, он освобождал сторонников оппозиции от ответственности за правонарушения. С другой стороны, он никак не гарантировал соблюдение прав 10–12 млн человек, чьи интересы тогда представляла действующая власть, избранная на президентских и парламентских выборах в 2010–2012 годах.

    Фото: Алексей Фурман/РИА Новости

    А ведь люди голосовали за принципиальные для себя вещи: конкретный набор гражданских прав (в том числе языковых), сближение с Россией и построение экономики на принципах, отличных от тех, которые Украине навязывали Брюссель и Вашингтон в виде «Соглашения об ассоциации с ЕС».

    Кому-то эти детали покажутся «нудными» и «малозначимыми», но они имеют принципиальное значение. Половина Украины не приняла результаты Евромайдана не из-за теплых чувств к Януковичу, а потому что на этом «празднике демократии» с лужами крови, «коктейлями Молотова» и горящими шинами никто не поинтересовался мнением миллионов людей.  

    На это накладывался и геополитический контекст. Если в 2004–2005 годах Штаты заканчивали поглощение Восточной Европы, насыщая регион инфраструктурой НАТО, то в 2013–2014 годах обширная территория между Польшей и Россией стала целью №1 для США.

    Вашингтон мог явить миру фантастический результат, расширив зону военного контроля на 2 тыс. км от границ бывшей ГДР до Белгородской области всего за 23 года. Но миллионы на тот момент граждан Украины и Москва воспротивились этому. Первые – по внутриполитическим причинам. Вторые – по военным и внешнеполитическим.

    Далее были праздник в Крыму и трагедия в Одессе. Неопределенность в Харькове и репрессии в Киеве. Охота на ведьм в Днепропетровске и военный удар по Донбассу. Сторонники Евромайдана, что характерно, вплоть до 2022 года всегда были атакующей стороной и никогда не находились в обороне: ни в Киеве, ни в Одессе, ни под Донецком и Луганском. Это важный нюанс, к которому мы вернемся позже.

    Начавшиеся в 2014 году боевые действия в Донбассе привели к заключению Минских соглашений. Их содержание не было «уступкой России», как недавно выразился Владимир Зеленский. «Минск-2» – это продукт военного поражения ВСУ и один из результатов «Дебальцевского котла».

    Но исполнять Минские соглашения Киев вместе с Западом не собирался. Это подтверждают экс-канцлер Ангела Меркель, экс-президент Франсуа Олланд, его коллега Петр Порошенко и, наконец, заваливший реализацию документа Владимир Зеленский.

    Это подтверждается и практическими действиями ВСУ. Еще весной 2021 года командование противника начало сосредотачивать войска вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, поэтапно наращивая интенсивность обстрелов. Уничтожались объекты энерго- и водной инфраструктуры. Поэтому 18 февраля 2022 года местные власти заявили об эвакуации населения.

    Эскалация наблюдалась и внутри Украины, где были закрыты оппозиционные СМИ и приняты законы, дискриминирующие русских. Кассиров и таксистов прессовали за русский язык, русский язык изгоняли из школ. «Шпрехенфюреры» становились новой элитой нации, а президент Украины демонстрировал скотское отношение сначала к русским, а потом и к украинцам, не выполнив свои предвыборные обещания по военным и экономическим вопросам.

    Генеральная линия Белого дома тоже не оставляла надежд на дипломатическое урегулирование конфликта, потому что Вашингтон отказался договариваться с Москвой о взаимных гарантиях безопасности.

    А теперь суммируем, с чем мы подошли к 24 февраля 2022 года:

    –  с 1990 года НАТО неостановимо приближается к границам России;

    – Украина превратилась в русофобское государство и с 2014 года насыщается натовской инфраструктурой;

    – ВСУ систематически обстреливают Донбасс и сохраняют водную блокаду Крыма;

    – договориться о чем-либо невозможно ни в рамках Минских соглашений, ни в рамках двухсторонних переговоров с США. 

    Что делать в такой ситуации? Обороняться. Силовыми методами. Это единственно возможный вариант ответа. И российским дипломатам не нужно выдумывать объяснения в рамках «Теории справедливой войны» (Just war theory), к которой западные политики с подачи философа Майкла Уолцера апеллируют всякий раз, когда США кого-то бомбят, будь то Югославия, Афганистан, Ирак или Ливия.

    Мы ведем оборонительную войну (а не превентивную), нанося ответные удары (а не упреждающие), принуждая агрессора (а не жертву) к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году. И с тех пор ситуация последовательно ухудшалась.  

    Сейчас Европа говорит о волнах беженцев с Украины. Но разве это первая волна? А как быть с миллионами тех, кто покинул свои дома в результате действий ВСУ и СБУ в 2014–2015 годах? Эти люди почти десять лет не могут увидеться с родными и близкими. И я в их числе. 

    В НАТО критикуют Россию за удары по энергетической инфраструктуре. Но где был Запад, когда при Порошенко националисты устроили энергетическую, водную и торговую блокаду Крыма? О Донбассе и вовсе говорить нечего – сплошная боль и горе, приумноженное натовскими инструкторами, техникой и боеприпасами.

    Ну и кто тут жертва, а кто агрессор?!

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •