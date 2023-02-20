Переживет ли мир лихие 2020-е

«Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны». Эти слова Владимира Путина цитируют все чаще. И это отнюдь не фигура речи. Мир действительно находится на очень опасной черте. До которой он дошел благодаря трем составляющим.

Отношения без правил

Во-первых, из-за размывания правил игры. Речь идет не только о правилах однополярного мира – несправедливых, односторонних, которые Штаты установили после окончания холодной войны. Да, отказ выросших великих держав (России, Ирана, Китая) их соблюдать разбалансирует систему – но не ставит ее на грань глобального конфликта. И речь не только о разорванных Соединенными Штатами официальных договорах по контролю за вооружениями – включая отказ от ракет малой и средней дальности, а также стратегических систем противоракетной обороны. Да, этот разрыв ведет к эскалации – но скорее в среднесрочной перспективе. А здесь и сейчас куда опаснее разрушение тех неформальных правил, которые были написаны (иногда даже кровью) или сформулированы устно во время холодной войны. Правил, которые удерживали великие державы от перевода их конфликта из опосредованного в прямой.

Среди них, например, правило воздерживаться от атаки на критически важные инфраструктурные объекты друг друга – например, на трубопроводы «Северный поток» или Крымский мост. Умные лидеры из второй половины XX века прекрасно понимали, что подобные атаки приведут к спирали эскалации – когда каждая из сторон будет отвечать ударом на удар.

На днях российская Служба внешней разведки рассказала о подготовке американцами боевиков для совершения терактов на территории России. «Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты», – говорится в сообщении разведчиков. А значит, американцы вступают на очень-очень тонкий лед.

Слово стало льдом

Второй составляющей нынешнего кризиса является неспособность сторон договариваться друг с другом. Даже в период холодной войны лидеры великих держав не просто садились за стол переговоров, а еще и вставали из-за него с подписанными соглашениями колоссальной важности (тот же договор о РСМД). Даже в период охлаждения российско-американских отношений в нулевые и десятые годы Москва и Вашингтон, конфликтовавшие по многим вопросам, могли разговаривать на ядерные темы и тоже вставать из-за стола с серьезными документами (СНВ-3, заключенный в 2010 году). Однако на сегодняшний день такие сценарии крайне маловероятны – те же переговоры о продлении СНВ-3, которые должны были состояться в конце 2022 года, были перенесены сначала на начало 2023 года, а потом вообще заморожены.

И произошло это не только потому, что США отказались обсуждать это соглашение с его привязкой к ситуации на Украине. Еще и потому, что между сторонами исчезло взаимное доверие, построенное на уважении интересов и верности взятым на себя обязательствам. Так, если в 2017 году Владимир Путин говорил о «деградации» уровня доверия, то в конце 2022 года несколько раз давал понять, что доверие в переговорах с Западом чуть ли не исчезло. И это логично, поскольку США и Европа системно пытались обманывать Россию, не соблюдая никакие условия сделок. А в последнее время даже с гордостью признавали факт обмана – как, например, это сделала Ангела Меркель (да и не только она), заявив, что Минские соглашения подписывались не для мира, а для того, чтобы дать Украине время подготовиться к войне.

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Да, на Западе тоже уверяют, что Путину верить нельзя. Однако их слова расходятся с отношением. Как верно отмечает журнал «Россия в глобальной политике», хоть российского президента и представляют на Западе «исключительно как коварного и циничного лжеца, верить ни одному слову которого нельзя», но в его слова о том, что он не будет убивать Зеленского «тут же поверили и Беннетт (тогдашний премьер Израиля – Г. М.), и сам Зеленский». Вот только какой смысл Москве договариваться с Западом о проблемах войны и мира, если только Москва будет выполнять взятые на себя обязательства?

Разморозка

Наконец, третьей составляющей «опасного и непредсказуемого десятилетия» является огромное количество мировых конфликтов, находящихся в подмороженном состоянии. Подмороженном потому, что потенциальные участники боятся реакции мирового полицейского в лице Соединенных Штатов, региональных «шерифов» наподобие России и Турции – то есть в целом опасаются начинать войну, которая повлечет за собой интервенцию извне. Сейчас же все эти конфликты постепенно размораживаются.

Неспособность найти дипломатическое решение (потому что потенциальные посредники заняты разборками между собой), максимальное включение двойных стандартов (когда США и Запад демонстративно позволяют Украине совершать геноцид и даже обстрелы АЭС, пробивая тем самым окно Овертона), рост регионального соперничества в гонке за статус участника совета директоров многополярного мира, общая экономическая нестабильность – все это может стать причинами целой серии региональных конфликтов. В рамках которых ряд так называемых пороговых государств (Япония, Саудовская Аравия) вполне могут этот порог перешагнуть и обрести ядерное оружие. Просто потому, что посчитают: в этом мире они могут надеяться лишь на себя и на немирный атом. И тогда начнется неконтролируемое распространение ядерного оружия – то есть стрелка часов Судного дня еще больше придвинется к полуночи.

Но пока она еще не там. Пока что Америка еще может прислушаться к российским предложениям и сесть наконец за стол конструктивных (именно конструктивных!) переговоров как с Москвой, так и с другими державами, с которыми США конфликтуют. Сесть и договориться о новых правилах игры. Работающих правилах, которые позволят американцам – а вместе с ними и всему миру – пройти это опасное и непредсказуемое десятилетие без большой войны. Создать новое мироустройство.