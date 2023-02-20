Переживет ли мир лихие 2020-е

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20 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:28  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Зеленский готовит новый обман русских жителей Украины

Алексей Арестович – лжец и манипулятор кадр из видео
«Украинцы – это настоящие русские», – такой новостью огорошил Алексей Арестович слушателей по обе стороны российско-украинской границы. Впрочем, особенно очаровываться не стоит. Когда Арестович говорит: «Мы тут русские» – это вовсе не значит, что он внезапно осознал единство людей, проживающих в Киеве и Москве. Зачем это сказано именно сейчас и в чем уловка киевского режима?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Переживет ли мир лихие 2020-е

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Впереди самое опасное для человечества десятилетие. А все потому, что между великими державами более нет правил, воли и доверия. Большим игрокам просто необходимо сесть и договориться о новых правилах – чтобы пройти это десятилетие без большой войны. Подробности...

Прекрасны русские закаты на севере Западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце XVIII века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...
Обсуждение: 2084 комментария

Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 5 комментариев

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Геворг Мирзаян

    Переживет ли мир лихие 2020-е

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		20 февраля 2023, 10:14

    «Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны». Эти слова Владимира Путина цитируют все чаще. И это отнюдь не фигура речи. Мир действительно находится на очень опасной черте. До которой он дошел благодаря трем составляющим.

    Отношения без правил

    Во-первых, из-за размывания правил игры. Речь идет не только о правилах однополярного мира – несправедливых, односторонних, которые Штаты установили после окончания холодной войны. Да, отказ выросших великих держав (России, Ирана, Китая) их соблюдать разбалансирует систему – но не ставит ее на грань глобального конфликта. И речь не только о разорванных Соединенными Штатами официальных договорах по контролю за вооружениями – включая отказ от ракет малой и средней дальности, а также стратегических систем противоракетной обороны. Да, этот разрыв ведет к эскалации – но скорее в среднесрочной перспективе. А здесь и сейчас куда опаснее разрушение тех неформальных правил, которые были написаны (иногда даже кровью) или сформулированы устно во время холодной войны. Правил, которые удерживали великие державы от перевода их конфликта из опосредованного в прямой.

    Среди них, например, правило воздерживаться от атаки на критически важные инфраструктурные объекты друг друга – например, на трубопроводы «Северный поток» или Крымский мост. Умные лидеры из второй половины XX века прекрасно понимали, что подобные атаки приведут к спирали эскалации – когда каждая из сторон будет отвечать ударом на удар.

    На днях российская Служба внешней разведки рассказала о подготовке американцами боевиков для совершения терактов на территории России. «Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты», – говорится в сообщении разведчиков. А значит, американцы вступают на очень-очень тонкий лед.

    Слово стало льдом

    Второй составляющей нынешнего кризиса является неспособность сторон договариваться друг с другом. Даже в период холодной войны лидеры великих держав не просто садились за стол переговоров, а еще и вставали из-за него с подписанными соглашениями колоссальной важности (тот же договор о РСМД). Даже в период охлаждения российско-американских отношений в нулевые и десятые годы Москва и Вашингтон, конфликтовавшие по многим вопросам, могли разговаривать на ядерные темы и тоже вставать из-за стола с серьезными документами (СНВ-3, заключенный в 2010 году). Однако на сегодняшний день такие сценарии крайне маловероятны – те же переговоры о продлении СНВ-3, которые должны были состояться в конце 2022 года, были перенесены сначала на начало 2023 года, а потом вообще заморожены.

    И произошло это не только потому, что США отказались обсуждать это соглашение с его привязкой к ситуации на Украине. Еще и потому, что между сторонами исчезло взаимное доверие, построенное на уважении интересов и верности взятым на себя обязательствам. Так, если в 2017 году Владимир Путин говорил о «деградации» уровня доверия, то в конце 2022 года несколько раз давал понять, что доверие в переговорах с Западом чуть ли не исчезло. И это логично, поскольку США и Европа системно пытались обманывать Россию, не соблюдая никакие условия сделок. А в последнее время даже с гордостью признавали факт обмана – как, например, это сделала Ангела Меркель (да и не только она), заявив, что Минские соглашения подписывались не для мира, а для того, чтобы дать Украине время подготовиться к войне.

    Да, на Западе тоже уверяют, что Путину верить нельзя. Однако их слова расходятся с отношением. Как верно отмечает журнал «Россия в глобальной политике», хоть российского президента и представляют на Западе «исключительно как коварного и циничного лжеца, верить ни одному слову которого нельзя», но в его слова о том, что он не будет убивать Зеленского «тут же поверили и Беннетт (тогдашний премьер Израиля – Г. М.), и сам Зеленский». Вот только какой смысл Москве договариваться с Западом о проблемах войны и мира, если только Москва будет выполнять взятые на себя обязательства?

    Фото: Rolf Schulten/Global Look Press

    Разморозка

    Наконец, третьей составляющей «опасного и непредсказуемого десятилетия» является огромное количество мировых конфликтов, находящихся в подмороженном состоянии. Подмороженном потому, что потенциальные участники боятся реакции мирового полицейского в лице Соединенных Штатов, региональных «шерифов» наподобие России и Турции – то есть в целом опасаются начинать войну, которая повлечет за собой интервенцию извне. Сейчас же все эти конфликты постепенно размораживаются.

    Неспособность найти дипломатическое решение (потому что потенциальные посредники заняты разборками между собой), максимальное включение двойных стандартов (когда США и Запад демонстративно позволяют Украине совершать геноцид и даже обстрелы АЭС, пробивая тем самым окно Овертона), рост регионального соперничества в гонке за статус участника совета директоров многополярного мира, общая экономическая нестабильность – все это может стать причинами целой серии региональных конфликтов. В рамках которых ряд так называемых пороговых государств (Япония, Саудовская Аравия) вполне могут этот порог перешагнуть и обрести ядерное оружие. Просто потому, что посчитают: в этом мире они могут надеяться лишь на себя и на немирный атом. И тогда начнется неконтролируемое распространение ядерного оружия – то есть стрелка часов Судного дня еще больше придвинется к полуночи.

    Но пока она еще не там. Пока что Америка еще может прислушаться к российским предложениям и сесть наконец за стол конструктивных (именно конструктивных!) переговоров как с Москвой, так и с другими державами, с которыми США конфликтуют. Сесть и договориться о новых правилах игры. Работающих правилах, которые позволят американцам – а вместе с ними и всему миру – пройти это опасное и непредсказуемое десятилетие без большой войны. Создать новое мироустройство.

     

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