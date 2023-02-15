России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

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15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:50  |  vz.ru
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Как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС

Российский газ оказался в непростой ситуации Игорь Агеенко/РИА Новости
Россия столкнется в этом году с падением экспорта газа в ЕС почти в пять раз. Вместо 155 млрд кубометров, как было в 2021 году, будет отправлено всего 30 млрд кубов. России срочно надо искать новые маршруты для экспорта. Какие пути перенаправления поставок газа существуют у Москвы и почему этот вопрос стал одним из самых непростых? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
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США направили в Грузию специалиста по Украине

Еще недавно Робин Данниган отвечала в Госдепе за срыв строительства «Северного потока» amcham.pl
США решили сменить своего посла в Тбилиси. Новый эмиссар Робин Данниган еще недавно курировала Украину, а до того отвечала в Госдепе за срыв строительства «Северного потока». Не исключено, что главной ее целью станет попытка вернуть Тбилиси под полное управление Вашингтона и сблизить Грузию с Украиной. Какие неприятные сюрпризы она еще может преподнести Москве? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...

Почему Германия не может дать сдачи Польше

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра». При этом Польша всегда была самым крупным получателем дотаций из ЕС. Для Берлина выплаты Варшаве – это «дань», которую они выплачивают США, содержа американского сателлита. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Когда Церковь проповедует то же, что телевизор, она оказывается лишней

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В современном мире тесная связь Церкви с государством – это уязвимость не для государства, а для Церкви. В этом случае не Церковь мешает государству утонуть, но государство утягивает национальную Церковь с собой на дно. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 7 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

    Владимир Можегов
    публицист
    		15 февраля 2023, 08:48

    О политической секте неоконсерваторов (в Америке предпочитают называть ее cabal – шайка) мне приходилось неоднократно писать во время эпопеи первых выборов Дональда Трампа. Неоконы тогда были главными его противниками в Республиканской партии. Но хотя в 2016 году Трамп фактически разгромил и выдавил из партии ее неоконсервативное крыло, неоконы никуда не делись. Эта птичка-феникс вообще необычайно живуча, ей удавалось возрождаться после самых эпичных провалов, таких как война в Ираке и Афганистане, и сегодня ее влияние на «вашингтонское болото» (термин Трампа) никак нельзя недооценивать.

    После того, как Трамп разворошил гнездо неоконов в Республиканской партии, эта шайка почти в полном составе (и в первую очередь в лице таких влиятельных персон, как Уильям Кристол, Макс Бут, Дэвид Фрум, Рик Уилсон, Дженнифер Рубин) переползла обратно к демократам. Все они (плюс почти 300 бывших чиновников Буша) поддержали в 2020 году Байдена. И сегодня именно неоконы, которые всегда стояли за украинской политикой США, дергают за ниточки Байдена, занимая ключевые посты в его администрации и обеспечивая поддержку украинского режима. 

    Как замечает американский антиглобалист Терри Мэйсон, известному «ультиматуму Путина» конца 2021 года предшествовал ультиматум неоконов октября 2021 года, когда в Москву прибыла Виктория Нуланд с угрозами сокрушить российскую экономику, если Москва не подчинится воле Вашингтона. Что и стало началом нынешнего кризиса. Виктория Нуланд, жена известного неокона Роберта Когана, играла ключевую роль в развитии украинского кризиса в 2014 году. Все помнят ее майданные «печеньки» и «фак оф ЕС», призванные дать понять всем, что Украина – это корова, которую доят прежде всего неоконы, а всем прочим делать там нечего. В администрации Буша-младшего Нуланд была советником по внешней политике при вице-президенте Дике Чейни (крестном отце иракской войны), в администрации Обамы – помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. В администрации Байдена она занимает пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам, то есть третью по значимости должность в Госдепе, являясь доверенным человеком Блинкена.

    Блинкен и Салливан также давние креатуры неоконов. В администрации Обамы (а Байден и есть, в сущности, лишь сегодняшнее лицо клана Обамы) Салливан играл центральную роль в организации операций против Ливии, Сирии и Мьянмы. В свою очередь Блинкен курировал Афганистан, Пакистан и Иран. В 2019 году Коган и Блинкен разработали Байдену его внешнеполитическую идеологию, стержнем которой стали отказ от политики «Америка фест» Трампа и курс на продолжение политики Буша-младшего и Обамы (то есть политики огненного вала на Ближнем Востоке и разжигания горячих конфликтов по периметру границ России).

    Зеленский, будучи креатурой олигарха Коломойского, также детище неоконов (многие из них – выходцы именно с Украины, почти все – дети еврейской эмиграции начала ХХ века из Восточной Европы). Поставив через Коломойского во главе Украины популярного актера, неоконы начали вооружать и затачивать ее на войну с Россией. В то же самое время Коломойский активно финансировал неонацистские «Азов» и «Правый сектор*».

    Фото: Frederic J. Brown/Pool/REUTERS

    В 2014-м именно действия «Правого сектора» стали толчком к последней фазе переворота (в то время, когда кризис мог вполне разрешиться конституционным путем). А «Правый сектор» тогда курировала Нуланд и израильские военные советники (об участии которых в перевороте 2014-го писала израильская пресса). Нуланд настояла и на назначении Дмитрия Яроша, руководителя «Правого сектора», советником командующего ВСУ Валерия Залужного.

    Таким образом, именно неоконы стояли и продолжают стоять за всеми ключевыми моментами, фазами и персонами украинского кризиса. Почему все это для нас важно? Прежде всего потому, что мы должны понимать, с чем мы имеем дело, кто нам противостоит на Украине. Необходимо сказать пару слов о генезисе этой группы политиков (на самом деле очень небольшой, всего сто-двести голов на поверхности), чтобы понять, что слова «апокалиптическая секта», обращенная к ней – вовсе не фигура речи. Два главных имени неоконсерватизма, два его крестных отца – это Макс Шахтман, руководитель IV троцкистского интернационала в США, и Лео Штраус, политический философ, преподававший в 1960–1970-х годах в Чикагском университете.

    Духовная история неоконсерватизма начинается в конце 1930-х, когда влиятельная группа американских троцкистов резко меняет свою политическую стратегию, отказываясь от идеи мировой революции с центром в СССР (окончательной точкой разрыва стал пакт Молотова – Риббентропа) и избирая иной путь: захват власти в самой богатой стране капиталистического мира, а уже потом, при помощи ее экономического и военного ресурса – захват власти во всем мире. В 1960–1970-х годах эти люди представляют уже весьма заметное левое крыло Демпартии, стоят во главе расового негритянского движения (продвигая движение Мартина Лютера Кинга и антирасистское законодательство) и движение за еврейскую эмиграцию из СССР (поправка Джексона – Вэника).

    Да, война экономических санкций против СССР – тоже изобретение неоконов. Тогда же группа обретает своего духовного вождя – Лео Штрауса, который придает мировой революции неоконов религиозно-мессианский вектор. Штраус учит, что власть в США надо захватывать не столько с помощью большевистских левых, сколько с помощью религиозных правых, используя мессианскую библейскую парадигму. Именно тогда бывшие троцкисты становятся неоконсерваторами, и при помощи голосов «религиозных правых» Америки помогают прийти к власти Рональду Рейгану. И уже в его администрации разворачивают войну против СССР. Именно они придумали именование СССР «империей зла» и стояли за большой аферой «Звездных войн». Неоконы поддержали диссидентское движение в СССР, а позднейший российский «Союз правых сил» – просто клон американских неоконов. После крушения СССР, завладев рычагами власти в Вашингтоне, неоконы разворачивают военную машину США против Ирака и арабских стран в целом, стоят за бомбежкой Сербии и событиями 9.11.

    Сегодня неоконы возвращают идеологическую машину США к концепции «Империи зла». Утверждая, что «Россия Путина приняла советскую доктрину Брежнева», а «оккупация Украины» – это повторение Пражской весны 1968 года и Афганистана 1979-го.     

    Но и это не самая глубокая из их идеологических доктрин. Главное в их идеологии, как мы уже сказали, их мессианские устремления. Лео Штраус вообще считал, что свои будущие войны Америка должна вести под мессианскими лозунгами эсхатологической войны, описанной в Библии. С точки зрения неоконов (и многочисленных протестантских сект Америки), смысл «мессианской войны» в том, чтобы неправильные христиане (православные и католики) и мусульмане перебили друг друга, после чего на землю должен снизойти вечный мессианский мир под духовным началом «прав человека, иудейских ценностей и либертинажа», как называет чаемый итог пост-Запада другой современный философ – Бернар-Анри Леви.

    Одним словом, надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Сумасшедший с бритвой в руке и красной кнопкой под рукой – увы, именно таково настоящее положение вещей. То есть надо понимать, что эти люди, живущие в мире своих мессианских идей, не остановятся и перед ядерным апокалипсисом, будучи готовы превратить в атомный пепел Европу и Америку (к которым эти дети мировой революции относятся так же, как и к России – для них это только ресурс и «вязанка хвороста»).

    Как мы должны поступать, понимая, что мир оказался в заложниках подобных людей – другой вопрос (нельзя, впрочем, не видеть и того, что все прежние войны неоконов кончались крахом). В Москве, во всяком случае (если судить по важнейшим речам Путина последнего времени, особенно «Георгиевской речи», в которой президент обращается к народам мира поверх «англосаксонских элит»), есть понимание того, что нынешняя война идет не против пресловутого «коллективного Запада» (которого давно уже нет) и даже не против США, а прежде всего против неоконсервативной клики, захватившей власть в Вашингтоне. Но кто предупрежден, тот вооружен.

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