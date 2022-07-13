Как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США

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13 июля, среда  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
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Страх перед Газпромом роняет единую валюту Европы

Почему евро стал стоить дешевле доллара Igor Golovniov /SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Европейская валюта переживает не лучшие времена. Курс евро упал до значений двадцатилетней давности – один к одному с долларом и даже ниже. Почему евро ведет себя таким образом, что это значит для экономики Запада и Европы особенно – и какое отношение к происходящему имеют цены на российский газ? Подробности...
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США используют «иранские беспилотники» против России

Недавний Каспийский саммит вывел отношения Ирана и России на новый уровень Iranian Presidency/Global Look Press
Знаковый зарубежный визит президента анонсировали в Кремле – уже через несколько дней Владимир Путин встретится в Тегеране с лидерами Ирана и Турции. Почти одновременно советник Байдена заявил, что Иран якобы готов передать России несколько сотен беспилотников. Так ли это на самом деле, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и кто пытается их разорвать? Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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На слова Валенсы о «разделе России» можно ответить одной фразой

«Мы оставили Россию в покое. Я хотел поступить иначе, но мне не дали этого сделать», – вспоминает Валенса Bartosz Banka/Agencja Gazeta/REUTERS
Бывший президент Польши Лех Валенса призвал оставить в России только 50 миллионов человек. По его мысли, российское государство распадется, если Запад «поддержит восстание 60 аннексированных народов». Как относиться к этому высказыванию и что слова Валенсы означают на самом деле? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Русофобия – это средство замалчивания проблем в Европе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На одной русофобии далеко не уедешь. Есть шанс, что холодильник, бензобак и количество денег на карточке хотя бы частично возобладают над потоками антироссийских истерик, исходящих от европейских руководителей каждый день. Подробности...

Россию хотят расчленить по примеру СССР

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поскольку военным путем победить Россию довольно проблематично, «деколонизация России» – задача прежде всего духовная и культурная. Правда, западным державам лучше бы не заигрываться в деколонизацию, а то можно и самим без штанов остаться. Подробности...
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Токаев рискует повторить судьбу Януковича и Порошенко

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не объявляя экономической войны, Казахстан дает понять, что намерен следовать санкциям США, Евросоюза и других западных государств несмотря на то, что международное право не обязывает это делать. Подробности...
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США

    Джон Болтон работал на внешнеполитическом направлении еще со времен Рейгана
    		   13 июля 2022, 19:45
    Фото: ZUMA/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Михаил Мошкин

    «Смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет... сказал, что он занимался планированием государственных переворотов». Такими словами российские эксперты и официальные лица с потрясением комментируют удивительное признание бывшего соратника Трампа. О чем идет речь и почему его слова действительно примечательны?

    Джон Болтон, который в 2018–2019 годах был советником по нацбезопасности тогдашнего президента США Дональда Трампа, сделал неожиданное признание: он принимал участие в подготовке государственных переворотов в различных странах. «Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь (в США), а, знаете ли, в других местах, хочу сказать, что это – изрядная работа», – цитирует ТАСС интервью Болтона каналу CNN.

    Фраза прозвучала в контексте обсуждения штурма Капитолия сторонниками Трампа в январе прошлого года. Болтон пояснял, что позапрошлогодний инцидент нельзя считать примером подготовки переворота – ведь такие задачи требуют серьезного труда.

    По понятным причинам, во всем мире (в первую очередь в Москве и Пекине) обратили внимание не на воспоминания Болтона о внутриамериканском инциденте, но на откровенность бывшего советника президента США по нацбезопасности об «изрядной работе» по свержению власти в других странах. «Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов», – передает радио Sputnik слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Еще раз – не поддержкой, как они раньше говорили, «демократических сил», не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее, – подчеркнула Захарова. – Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню».

    «В том, что бывший высокопоставленный американский чиновник признал то, что планировал государственные перевороты за рубежом, нет абсолютно ничего удивительного, – констатировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь. – Это только подтверждает то, что вмешательства во внутренние дела и свержение власти в других странах уже стали нормой поведения США. Это часть американского порядка. И такой порядок может столкнуться только с протестом международной общественности».

    Слова Болтона требуют реакции и дальнейшего разбора. «Важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот», – указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    И, как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский,

    «Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном «майданном» перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом».

    Можно сделать предположения о том, почему отставной американский политик сделал столь неожиданное признание, отмечают эксперты. «Телеканал CNN позвал Болтона с расчетом на то, что тот на фоне ненависти к Трампу (которую он испытывает после громкой отставки в 2019 году) расскажет о попытке госпереворота – в виде штурма Капитолия – и выразит готовность прямо завтра дать показания против бывшего президента США. А Болтон ответил: «Да разве это переворот? Вот я, помню, делал перевороты, будь здоров!» – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

    Бывший советник Трампа имел определенное право в своей книге представлять своего экс-шефа не очень компетентным руководителем. У самого Болтона достаточно богатый опыт работы на высших позициях в дипломатических блоках нескольких республиканских администраций – от Рональда Рейгана до собственно Дональда Трампа. В начале 1980-х Болтон занимал пост генерального юрисконсульта Белого дома, и – что важнее – зама администратора программного и стратегического планирования Агентства США по международному развитию (USAID). При Джордже Буше-старшем был помощником госсекретаря по делам международных организаций.

    Через десять лет, в администрации Буша-младшего Болтон занял позицию зама главы Госдепа по контролю за вооружениями и международной безопасности при Джордже Буше-младшем, а затем был постпредом США в ООН. И, наконец, при Трампе он сменил на посту советника по нацбезопасности генерала Герберта Макмастера, с которым не сработался президент. Но и самому Болтону не удалось найти контакт и с Трампом, и с возглавлявшим Госдеп Майком Помпео, в результате чего последовали упомянутые выше опала и отставка.

    При всей смене позиций Болтона во властных структурах, у его деятельности был определенный лейтмотив – основной специализацией было латиноамериканское направление.

    «Болтон на протяжении своей внешнеполитической карьеры по сути занимался исключительно Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и Боливией. Именно он первым назвал эти страны «враждебными режимами» и именно он занимался организацией попыток дестабилизации власти в этих государствах, а если получится – и госпереворотами», – пояснил замдиректора Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

    Добавим, что еще в 1999 году Болтон отметился следующим заявлением: «Большая ошибка – придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты».

    Отметим, что на период работы Болтона на латиноамериканском направлении при Буше-младшем пришлись переворот в Перу 1992 года – тогда президент Альберто Фухимори распустил конгресс и судебную власть Перу и взял на себя все законодательные и судебные полномочия. В том же году венесуэльские власти успешно подавили угрожавший интересам США переворот, который готовил подполковник Уго Чавес. В 2002-м, в период очередной работы Болтона в Госдепе либеральной оппозиции в Венесуэле почти удалось свергнуть президента Чавеса. Наконец, на 2019 год пришелся пик политического противостояния в той же Венесуэле, когда Белый дом сделал ставку на либерального оппозиционера Хуана Гуайдо.

    По оценке Дробницкого, попытка сменить неугодного США Николаса Мадуро на Гуайдо – это идея и проект в целом под кураторством Болтона. «На этом он и погорел – на том, что подал идею, взял денег, но не получилось решить задачу по свержению Мадуро, – указал американист. – Вообще, в этом высказывании я вижу немалую долю самопиара: Болтон занимается бизнесом в околополитической сфере, и реноме человека, вершащего судьбы народов и свергающего правительства по всему миру, в этом деле не повредит. Даже если оно и преувеличено», – сказал эксперт.

    Действительно, вряд ли имеет смысл списывать на Болтона все недавние попытки Вашингтона произвести перевороты в своем «мягком подбрюшье». Так, например, попытка «цветной революции» против Фиделя Кастро на Кубе имела место в 1994 году, при демократической администрации Билла Клинтона.

    Но и недооценивать наработки специалиста по переворотам также не следует, указывают эксперты. Как напомнил Дробницкий, Болтон очень плотно связан с влиятельным сообществом неоконсерваторов («неоконов»). Эта группа задавала тон во внешней политике при Буше-младшем, но и сейчас сохранила влияние на республиканский истеблишмент.

    К неоконам близка и Виктория Нуланд – очевидный куратор государственного переворота на Украине, отметил собеседник. Так что, не исключил аналитик, возможно, во время свержения власти в Киеве в конце 2013 – начале 2014 годов воплощались в жизнь и какие-то идеи Болтона. «Я не исключаю, что он причастен и к каким-то успешным «оранжевым революциям» на Ближнем Востоке и в Африке», – в свою очередь, отметил Сударев.

    При этом, отметил политолог, такие высказывания экс-советника президента США по национальной безопасности не вызвали никакой особой критики в самих штатах – ни среди простого населения, ни в политических кругах. «Вот если бы он вслух усомнился в компетенции Госдепа и Белого дома наладить в какой-либо стране мира «демократическую жизнь» и «освободить от диктатуры», – тогда да, на Болтона бы началось политическое давление. А свергнутые правительства никто в Вашингтоне не считает», – подчеркнул Дробницкий.

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