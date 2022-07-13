Как соратник Трампа разоблачил грязные тайны США

«Смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет... сказал, что он занимался планированием государственных переворотов». Такими словами российские эксперты и официальные лица с потрясением комментируют удивительное признание бывшего соратника Трампа. О чем идет речь и почему его слова действительно примечательны?

Джон Болтон, который в 2018–2019 годах был советником по нацбезопасности тогдашнего президента США Дональда Трампа, сделал неожиданное признание: он принимал участие в подготовке государственных переворотов в различных странах. «Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь (в США), а, знаете ли, в других местах, хочу сказать, что это – изрядная работа», – цитирует ТАСС интервью Болтона каналу CNN.

Фраза прозвучала в контексте обсуждения штурма Капитолия сторонниками Трампа в январе прошлого года. Болтон пояснял, что позапрошлогодний инцидент нельзя считать примером подготовки переворота – ведь такие задачи требуют серьезного труда.

По понятным причинам, во всем мире (в первую очередь в Москве и Пекине) обратили внимание не на воспоминания Болтона о внутриамериканском инциденте, но на откровенность бывшего советника президента США по нацбезопасности об «изрядной работе» по свержению власти в других странах. «Я не припомню, чтобы человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что он занимался планированием государственных переворотов», – передает радио Sputnik слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Еще раз – не поддержкой, как они раньше говорили, «демократических сил», не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее, – подчеркнула Захарова. – Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню».

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«В том, что бывший высокопоставленный американский чиновник признал то, что планировал государственные перевороты за рубежом, нет абсолютно ничего удивительного, – констатировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь. – Это только подтверждает то, что вмешательства во внутренние дела и свержение власти в других странах уже стали нормой поведения США. Это часть американского порядка. И такой порядок может столкнуться только с протестом международной общественности».

Слова Болтона требуют реакции и дальнейшего разбора. «Важно знать, в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот», – указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

И, как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский,

«Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждем признания США ключевой роли в незаконном «майданном» перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом».

Можно сделать предположения о том, почему отставной американский политик сделал столь неожиданное признание, отмечают эксперты. «Телеканал CNN позвал Болтона с расчетом на то, что тот на фоне ненависти к Трампу (которую он испытывает после громкой отставки в 2019 году) расскажет о попытке госпереворота – в виде штурма Капитолия – и выразит готовность прямо завтра дать показания против бывшего президента США. А Болтон ответил: «Да разве это переворот? Вот я, помню, делал перевороты, будь здоров!» – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

Бывший советник Трампа имел определенное право в своей книге представлять своего экс-шефа не очень компетентным руководителем. У самого Болтона достаточно богатый опыт работы на высших позициях в дипломатических блоках нескольких республиканских администраций – от Рональда Рейгана до собственно Дональда Трампа. В начале 1980-х Болтон занимал пост генерального юрисконсульта Белого дома, и – что важнее – зама администратора программного и стратегического планирования Агентства США по международному развитию (USAID). При Джордже Буше-старшем был помощником госсекретаря по делам международных организаций.

Через десять лет, в администрации Буша-младшего Болтон занял позицию зама главы Госдепа по контролю за вооружениями и международной безопасности при Джордже Буше-младшем, а затем был постпредом США в ООН. И, наконец, при Трампе он сменил на посту советника по нацбезопасности генерала Герберта Макмастера, с которым не сработался президент. Но и самому Болтону не удалось найти контакт и с Трампом, и с возглавлявшим Госдеп Майком Помпео, в результате чего последовали упомянутые выше опала и отставка.

При всей смене позиций Болтона во властных структурах, у его деятельности был определенный лейтмотив – основной специализацией было латиноамериканское направление.

«Болтон на протяжении своей внешнеполитической карьеры по сути занимался исключительно Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и Боливией. Именно он первым назвал эти страны «враждебными режимами» и именно он занимался организацией попыток дестабилизации власти в этих государствах, а если получится – и госпереворотами», – пояснил замдиректора Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

Добавим, что еще в 1999 году Болтон отметился следующим заявлением: «Большая ошибка – придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты».

Отметим, что на период работы Болтона на латиноамериканском направлении при Буше-младшем пришлись переворот в Перу 1992 года – тогда президент Альберто Фухимори распустил конгресс и судебную власть Перу и взял на себя все законодательные и судебные полномочия. В том же году венесуэльские власти успешно подавили угрожавший интересам США переворот, который готовил подполковник Уго Чавес. В 2002-м, в период очередной работы Болтона в Госдепе либеральной оппозиции в Венесуэле почти удалось свергнуть президента Чавеса. Наконец, на 2019 год пришелся пик политического противостояния в той же Венесуэле, когда Белый дом сделал ставку на либерального оппозиционера Хуана Гуайдо.

По оценке Дробницкого, попытка сменить неугодного США Николаса Мадуро на Гуайдо – это идея и проект в целом под кураторством Болтона. «На этом он и погорел – на том, что подал идею, взял денег, но не получилось решить задачу по свержению Мадуро, – указал американист. – Вообще, в этом высказывании я вижу немалую долю самопиара: Болтон занимается бизнесом в околополитической сфере, и реноме человека, вершащего судьбы народов и свергающего правительства по всему миру, в этом деле не повредит. Даже если оно и преувеличено», – сказал эксперт.

Действительно, вряд ли имеет смысл списывать на Болтона все недавние попытки Вашингтона произвести перевороты в своем «мягком подбрюшье». Так, например, попытка «цветной революции» против Фиделя Кастро на Кубе имела место в 1994 году, при демократической администрации Билла Клинтона.

Но и недооценивать наработки специалиста по переворотам также не следует, указывают эксперты. Как напомнил Дробницкий, Болтон очень плотно связан с влиятельным сообществом неоконсерваторов («неоконов»). Эта группа задавала тон во внешней политике при Буше-младшем, но и сейчас сохранила влияние на республиканский истеблишмент.

К неоконам близка и Виктория Нуланд – очевидный куратор государственного переворота на Украине, отметил собеседник. Так что, не исключил аналитик, возможно, во время свержения власти в Киеве в конце 2013 – начале 2014 годов воплощались в жизнь и какие-то идеи Болтона. «Я не исключаю, что он причастен и к каким-то успешным «оранжевым революциям» на Ближнем Востоке и в Африке», – в свою очередь, отметил Сударев.

При этом, отметил политолог, такие высказывания экс-советника президента США по национальной безопасности не вызвали никакой особой критики в самих штатах – ни среди простого населения, ни в политических кругах. «Вот если бы он вслух усомнился в компетенции Госдепа и Белого дома наладить в какой-либо стране мира «демократическую жизнь» и «освободить от диктатуры», – тогда да, на Болтона бы началось политическое давление. А свергнутые правительства никто в Вашингтоне не считает», – подчеркнул Дробницкий.

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