«Больной щенок» отомстил Трампу изощренным набором лжи

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22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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    «Пугающая победа» президента Сербии

    Самые неоднозначные памятники России

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          • Со 150 тыс. рублей и более

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              «Больной щенок» отомстил Трампу изощренным набором лжи

              Джон Болтон крайне обижен на Дональда Трампа   22 июня 2020, 21:30
              Фото: Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press
              Текст: Геворг Мирзаян

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              «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу одного из ближайших в прошлом соратников Трампа – Джона Болтона. Бывший советник по нацбезопасности был изгнан из Белого дома за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США. Что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа?

              Как известно, предавать нужно всегда вовремя – как и мстить. И в этом плане бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон не подкачал. Дональд Трамп выгнал Болтона в сентябре 2019 года за то, что в Советском Союзе назвали бы «изгнанием за жестокость из гестапо». Болтон оказался слишком воинственным и «ястребиным» даже на фоне крайне правой администрации Трампа.

              Сам президент дал Болтону очень четкую характеристику – «рассерженный старый дурак, которому нужна была только война». Война против Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы – после чего от услуг Болтона отказались и выставили его на улицу.

              Дождался

              И Болтон выжидал. Он не давал показаний против обидевшего его босса в ходе расследования комиссии Мюллера – понимая, что исход расследования обречен и никакой связи между Трампом и Путиным все равно не найдут. Он не разменивался на участие в войне демократов против Трампа по делу Байдена. Болтон вышел на сцену лишь в середине июня – когда против Трампа начинал складываться «идеальный шторм» в виде беспорядков, бунта генералов и экономических последствий эпидемии коронавируса. Джон Болтон добавил туда важный элемент – рассказ бывшего высокопоставленного члена администрации Трампа о том, насколько туп, безответственен и неадекватен нынешний лидер Соединенных Штатов.

              Рассказ облечен в форму книги «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». И скандально-пошлое название сего труда (так вполне могли называться мемуары Моники Левински) полностью соответствует его содержанию. Нет, там не сплошная ложь и наветы – Болтон (или тот, кто писал ему эту книгу) слишком умен для такого. Откровения Болтона – это обернутые в яркие и скандальные фантики секреты Полишинеля и откровенные передергивания. Госсекретарь США Майк Помпео очень точно назвал книгу «набором лжи и раскрученной полуправды».

              Так, например, Джон Болтон пишет о том, что Трамп поставил внешнюю политику США на службу своим карьерным интересам. «Мне сложно вспомнить хотя бы одно серьезное решение Трампа за время моей службы, которое не принималось исходя из его предвыборной стратегии», – заявляет Болтон. Забывая о том, что для всех американских президентов, впервые занявших Белый дом, переизбрание является альфой и омегой их политики. В США распространено мнение, что проигравший перевыборы президент – неудачник, а Трамп со всем своим эго и амбициями не для того пришел в Белый дом, чтобы прослыть неудачником. Но даже в этом случае Трамп делал то, что считал нужным для национальных интересов США – в его, трамповском, понимании этих интересов.

              Делал то, что нужно – и полагался на тех, кто был нужен. Так, Болтон рассказывает о том, что зять Трампа Джаред Кушнер постоянно вмешивался в американскую внешнюю политику, беря на себя полномочия госсекретаря и министра финансов. Однако это ни для кого не секрет – Кушнер и его жена (дочь Трампа Иванка) являются одними из немногих людей, которым взятый в осаду американским истеблишментом президент доверяет.

              По словам Болтона, президент не только полагался на чету Кушнеров, но и защищал их ценой репутации Соединенных Штатов. Якобы Трамп поддержал саудовского кронпринца Мохаммеда (обвиненного в убийстве Джамаля Хашогджи) только потому, что хотел отвлечь внимание прессы от скандала с Иванкой, использовавшей свою личную почту для государственных дел. Этакая «бомбежка Югославии из-за Моники Левински» 20 лет спустя. На самом же деле скандалом тут и не пахло – был лишь трезвый расчет. Трамп поддержал своего саудовского союзника в скандале, спровоцированном разведкой Турции – страны, у которой сложные отношения как с Саудовской Аравией, так и с Соединенными Штатами.

              Пекин спешит на помощь

              Важное место в книге Болтона отводится взаимоотношениям Трампа со страной, которой США недавно объявили «холодную войну» – Китаем. И, судя по откровениям автора, Трамп давно находится в сговоре с китайскими руководителями.

              Так, Болтон обвиняет Трампа в том, что тот «попросил Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы» (прямая цитата из заголовка статьи Washington Post). Американский президент на саммите с Си в июне 2019 года предложил китайскому коллеге использовать «экономические возможности КНР для влияния на предвыборную кампанию» – то есть увеличил закупки американской сельхозпродукции для того, чтобы дать Трампу голоса жителей ряда сельскохозяйственных штатов. В обмен на что (по мнению уже журналистов) американский президент обещал возобновить торговые переговоры с КНР и снизить критику в адрес Китая из-за гонконгских протестов.

              Но где тут сенсация? Соединенные Штаты открыто настаивали на увеличении закупок Китаем американской сельхозпродукции, и Трамп не скрывал, что делает это в интересах своих фермеров. Которые были более чем довольны – и даже говорили о том, что не смогут произвести столько продукции для продажи в Китай, сколько выбил для них Дональд Трамп (посоветовавший сельхозпроизводителям «пойти и купить тракторы побольше»). Трамп сделал согласие Китая на закупки сельхозпродукции одним из обязательных условий продолжения торговых переговоров.

              Что же касается обвинений Болтона в том, что в администрации Трампа были разные взгляды на отношения с Китаем и потому решения принимались «в хаотичном порядке» – то для бывшего советника по нацбезопасности и сотрудника Госдепа не должно быть секретом то, что обычно администрация и состоит из людей с разными точками зрения. Которые подсвечивают проблему с разных сторон, а затем президент принимает решение. И если Болтон со своей ультраястребиной точкой зрения остался в меньшинстве, если это противоречит его, как выразился сенатор Джон Баррассо, «желанию быть самым умным парнем в комнате – президентом, спикером палаты представителей и главным судьей Верховного суда в одном лице» – это не повод изобретать сенсации.

              Диктатор поймет диктатора

              По мнению Джона Болтона, Трамп забывал о национальных интересах США не только в диалоге с китайцами, но и во взаимоотношениях с другими диктаторами. Например, с Ким Чен Ыном. Судя по книге Болтона, у США не было четкой стратегии в отношении КНДР, и вся история с переговорами Трампа и Кима была следованием в фарватере интересов Южной Кореи и маниакального стремления президента США «встретиться с Кимом любой ценой».

              И вот это как раз откровенная неправда. Да, саммит в Сингапуре в июне 2018 года, о котором так пренебрежительно говорит Болтон, соответствовал интересам Сеула – однако в то же время он стал элементом американской стратегии по решению северокорейской проблемы. Напомним, что в начале 2018 года резко изменился баланс сил – у КНДР появилась ракета, способная поражать континентальную территорию США. Стратегия «игнорирования», которую применяли Буш-младший и Обама, потеряла свою актуальность, и Вашингтону нужно было нивелировать угрозу. Военный удар по КНДР (который поддержал бы Болтон) привел бы к сотням тысяч жертв и большой войне. Оставался лишь переговорный этап – но США не могли просто так предложить Киму переговоры. Во-первых, потому, что это выглядело бы как поражение Соединенных Штатов и лично Трампа, а во-вторых, Ким Чен Ын был бы там стороной, которая выставляла условия.

              Именно поэтому Трамп разыграл спектакль из двух актов. Сначала он развернул масштабное дипломатическое и риторическое наступление на КНДР – угрожал решить вопрос силой, подключил к давлению китайское и южнокорейское руководство. После этого, загнав Кима в дипломатическую изоляцию, Трамп организовал саммит, где они как минимум выступали с равных позиций. Организовал – и успешно завершил. Не абсолютно недостижимым соглашением о ядерном и ракетном разоружении КНДР (которое хотел Болтон), а договоренностью сохранять статус-кво. Ким не проводит испытания ракет дальнего радиуса действия и ведет себя прилично, а Трамп в ответ не кошмарит Кима. И Северная Корея соблюдала условия этой сделки вплоть до недавнего времени.  

              Коснулся Болтон и отношений Дональда Трампа с другим «авторитарным» лидером – Владимиром Путиным. По мнению Джона Болтона, Путин манипулирует Трампом.

              Например, в одном из телефонных разговоров с хозяином Белого дома Путин, судя по откровениям Болтона, сравнил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с Хиллари Клинтон – и тем самым якобы убедил американского коллегу не предпринимать агрессивных действий против главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Видимо, Болтон намекает, что эта лесть стала причиной того, почему президент Мадуро до сих пор находится во главе Венесуэлы.

              На самом деле США проводят достаточно последовательную политику. Осознав ошибочность ставки на Гуайдо – слишком слабого и нерешительного лидера, а также неспособность перекупить венесуэльских генералов (эти генералы еще при Чавесе получили в концессию сектора экономики, поэтому простые взятки тут не сработали) Америка взяла Венесуэлу в долгосрочную санкционно-дипломатическую осаду. Несвоевременное вторжение, сторонником которого был Болтон, лишь укрепило бы режим Мадуро, сплотило вокруг него население – что, кстати, и произошло после неудачной попытки высадки сотрудников американской ЧВК на венесуэльский берег в начале мая 2020 года. К вопросу о том, почему Болтона с его советами выгнали из Белого дома.

              * * *

              Конечно, опубликованные в его книге «факты» обрадовали демократов – их уже взял на щит Джозеф Байден, который обвиняет Трампа в предательстве национальных интересов. Они, безусловно, обрадуют и личный счет Джона Болтона – бывший чиновник уже получил миллионы в качестве аванса за публикацию, а теперь ожидает еще больше в качестве доходов от продаж. Они, естественно, обрадуют и личное эго автора – Болтон, выражаясь словами Трампа, «ответил на то, что я его выкинул как больного щенка». Вопрос только в том, как месть бывшего советника по национальной безопасности Трампа скажется на самой национальной безопасности Соединенных Штатов.


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