Белый дом собрался помешать Болтону получить доход от книги о Трампе

Американские власти намерены помешать бывшему советнику президента США Джону Болтону получить доход от продажи книги, в которой раскрываются государственные тайны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Белый дом хочет не дать Болтону «получить прибыль от позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств охранять национальную безопасность».

Макинэни подчеркнула, что суд не запретил публикацию только потому, что книгу уже успели распространить, передает ТАСС.

В субботу суд в США разрешил публикацию книги, несмотря на возражения американских властей. При этом суд заявил, что «Болтон играл с национальной безопасностью Соединенных Штатов».

Напомним, в книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.

Отметим, что в 2019 году власти США получили право на доходы от книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Личное дело».

