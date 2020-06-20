Суд разрешил публикацию книги Болтона о Трампе

Суд в США разрешил публикацию книги бывшего советника главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на возражения американских властей.

«Обвиняемый Болтон играл с национальной безопасностью Соединенных Штатов. Он оставил свою страну незащищенной перед ущербом и себя – перед гражданской (потенциально уголовной) ответственностью. Но эти факты не влияют на ходатайство перед судом. Правительство не смогло установить, что судебный запрет (на публикацию книги) предотвратит невосполнимый ущерб. Соответственно, это ходатайство отклонено», – говорится в постановлении судьи Ройса Ламберта, передает РИА «Новости».

Напомним, администрация Трампа считает, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не стал согласовывать ее содержание с властями страны.

Трамп в книге представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом. Выход книги запланирован на 23 июня.