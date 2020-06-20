Книгу Болтона посчитали угрозой для отношений США и Европы

Книга экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона способна еще больше охладить отношения США и Европы, которые в последние годы и так были не самыми лучшими, полагает обозревать французского издания Le Figaro Изабель Лассер

В начале президентского срока Трампа европейские лидеры считали, что смогут наладить нормальные отношения с Вашингтоном, но американский президент «попрал все основы либерального международного порядка», полагает обозреватель, передает RT.

Трамп с пренебрежением относился к своим традиционным союзникам и атаковал международные организации.

Слова Болтона о том, что Трамп считал «крутым» вторжение в Венесуэлу, думал, что Финляндия является частью России, и не знал, что Британия обладают ядерным оружием, рисуют образ необразованного и инфантильного лидера, отметила Лассер.

Это точно вызовет отклик у европейской политической элиты, которая и так была не в силах переносить резкий стиль Трампа.

Некоторые в Европе надеются на победу в грядущих американских выборах Джо Байдена, отметила обозреватель.

«Байден верит в традиционные альянсы и многосторонность. Он также захочет восстановить связи с Европой, чтобы лучше противостоять Китаю», – заверила эксперт.

В субботу суд в США разрешил публикацию книги Джона Болтона, несмотря на возражения американских властей.

Администрация Трампа считает, что в книге есть секретные сведения, а Болтон не стал согласовывать ее содержание с властями страны.

Трамп в книге представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом. Выход книги запланирован на 23 июня.

Сам американский президент пообещал, что Болтон «дорого заплатит» за публикацию своих мемуаров.