Почему больше никто не верит Америке

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21 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Запад берет энергетический урок у России

Запад потерял квалификацию по массовому строительству АЭС Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Глобальный «энергетический переход» на возобновляемые источники энергии на наших глазах подвергается значительному пересмотру. Целый ряд стран разочаровывается в солнечных и ветряных электростанциях. Что не устраивает их в «зеленой энергетике», чем они рассчитывают ее заменить и почему таким образом они фактически берут пример с нашей страны? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему больше никто не верит Америке

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Американцы ни разу не предъявили мировой общественности тело якобы уничтоженного главаря террористов, будь то Усама бен Ладен, Аль-Багдади или на этот раз Аль-Курейши. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

А зачем нам демократия?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 10 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Почему больше никто не верит Америке

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		21 февраля 2022, 09:02

    В начале февраля президент США Джо Байден поведал миру о якобы блистательной операции американского спецназа, ликвидировавшего главаря запрещенного в России ИГИЛ. «Прошлой ночью по моему распоряжению вооруженные силы США провели на северо-западе Сирии успешную антитеррористическую операцию... мы устранили с поля боя лидера ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши», – заявил американский президент.

    Странности и нестыковки в сообщениях об этом якобы победном рейде американских военных видны невооруженным глазом. По данным BBC, «целью рейда стал двухэтажный жилой дом на окраине удерживаемого оппозицией города Атме, который находится в северной провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией. Этот регион стал оплотом джихадистских группировок, которые являются непримиримыми соперниками ИГ, а также поддерживаемых Турцией повстанческих группировок, сражающихся с сирийским правительством. Согласно сообщениям разведки, Курайши жил со своей семьей на втором этаже жилого дома в Атме, из которого он управлял ИГ, используя курьеров для отправки своих приказов в Сирию и другие места».

    Иными словами, главарь террористов со своей семьей спокойно жил на территории турецкой зоны оккупации Сирии, причем до самого последнего времени американские спецслужбы якобы ничего не знали об этом. Что же могло послужить причиной внезапного прозрения ЦРУ и последовавшего рейда спецназа?

    На мой взгляд, острая необходимость спасти лицо вооруженных сил США после реального позорища американских военных и дружественных США курдских формирований, которые проспали захват боевиками ИГИЛ тюрьмы в подконтрольных курдским отрядам кварталах сирийского города Хасеке, а затем длительное время не могли вернуть под свой контроль эту тюрьму, несмотря на то, что большинство боевиков оттуда сбежало.

    В американских СМИ поднялась волна критики в адрес военных и Госдепа. И тут, как по заказу, происходит победоносная операция по ликвидации очередного лидера террористов, который почти год преспокойно жил себе в Сирии, причем в регионе, который является ареалом всесведущей турецкой разведки МИТ.

    Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

    В ходе операции погибло 13 человек, причем 10 – гражданские лица, среди которых шестеро детей и четыре женщины. В Белом доме сообщили, что главарь террористов, который укрывался в провинции Идлиб вместе со своей с семьей, привел в действие «пояс шахида», когда американский спецназ окружил его дом. Это дало Вашингтону повод снять с себя ответственность за гибель женщин и детей. Но эта версия вызвала недоверие у американских журналистов.

    В ходе пресс-конференции на борту президентского самолета корреспондент телеканала NPR Аиша Раско попросила доказательства, что гибель гражданских лиц в ходе рейда спецназа – это действительно результат самоподрыва аль-Курейши, а не ошибка военных. «Скептически относитесь к оценке американских военных, когда они пошли и уничтожили лидера ИГ?» – срезала ее Джен Псаки.

    Все выглядит так, что после резонансного афронта в Хасеке США срочно потребовалось продемонстрировать успех в борьбе с терроризмом, в результате чего был оперативно найден «рояль в кустах», то бишь находившийся в международном розыске уже много лет главарь террористов. Такая оперативность наводит на мысль, что американским спецслужбам было давно известно (возможно, от турецких коллег) местонахождение Аль-Курейши, но они не спешили его ликвидировать или захватить, пока не понадобилось срочно поднять просевший на фоне провала в Хасеке имидж США.

    Точно в таком же, достаточно шаблонном, стиле в 2019 году прошла ликвидация в том же Идлибе предшественника Аль-Курейши – Абу Бакра Аль-Багдади. Тогда, по версии Госдепа, преследуемый террорист также привел в действие пояс смертника, в результате чего погибло трое детей. Доверие к подобным сообщениям Госдепа упало до такой степени, что в интервью РИА «Новости» сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи даже предположил, что в Вашингтоне просто спрятали Аль-Багдади, чтобы тот возглавил другую группировку.

    В экспертном сообществе не исключили, что разрекламированная лично Дональдом Трампом операция спецназа США по ликвидации инфернального злодея Аль-Багдади – не более чем операция прикрытия по выводу из зоны внимания мировых СМИ очередного американского агента. Такую вероятность нельзя сбрасывать со счета, хотя бы с учетом того странного факта, что американцы ни разу не предъявили мировой общественности тело якобы уничтоженного главаря террористов, будь то Усама бен Ладен, Аль-Багдади или на этот  раз Аль-Курейши.

    В статусе пресловутого «кота Шрёдингера» (про которого нельзя сказать, что он жив, а также нельзя утверждать, что он мертв) также пребывает «министр войны» ИГИЛ, зловещий Гулмурод Халимов, о смерти которого то сообщают, то эти сообщения опровергают. Кризис доверия к информации, исходящей от официального Вашингтона, будет только нарастать на фоне нескончаемого вранья по поводу мифических планов России напасть на Украину. Верно ведь сказано: «единожды солгавши, кто тебе поверит».

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