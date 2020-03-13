Зеленский подписал ограничивающий обучение на русском языке закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.

«Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины «О среднем образовании», который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года. Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году», – говорится в сообщении офиса президента в Telegram.

В украинском парламенте за закон проголосовало конституционное большинство –327 голосов.

Закон предусматривает три модели изучения государственного языка. Первая касается коренных народов, не живущих в своей языковой среде и не имеющих «государства, которое бы этот язык защищало и развивало». Это относится к крымским татарам, для них будет введена система обучения на языке коренного народа наряду с «основательным изучением украинского языка», сообщает ТАСС.

Вторая модель направлена на школы нацменьшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от класса объем обучения на украинском языке будет увеличиваться, однако родной язык также будет присутствовать в процессе обучения. В старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском языке.

Третья модель предусмотрена для остальных национальных общин Украины. Она направлена на представителей нацменьшинств, чей язык близок к украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка.

Предполагается, что именно по этой модели будет проходить обучение на русском языке: в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

В рамках закона учащиеся смогут выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

При этом большинство украинцев поддержали право на обучение на русском языке.