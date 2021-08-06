Зеленский показал скотское отношение к русским

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6 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...

Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Возможна ли сегодня ядерная война?

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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Что делать проживающим на Украине русским?
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Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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    Зеленский показал скотское отношение к русским

    Алексей Нечаев
    член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
    		6 августа 2021, 17:47

    «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе нужно ехать и искать себе место в России», – заявил Владимир Зеленский, призвав граждан определиться: «Кто ты? Сам для себя ответь».

    Ответить на этот вопрос несложно. Если вам снятся сны на русском языке – то, значит, вы русский. Все остальное – от лукавого. Если почти все ваше окружение говорит по-русски – значит вы живете в русском городе, который оказался за пределами России лишь из-за ошибок 1991 года. Если вы сталкиваетесь с «державной мовой» преимущественно в госучреждениях, а с экранов доносится суржик – значит, власть в городе захвачена не пойми кем.

    Если не пойми кто переименовал родные для вас улицы, снес привычные вашему взору памятники, заставил работников сферы услуг «розмовляти українською», ввел языковые квоты и запрещает любимые фильмы, а конституционный суд определил русскоязычных граждан как «политический конструкт, не имеющий права на юридическую защиту» – значит, ваш город не просто захвачен, он оккупирован. 

    Оккупационная администрация хоть и пыталась маскироваться под демократию, но вела свою работу планомерно. Например, если вы родились в 1992 году в Киеве – матери городов русских – то вас автоматически записывали в украинцы. На стыке эпох позднего Кучмы и раннего Ющенко вас лишили возможности изучать русский язык в школе, а ваши учебники по истории Украины буквально во всем противоречили вашим же учебникам по всемирной истории.

    Эпоха Януковича, несмотря на иллюзию оттепели, обернулась войной и политическим террором от Порошенко, пытавшегося укрепить фундамент оккупационной администрации с помощью трех слов: «Армія. Мова. Віра». Эта примитивная конструкция испортила жизнь многим людям, превратив Украину в Европу – средневековую или 30-х годов, тут уж кому что ближе.

    Фото: STEFANIE LOOS/POOL/ЕРА/ТАСС

    Более того, именно при Порошенко пассионарная часть русских и пророссийски настроенных граждан оказалась на распутье, выбирая между могилой, тюрьмой и двумя видами эмиграции: внешней и внутренней. И если внешняя эмиграция неизбежно сопровождалась прессингом со стороны силовиков и «активистов», то внутренняя считалась более мягким вариантом, когда человек по семейно-бытовым обстоятельствам отказывался от политической борьбы в пользу возможности остаться дома.

    Однако Зеленский, пытаясь зачистить политическое поле Украины от русской фронды, решил превзойти Порошенко и вынудить нелояльное население уехать из страны. Именно для этого принимаются дискриминационные законы. Именно по этой причине людей увольняют с работы за использование русского языка, а «шпрехенфюреры» бросают мелочь в лицо кассирам, рискнувшим заговорить по-русски. С этой же целью Зеленский пытается выгнать русских из дома, провоцируя не только политическую, но и этническую эмиграцию.

    А ведь что такое эмиграция в украино-российских реалиях? Это разрыв всех социальных связей и необходимость в пожарном порядке выстраивать новые. Это хронические проблемы с документами и жильем, в отдельных случаях – с работой. Этим, к слову, политические мигранты с Украины отличаются от трудовых из других стран, которые в любой непонятной ситуации могут вернуться домой. Кроме того, когда Зеленский говорит о том, что скучает по крымскому песку на зубах – это вызывает смех у человека, который не может увидеться с родной матерью с 2015 года, в то время как мать за этот период становится бабушкой, а бабушка – прабабушкой. Я сейчас про себя говорю.

    Это я не могу приехать к себе в Киев, где родился и прожил 23 года счастливой жизни, ходил в садик и школу, учился в ВУЗе, гулял вдоль набережных Днепра, восхищался Киево-Печерской лаврой, Подолом и Родиной-Матерью, был по уши влюблен в каштаны и фонтаны на Крещатике. Я даже в страшном сне не мог представить, что меня вынудят уехать из Киева. А ведь это моя земля и мой Днепр. Это мой Киев, а не туристов вроде Порошенко и Зеленского. Сегодня десятки тысяч людей, искалеченных последствиями майдана, вынуждены общаться между собой посредством мессенджеров, не имея возможности встретиться с близкими даже на нейтральной территории.

    Все это вместе с продолжающейся войной в Донбассе, – результат скотского и неблагодарного отношения Зеленского к русским и русскоязычным гражданам, которым он обязан не только успехами в шоу-бизнесе, но и победой на выборах в 2019 году. Показательно и то, что дискриминация русских не приносит пользу даже самым националистически настроенным украинцам – они не становятся богаче, а 67% жителей западной Украины уверены в том, что Зеленский ведет страну в неправильном направлении. 

    С другой стороны, есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона, где они веками жили, строили и защищали прекрасные города.

    И вот тогда русскоязычному уроженцу Кривого Рога из еврейской семьи, назвавшего себя украинцем, придется ответить на свой же вопрос: – Кто ты?

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