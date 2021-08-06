Зеленский показал скотское отношение к русским

«Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе нужно ехать и искать себе место в России», – заявил Владимир Зеленский, призвав граждан определиться: «Кто ты? Сам для себя ответь».

Ответить на этот вопрос несложно. Если вам снятся сны на русском языке – то, значит, вы русский. Все остальное – от лукавого. Если почти все ваше окружение говорит по-русски – значит вы живете в русском городе, который оказался за пределами России лишь из-за ошибок 1991 года. Если вы сталкиваетесь с «державной мовой» преимущественно в госучреждениях, а с экранов доносится суржик – значит, власть в городе захвачена не пойми кем.

Если не пойми кто переименовал родные для вас улицы, снес привычные вашему взору памятники, заставил работников сферы услуг «розмовляти українською», ввел языковые квоты и запрещает любимые фильмы, а конституционный суд определил русскоязычных граждан как «политический конструкт, не имеющий права на юридическую защиту» – значит, ваш город не просто захвачен, он оккупирован.

Оккупационная администрация хоть и пыталась маскироваться под демократию, но вела свою работу планомерно. Например, если вы родились в 1992 году в Киеве – матери городов русских – то вас автоматически записывали в украинцы. На стыке эпох позднего Кучмы и раннего Ющенко вас лишили возможности изучать русский язык в школе, а ваши учебники по истории Украины буквально во всем противоречили вашим же учебникам по всемирной истории.

Эпоха Януковича, несмотря на иллюзию оттепели, обернулась войной и политическим террором от Порошенко, пытавшегося укрепить фундамент оккупационной администрации с помощью трех слов: «Армія. Мова. Віра». Эта примитивная конструкция испортила жизнь многим людям, превратив Украину в Европу – средневековую или 30-х годов, тут уж кому что ближе.

Более того, именно при Порошенко пассионарная часть русских и пророссийски настроенных граждан оказалась на распутье, выбирая между могилой, тюрьмой и двумя видами эмиграции: внешней и внутренней. И если внешняя эмиграция неизбежно сопровождалась прессингом со стороны силовиков и «активистов», то внутренняя считалась более мягким вариантом, когда человек по семейно-бытовым обстоятельствам отказывался от политической борьбы в пользу возможности остаться дома.

Однако Зеленский, пытаясь зачистить политическое поле Украины от русской фронды, решил превзойти Порошенко и вынудить нелояльное население уехать из страны. Именно для этого принимаются дискриминационные законы. Именно по этой причине людей увольняют с работы за использование русского языка, а «шпрехенфюреры» бросают мелочь в лицо кассирам, рискнувшим заговорить по-русски. С этой же целью Зеленский пытается выгнать русских из дома, провоцируя не только политическую, но и этническую эмиграцию.

На эту тему

А ведь что такое эмиграция в украино-российских реалиях? Это разрыв всех социальных связей и необходимость в пожарном порядке выстраивать новые. Это хронические проблемы с документами и жильем, в отдельных случаях – с работой. Этим, к слову, политические мигранты с Украины отличаются от трудовых из других стран, которые в любой непонятной ситуации могут вернуться домой. Кроме того, когда Зеленский говорит о том, что скучает по крымскому песку на зубах – это вызывает смех у человека, который не может увидеться с родной матерью с 2015 года, в то время как мать за этот период становится бабушкой, а бабушка – прабабушкой. Я сейчас про себя говорю.

Это я не могу приехать к себе в Киев, где родился и прожил 23 года счастливой жизни, ходил в садик и школу, учился в ВУЗе, гулял вдоль набережных Днепра, восхищался Киево-Печерской лаврой, Подолом и Родиной-Матерью, был по уши влюблен в каштаны и фонтаны на Крещатике. Я даже в страшном сне не мог представить, что меня вынудят уехать из Киева. А ведь это моя земля и мой Днепр. Это мой Киев, а не туристов вроде Порошенко и Зеленского. Сегодня десятки тысяч людей, искалеченных последствиями майдана, вынуждены общаться между собой посредством мессенджеров, не имея возможности встретиться с близкими даже на нейтральной территории.

Все это вместе с продолжающейся войной в Донбассе, – результат скотского и неблагодарного отношения Зеленского к русским и русскоязычным гражданам, которым он обязан не только успехами в шоу-бизнесе, но и победой на выборах в 2019 году. Показательно и то, что дискриминация русских не приносит пользу даже самым националистически настроенным украинцам – они не становятся богаче, а 67% жителей западной Украины уверены в том, что Зеленский ведет страну в неправильном направлении.

С другой стороны, есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона, где они веками жили, строили и защищали прекрасные города.

И вот тогда русскоязычному уроженцу Кривого Рога из еврейской семьи, назвавшего себя украинцем, придется ответить на свой же вопрос: – Кто ты?

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД