Украинский язык оказался убыточным

Телеканалы Украины саботируют драконовские правила о переводе вещания на государственный язык. По данным чиновников, каналы либо продолжают вещание на русском, либо выдают халтурную озвучку на «мове», которая раздражает даже украиноязычных зрителей. Что стало причиной очередного провала политики украинизации и какие выводы из этого должна сделать Россия?

Украинская телеиндустрия оказалась непоследовательной в защите государственного языка, а новая украинская озвучка русскоязычных телепродуктов «оттолкнула даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском». К таким неутешительным выводам пришел Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания, который в понедельник подвел первые итоги действия нового языкового закона.

Напомним, что 16 июля вступили в силу новые нормы украинского закона о языке – после того как Конституционный суд страны постановил, что эти требования не идут вразрез с основным законом. Содержание документа направлено на полную украинизацию сферы культуры, книгоиздания, а также демонстрации фильмов в кино и на телеэкранах.

Нацсовет по теле- и радиовещанию обрушился на ТВ-каналы с критикой: одни вещатели «сразу проигнорировали требования закона», а другие, «пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона», сообщает РИА «Новости». Как уточняет киевский портал «Страна.ua», шесть каналов – «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», НТН и К1 – уличили в том, что они продолжают показы фильмов и сериалов на русском языке.

Чиновники нацсовета констатировали: языковой закон подразумевал двухлетний переходный период с 2019 до 2021 года для подготовки перехода к вещанию на единственном государственном языке – украинском. Но владельцы телеканалов не готовились к этому событию – и «сделали это в последний момент небрежно, примитивно и формально».

Отметим, что халатное отношение к украинизации продемонстрировал даже телеканал «1+1» – «родной» для нынешнего президента Владимира Зеленского. 19 июля в эфир вышел известный комедийный сериал «Сваты» в украинской озвучке. Этот продукт студии «Квартал 95» (которую создал и которой до избрания президентом руководил Зеленский) был снят на русском языке и демонстрировался в том числе на федеральных российских каналах. Перевод на украинский язык, в котором сериал стали показывать сейчас, возмутил украинских зрителей – озвучку назвали откровенно халтурной. Получив такую реакцию, руководство медиагруппы «1+1» сообщило, что решило транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала – в случае «Сватов», на русском.

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Позицию вещателей вполне можно понять. С одной стороны, закон требует отдавать приоритет национальному продукту, с другой стороны, этого продукта весьма мало и его качество выглядит сомнительным. Напомним, осенью прошлого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщал, что страна существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов, что составило 30,9% от общего числа фильмов в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.

Перевод кино- и телепродуктов на «державну мову» – дорогостоящее мероприятие. По данным из открытых источников, дублирование одного фильма с русского на украинский язык составляет от 40 до 60 тыс. долларов.

«Украинскому телевидению и так сейчас предельно плохо: рейтинги небольшие, маленькая аудитория, небольшие рекламные бюджеты – и аудитория уходит в интернет. А при принудительной украинизации эти процессы только ускорятся. Все, кто захочет смотреть шоу на русском, будут смотреть его на русском», – отметил глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан.

«Медиаменеджер Зеленский, создавая русскоязычные проекты, понимал то, что отказывается понимать президент Зеленский.

Тот же «Квартал 95» занимался производством телеконтента, ориентируясь в том числе на Россию, потому что этот рынок значительно больше украиноязычного по емкости. Сейчас же производителям продукта и вещателям грозит потеря даже украинского рынка, поскольку местный зритель привык смотреть тех же «Сватов» по-русски», – указал Лизан. Поэтому, отметил эксперт, реакция менеджмента «1+1» вполне понятна, как понятно и стремление вещателей обойти жесткие идеологические требования языкового закона.

«При этом закон об украинизации отменять не будут, потому что это вызывает противодействие со стороны националистической публики и это ее сильно разозлит», – заметил Лизан. Однако в законе могут найти лазейку и постараются сделать так, что он будет работать избирательно, полагает эксперт. «Насколько я помню формулировку закона, Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания не имеет права проверять телеканалы на предмет соблюдения языковых норм. Этим должен заниматься аппарат уполномоченного по защите украинского языка», – отметил собеседник. И здесь, по его мнению, будет таиться главный подвох. «Закон принят, но по факту он будет работать не для всех, он будет весьма избирательным», – подчеркнул Лизан.

В этом же уверен и экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, владелец украинского телеканала «Наш» и один из создателей канала NewsOne, чье вещание было запрещено указом Зеленского. «Канал «1+1» принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который помог Зеленскому стать президентом, и транслирует он коммерческий продукт, созданный нынешним президентом. Поэтому у этого канала проблем не будет, чего нельзя сказать о других каналах», – сказал Мураев газете ВЗГЛЯД.

Перспектива отзыва лицензии, в том числе за нарушение языкового законодательства, должно выдрессировать украинские СМИ, уверен собеседник. «А учитывая то, что украинские суды парализованы, эта перспектива вполне реальная. В этом нет ничего нового – так работают карательные органы, еще более радикальные, чем при Петре Порошенко. На Украине создается министерство цензуры в полном смысле», – подчеркнул Мураев.

Показательно и то, что украинский язык оказался коммерчески несостоятельным практически во всех сферах развлекательной индустрии. Например, разработчики популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему публикуют трейлеры на русском языке, книжный рынок Украины терпит убытки из-за дефицита русскоязычной литературы. В то же время в топе поисковых систем лидируют запросы на русском языке.

Более того, в 2020 году жители Украины слушали в YouTube в основном российских исполнителей, а если среди них встречались украинские – то обязательно русскоязычные. Летом 2021 года на Украине выступит рекордное количество российских артистов, а студия «Квартал 95», несмотря на политику президента в языковой сфере, продолжает создавать контент на русском с небольшим вкраплением «державной мови». И все это происходит в ситуации, когда украинское государство истребляет русских юридически.

«Подавляющее большинство жителей Украины привыкло получать информацию на русском языке, будь то ТВ, книги или компьютерные игры. Даже в интернете они используют русский язык, потому что основной сегмент интернета – русскоязычный. Хорошо, что хотя бы там власти пока не могут запретить все русскоязычные сайты и посты», – отметил в этой связи донецкий историк, публицист и политолог Владимир Корнилов.

При этом эксперт напомнил, что это не первая волна украинизации, «хотя и самая тотальная». «Сценарий был примерно такой же: запрещали русский язык, вводили различные ограничения, но стоило появиться минимальным послаблениям, как моментально происходил откат к прежнему положению дел», – пояснил он.

«К сожалению, молодое поколение Украины лишено возможности изучать русский язык, и это трагедия для целого народа,

– констатировал Корнилов. – Но дома они все равно говорят на родном русском языке. А очередная украинизация лишь подтолкнет украинцев искать русскоязычный контент везде, где только возможно». В результате, по мнению собеседника, «вся индустрия развлечений уйдет в интернет – в зону, которую государство пока неспособно контролировать ввиду отсутствия национальных значимых площадок». В то же время он заметил, что на украинских сайтах уже пытаются ввести ограничения на русский язык. В частности, разработчиков заставляют дублировать информацию на украинском.

Корнилов считает, что в случае снятия Москвой ограничений для просмотра российского контента для граждан, живущих за пределами РФ, политика украинизации столкнулась бы с еще большими проблемами. «Для украинцев правда, в том числе и об Украине, которая транслируется российскими телеканалами, жизненно необходима. Поэтому ограничение просмотра для «иностранцев» тех же политических ток-шоу в интернете – это серьезная идеологическая ошибка», – резюмировал Корнилов.

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