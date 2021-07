Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» Украину предупредили о кислотных дождях после аварии Украинцев разозлил перевод сериала «Сваты» 21 июля 2021, 13:40

Украинские пользователи Сети раскритиковали телеканал «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. По мнению зрителей, это испортило качество сериала. «Я ожидала всего, но чтоб «Сватов» перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?» – написала пользовательница. «Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», – отметил другой, передает РИА «Новости». «Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал … будем искать на просторах интернета на языке оригинала», – возмутился третий. «Вы еще переведите «Бриллиантовую руку» на украинскую мову», – негодует один комментаторов. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.

Киев не сможет получить немецкие деньги в рамках сделки с США по «Северному потоку – 2», так как в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, считает немецкий политолог Александр Рар. «Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией», – заявил РИА «Новости» политолог. Он также добавил, что «у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности». «Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь, и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги», – уверен политолог. Рар считает, что со стороны США меньше «заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС», однако они тоже не хотят «оплачивать развитие Украины». При этом после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и «они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов». Поэтому, считает политолог, в Вашингтоне хотели бы «прикрепить Украину к российскому «денежному крану» в течение последующего десятилетия» в рамках договора о транзите газа из России в Европу. Он отметил, что США хотели бы, чтобы в Германии «дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой «Северного потока – 2» Берлин компенсирует Киеву ущерб». «Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики», – добавил Рар. Ранее стало известно, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Источник Reuters заявил, что «все выглядит хорошо». Завершение переговоров ожидается «в ближайшие дни». Напомним, президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В частности, Ангела Меркель заявляла, что Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году. По ее словам, есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита. Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам 21 июля 2021, 09:27

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и пословицей ответил тем, кто об этом мечтает. Азаров заявил в эфире телеканала NewsOne, что на этот счет есть пословица: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», передает РИА «Новости». «Никуда она не распадется», – добавил он. Экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как «самим не распасться», пояснив, что Украина может развиваться лишь с Россией. «При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. (...) На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», – пояснил политик. Он подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое превращает из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву. Ранее Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной. США потребовали от Украины не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 07:25

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин, пишут СМИ. Как пишет издание Politico, американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался, передает ТАСС. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова ответила на слова главы МИД Украины о Черном море 21 июля 2021, 10:29

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Черном море, призвала его не нести чушь. «Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», – написала Захарова в Telegram. Ранее Кулеба заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое «внутреннее озеро», Украина готовит встречные меры по решению этой ситуации. В мае руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО. Украина испугалась превращения Черного моря во «внутреннее озеро России» 20 июля 2021, 15:54

Украина готовит встречные меры на случай, если Россия захочет превратить Черное море в свое «внутреннее озеро», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Если страны Черного моря (Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Абхазия) и члены НАТО плюс Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдавии в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. Он отметил, что у Украины есть конкретные идеи и предложения по поводу того, что надо сделать для выравнивания ситуации с безопасностью в Черном море. По его словам, Украина обсуждает эти идеи с Грузией, Молдавией, государствами – членами НАТО, которые являются причерноморскими, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с грузинским и молдавским лидерами Саломе Зурабишвили и Майей Санду, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также Грузия, Молдавия и Украина – страны «Восточного партнерства» Евросоюза – образовали «ассоциированное трио», чтобы совместно двигаться в направлении ЕС. Козак: Около миллиона граждан Украины получили российское гражданство с 2016 года 20 июля 2021, 16:07

Почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. «За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», – сказал Козак в интервью Politique Internationale, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019–2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек». При этом он отметил, что отдельных данных по Донбассу нет. Он также отметил, что решение России выдавать паспорта самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения территорий в состав России. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР. Зеленский заявил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС 20 июля 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому журналу Politique Internationale, что НАТО и Евросоюзу следует пригласить Украину в свои ряды. «Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться». Зеленский выразил надежду, что «Франция поддержит эти чаяния», – приводит его слова ТАСС. «Если мы принадлежим к одной семье, то мы должны жить вместе», – считает Зеленский. Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций. Украина решила отменить обязательный военный призыв 20 июля 2021, 15:34 Текст: Елена Мирошниченко

На Украине к 2023 году может быть отменен обязательный военный призыв, такие преобразования связаны с планом членства Украины в НАТО, сообщил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко. «С принятием законопроекта о национальном сопротивлении <...> это (отмена обязательного военного призыва) возможно уже с 2023 года», – приводит его слова ТАСС. Корниенко добавил, что в связи с этим готовится реформа военкоматов. Он отметил, что преобразования связаны с планом членства Украины в НАТО. Глава партии заверил, что Украина продолжит реализацию военной реформы на пути членства в Североатлантическом альянсе. Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций. Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2» 21 июля 2021, 12:23

«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2». «Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев. В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник. «Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог. Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт. «При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник. Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт. Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico. Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта. Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался. Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации. Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом. Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая. По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Козак отверг необходимость модернизации «нормандского формата» 20 июля 2021, 16:21 Текст: Евгения Шестак

Объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. «Объективной необходимости в модернизации «нормандского формата» нет», – сказал он в интервью «Политик Интернасьональ», текст которого опубликован на сайте посольства России во Франции. По его словам, у России нет принципиальных возражений, но «чем больше в формате будет представлено участников и мнений, тем сложнее будет находить консенсус». Также Козак отметил, что «потенциал «нормандского формата» используется явно недостаточно», например, минская трехсторонняя контактная группа остро нуждается в поддержке «нормандского формата» для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года. Он подчеркнул, что Россия не против конструктивных идей от США о мирном политическом урегулировании конфликта, но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом». Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР. Партия Зеленского захотела перенять опыт Коммунистической партии Китая 20 июля 2021, 15:09 Текст: Евгения Шестак

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая (КПК) по внедрению меритократии, заявил председатель партии, первый заместитель главы фракции в Верховной раде Александр Корниенко. «В Коммунистической партии Китая различный опыт в различных сферах. Почему, когда говорят о Коммунистической партии Китая, то говорят только о каких-то негативных моментах, но там есть и положительные. Например, там 95 млн членов партии и такой структурой сложно управлять, если не ввести определенные принципы. Такие принципы там есть. Из того, что мы хотели брать от китайских коллег – это меритократия во всех смыслах, когда продвигаются те, кто действительно этого заслужил», – сказал он в интервью агентству «Украинские новости». Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что президентской партии необходимо перенимать опыт Коммунистической партии Китая. По его словам, принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Отметим, что меритократия – система управления, при которой руководящие посты в государстве занимают наиболее способные и достойные люди, вне зависимости от их социального и финансового статусов. Напомним, Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Украинские каналы собрались наказать за трансляцию фильмов на русском языке 21 июля 2021, 05:56

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов. Кремень сообщил, что «выявлены нарушения закона о государственном языке» каналами «Интер» (шесть нарушений), «Украина» (пять), «Мега», ICTV (по два нарушения), НТН и К1 (по одному), они транслировали фильмы и сериалы на русском языке. Были «составлены соответствующие акты». В частности, «Интер» показывал на русском фильмы «Гостья из будущего», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Уполномоченный обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, попросив ввести против этих каналов «законодательством санкции». Телеканалы Кремень призвал соблюдать требование о демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке, передает ТАСС. С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%. 15 июля сообщалось, что на украинском телеканале «Интер» пройдет внеплановая проверка в связи с показом фильмов «Карнавал», «Собачье сердце», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» с артистами из «черного списка», «угрожающих нацбезопасности страны». Украину предупредили о кислотных дождях после аварии 21 июля 2021, 14:12 Текст: Евгения Шестак

После аварии на предприятии «Ровноазот» в Ровенской области Украины возможно выпадение кислотных дождей, сообщила пресс-служба Гидрометцентра Украины. «Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространялось на большое расстояние от места выброса благодаря погодным условиям в Ровенской области за прошедшие сутки. Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны», – сообщается на странице Гидрометцентра в Facebook. Отмечается, что в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, в связи с этим сегодня стоит воздержаться от нахождения под дождем или обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтом. Во вторник на украинском предприятии «Ровноазот» в Ровенской области произошел выброс нитрозных газов, никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента. Ранее на территории предприятия «Алхим» в городе Тольятти Самарской области произошла утечка серной кислоты, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявили. На Украине впервые в истории предъявили обвинение в пиратстве 21 июля 2021, 10:37 Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинца, захватившего судно в Индийском океане и требовавшего выкуп 100 тыс. долларов за его освобождение, гражданину предъявлено обвинение в пиратстве. «СБУ задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Это первый случай в истории страны, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве согласно Уголовному кодексу Украины», – сообщается на сайте ведомства. По данным СБУ, пиратом оказался житель Николаевской области. Он работал в международной компании, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов, «но вместо охраны судна, человек сам захватил его». «Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов», – отметили в ведомстве. Отмечается, что переговоры с менеджерами компании судовладельца продолжались четыре дня, пирата смогли уговорить сдать оружие и разблокировать лодку за шесть тысяч долларов. При этом, когда мужчина вернулся на плавучую базу охранной компании, он потребовал 100 тыс. долларов и угрожал выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп, после чего пират выбросил часть оружия, но был остановлен силой. В ведомстве отметили, что события происходили в открытом море, в связи с эти было неясно, к чьей юрисдикции относится привлечение злоумышленника к ответственности. После приезда на родину пират несколько раз менял паспорта и места жительства. Несмотря на это, его задержали в Николаеве и предъявили обвинение. Ранее пираты атаковали рыболовное судно Atlantic Princess в Гвинейском заливе у берегов Ганы и захватили пятерых членов экипажа, включая одного россиянина. Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом 21 июля 2021, 11:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы (ВС) Украины провели тренировки на границе с Крымом с использованием ЗРК «Бук», сообщило минобороны страны. «В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны <...> состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника», – передает ТАСС сообщение украинского военного ведомства. В Минобороны не уточнили других подробностей. На опубликованном видеоролике видно, что в учениях принимало участие не менее трех ЗРК «Бук». Ранее на учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику».