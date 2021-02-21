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21 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
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Agency/Global Look Press
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Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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В «оскорблении украинского языка» заметили признаки провокации

Блогер Лиза ведет себя нехарактерно для человека, объявленного врагом Украины tiktok.com/@maybe_lizaaaaa
Украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. Позже девушка опубликовала видео с извинениями. Казалось бы, перед нами обычный для Украины эпизод нападок на говорящих по-русски - но в этой истории есть ряд подозрительных странностей. Подробности...
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  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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  • Юрию Андропову

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    В «оскорблении украинского языка» заметили признаки провокации

    Блогер Лиза ведет себя нехарактерно для человека, объявленного врагом Украины    21 февраля 2021, 09:20
    Фото: tiktok.com/@maybe_lizaaaaa
    Текст: Артур Приймак,
    Михаил Мошкин

    Украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. Позже девушка опубликовала видео с извинениями. Казалось бы, перед нами обычный для Украины эпизод нападок на говорящих по-русски - но в этой истории есть ряд подозрительных странностей.

    Старшеклассница из Киева Лиза Леоненко, известная в соцсети TikTok как блогер @maybe_lizaaaaa, попала в базу данных одиозного сайта «Миротворец», который ведет реестр «преступлений против основ национальной безопасности Украины». 15-летней девушке инкриминировали сознательное участие в информационной спецоперации России. Как сообщил в четверг ТАСС, причиной стал ролик в том же TikTok, в котором Лиза рассказала, что в Киеве, который всегда был русскоязычным городом, «почти нет никого, кто разговаривает на украинском».

    Более того, блогерша в резкой форме заявила, что  не любит украинский язык, он ее бесит, и потому отказывается на нем общаться. Ролик быстро исчез со страницы школьницы, но был опубликован украинским изданием «Страна» (видео содержит нецензурные выражения). После этого девушка опубликовала еще несколько видео, где заявила, что «ничего не должна ни Украине, ни украинскому  языку».

    Однако в субботу Леоненко разместила новый ролик, где уже без мата, и на чистом украинском языке попросила «прощения за негативные высказывания». Публикацию предыдущего ролика школьница объяснила реакцией на оскорбления, которые она получала из-за своего небольшого акцента.

    После первого ролика на Лизу обратили внимание не только модераторы «Миротворца» и блогеры, требовавшие, чтобы девушку и ее родителей разыскали и наказали как врагов Украины, но и националистические политики. «С таким интеллектом – прямая дорога этому несчастью на панель», – отозвался про Лизу в Facebook экс-депутат Верховной рады от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко.

    С другой стороны, находящаяся в оппозиции нынешним властям украинский политолог и публицист Мирослава Бердник написала в своем Telegram-канале: «После того, как  зигующим «патриотам» слили персональные данные 15-летней Лизы Леоненко из Киева и ее родителей, она записала видео с извинениями и рассказала, как она «любит державную мову».

    Казалось бы, ситуация ясна: националисты включились в привычную для себя травлю «антипатриотов». Причем, это не в первый раз объектами атаки становятся школьники за ролики в TikTok.

    «12 января киевская тиктокерша Таисия Онацкая (Маламан) а.к.а. @di.rubens опубликовала ролик, в котором на вопрос о том, куда бы она предпочла съездить в путешествие – в Россию или на Украину, выбрала Россию. Мол на Украине уже везде была. Ролик набрал 2,5 миллионов просмотров и был удален, потому что тиктокерша подверглась травле, в которой поучаствовал в том числе и официальный представитель министерства обороны», – напомнил в Telegram-канале политэмигрант с Украины, историк и публицист Александр Васильев.

    Но, как отмечают те, кто посмотрел оба скандальных ролика, два случая отличаются. Лиза Леоненко в своем «извинительном ролике» отнюдь не выглядела жертвой травли.

    Директор Украинского института анализа менеджмента и политики Руслан Бортник отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

    «Для человека, который официально стал врагом Украины, извиняющаяся Лиза сейчас себя ведет очень нехарактерно.

    Школьница принесла извинения перед Украиной и украинцами не как кающаяся грешница, а улыбаясь и даже дурачась».

    Если блогершу @maybe_lizaaaaa действительно внесли в черные списки «Миротворца» фактически как пособницу российских спецслужб, то это могло бы означать угрозу если не для нее лично, то для ее родителей, отметил собеседник. «Ребятам Мирошниченко ничего не стоит найти родных Лизы и учинить им внесудебную расправу», – добавил Бортник. Следовательно, и извинение блогерши вряд ли выглядело бы непринужденно.

    Эксперт высказал предположение, что вся эта история с «украинофобским роликом» могла быть провокацией, частью спецоперации СБУ против «русского присутствия на Украине». Лиза Леоненко выражала свою нелюбовь к украинскому языку и его носителям посредством грязных матерных выражений, а такое поведение, говорит Бортник, вообще не свойственно русскоязычным гражданам Украины. «Включая и подростков, для которых в силу возраста характерно выражать протест против «мира взрослых» с помощью матерных выражений. Русскоязычные на Украине с детства приучены к тому, что человека другой национальности и культуры надо уважать», – подчеркнул политолог.

    Добавим, что другая блогерша, подвергшася травле, – Таисия Онацкая или @di.rubens не позволяла себе грубых высказываний ни в адрес страны или языка, лишь сказала, что из предложенной пары «Россия – Украина» выбрала Россию (позже девушка объяснила, что ее неправильно поняли).

    То, что объектом возможной спецоперации были выбраны школьники, вполне объяснимо, полагает Васильев. «К очередной годовщине Майдана Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции Достоинства... опубликовал данные социологического опроса, проведенного по его заказу. Опрашивали школьников 6-11 классов на предмет отношения к этой самой революции, – отметил политэмигрант. –  Так вот на вопрос «Последствия революции гидности» («Революция достоинства» – официальное наименование переворота 2014 года – прим. ВЗГЛЯД) 15% опрошенных сказали, что в результате революции был отстранен от власти Янукович».

    Свержение президента было самым распространенным вариантом ответа, и, более того, «15% вообще заявили, что никакой Гидности не знают», – заметил Васильев. Он добавил, что только 6,4% нынешних школьников, выросших уже после Майдана назвали его последствием «свободу», 5,5% – ассоциацию с ЕС, 3,7% – безвиз. Васильев сопоставил результаты соцопроса подростков с данными Google, из которых следуют, что десяти самых популярных на Украине музыкальных композиций 2020 года восемь принадлежат российским исполнителям – в первую очередь это рэперы, которые популярны у отечественной молодежи 15-20 лет.

    «Похоже, что слушают это подростки, которые не знают про Майдан и требуют «(отстать) от них с мовой, – делает вывод публицист. – Похоже, что

    украинское ТикТок-поколение практически не индоктринировано украинским национализмом».

    Проецировать автоматически настроения 15-летних на их же собственные взгляды и поступки даже через 5-10 лет ошибочно, заметил Васильев. Но, подчеркнул он, «и игнорировать эти тенденции тоже не стоит. Их нужно глубже изучать, анализировать и, да, пытаться с этим работать».

    Судя по повышенному вниманию сотрудников минобороны Украины и подключению «Миротворца» (среди партнеров которого с момента открытия и вплоть до 2016 года открыто числились МВД и СБУ), работа со стороны украинских силовиков уже ведется. По мнению экспертов, дерусификация украинского общества, активно продвигавшаяся при Петре Порошенко, вышла на новый этап при Владимире Зеленском с ужесточением требований языкового законодательства.

    В целом, от 30% до 60% украинцев выступают за повышение статуса русского языка на Украине, отмечает Бортник. «Часть украинцев выступает за русский язык как региональный, около 20% за то, чтобы русскому дать статус второго государственного», – указал эксперт. Но уже среди молодежи, по оценке политолога, этот процент ниже раза в два-три.

    «Молодежь заканчивает или уже закончила очищенные от русского языка школы, воспитана в других ценностях. Дома и между собой подростки из больших городов (в первую очередь, выходцы из простых семей, не относящихся к бизнесу или чиновничеству) разговаривают на русско-украинском суржике. При этом молодые люди аполитичны и скорее считают, что государственным языком должен быть только украинский – ведь так им внушили в школе», – указал киевский эксперт.

    За последние десятилетия статус и престижность русского и украинского языков изменились, констатировал Бортник. «Еще лет 20 назад украинский в городской среде считался языком провинции и в какой-то мере – культурной элиты. Русский в урбанистической среде был языком делопроизводства, фундаментальной науки, средством коммуникации для всех слоев многонационального общества Украины, – отметил собеседник. – Сейчас же ситуация перевернулась. Русский язык превращается в  народно-фольклорный, а украинский язык полностью вытеснил русский язык в политике, науке, всех других сферах».

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