Русская литература спасает украинскую книготорговлю

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
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Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Русская литература спасает украинскую книготорговлю

    Украинское книгоиздание благодарно русской литературе    16 сентября 2020, 16:30
    Фото: Mykola Tys/AP/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Годы целенаправленной политики Киева против русской литературы и русского языка мало чем помогли продажам книг на украинском. По крайней мере, даже специализированная сеть по продаже только украинских книг вынуждена продавать в том числе русскоязычный товар. Как русской книге удалось выдержать такое давление и все еще побеждать?

    «Больше русских книг» – такой позицией поразила украинских читателей украинская же сеть книжных магазинов «Є». Поразила настолько, что особо патриотичные читатели собираются ее бойкотировать. Можно было бы поблагодарить такого неожиданного союзника, но эта ситуация настолько многослойна, что в ней стоит разобраться более детально. 

    Пелевин за полторы цены

    Итак, сеть книжных магазинов «Є». Желание продавать больше литературы на русском языке возникло у ее руководства не от хорошей жизни. И уж, конечно, не от любви к русскому слову.

    «...50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет российская книга (как импортированная, так и изданная на Украине. Главная причина продвижения ретейлом русской книги – привлекательные условия (большая маржа). Возможность создавать привлекательные условия определяется прежде всего преимуществами в себестоимости российского продукта по сравнению с украинским (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр). Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта на Украине», – объясняют ее представители. 

    Какая-то особая поддержка государством российского книгоиздания – это, видимо, что-то из области украинской мифологии о России. Тем более, что эта самая поддержка есть как раз у украиноязычной литературы: украинские издательства освобождены от уплаты НДС. В отличие от российских.

    Но это далеко не все. Изданную в России книгу еще нужно привезти на Украину. Учтем, что книги некоторых российских издательств (независимо от их содержания) продавать на Украине запрещено, они находятся под украинскими санкциями. Отдельно есть внушительный и регулярно пополняемый Index Librorum Prohibitorum – перечень книг, запрещенных к ввозу и продаже.

    Но даже без этих оговорок «Непобедимое Солнце» Виктора Пелевина в книжных магазинах России можно приобрести за 829 рублей. А вот украинскому читателю она обойдется в 459-485 гривен (1232-1302 рубля). Разница почти в 50%. То есть эта наценка позволяет продавцам покрыть издержки, сложности с ввозом российских изданий на Украину, заплатить НДС и все равно оставаться в большем плюсе, чем если бы они торговали книгами ведущих украинских писателей. 

    Сеть магазинов «Є» заговорила об этом неслучайно. Дело в том, что в далеком 2007 году «Є» открывалась как принципиально украинский книжный магазин. Говорящие только на украинском продавцы (13 лет назад даже в Киеве такое было в диковинку), книги украинских издательств и, конечно же, на украинском языке. Нет, книги на других языках там, конечно, тоже были, но не на русском – такова была позиция, как и с языком персонала. Но тогда были другие времена и из политической позиции можно было лепить бизнес-стратегию. Хотя даже 10 лет назад только 42% украинцев покупали хотя бы одну книгу за полгода, а более 10 книг в год приобретали только 20% (результаты исследования GfK Ukraine за 2010 год).

    Сегодня объективно оценить книжный рынок Украины сложно еще и потому, что он значительно «посерел»: контрабанда, контрафакт, левые тиражи. Зато известно, что в среднем на Украине печатают примерно 1-1,1 книги на человека в год (в России – четыре). Хотя сами по себе эти факты уже говорят о том, что работать по правилам и оставаться на плаву в украинском книжном бизнесе трудно. И книги на русском – то немногое, что пока держит украинские торговые сети на плаву: «Нравится ли нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы, как книготорговая сеть, его изменить? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет... «Книгарня Є» вынуждена учесть вышеуказанные обстоятельства при планировании своей дальнейшей работы». 

    Без русской книги украинским магазинам не выжить

    Все это – не просто попытка оправдаться перед ультрапатриотами, которые все эти годы были основной целевой аудиторией сети. На самом деле «Є» таким образом отвечает на обвинения. Оказалось, предъявить есть что.

    Во-первых, «Є» неспроста упомянули стоимость авторских прав. Основная беда украинской книги – постоянно сокращающийся рынок. Украинцев просто физически становится меньше. Соответственно, падают тиражи (средний тираж книги на Украине сегодня, по словам директора издательства «Фолио» Александра Красовицкого – 1200 экземпляров), издательства вынуждены экономить на переводчиках и повышать стоимость книг. Тогда как русский перевод той же книги можно купить дешевле и сам он, нередко, будет переведен качественнее. Поэтому книжные ультрапатриоты очень негативно относятся к продаже книжными магазинами русских переводов, если книга была переведена на украинский.

    Яркий пример – посещение Владимиром Зеленским литературно-художественного фестиваля «Толока» в конце августа: «В руках у главы государства книга Бакмана «Медвежий угол». Хороший выбор, потому что это – лучший роман Бакмана... Правда, это книга московского издательства «Синдбад». Хотя «Медвежий угол» переведен на украинский язык замечательным киевским издательством «Книголав». Почему глава государства на украинском книжном фестивале перед камерами выбирает книгу, изданную в Москве? В то время, как на рынке есть такая же украинская? Особенно в условиях, когда украинские издательства страдают из-за конкуренции с московскими акулами, съедающими и без того маленькие отечественные тиражи?» – возмущалась тогда украинская журналистка Эмма Антонюк. 

    Оказалось, что сеть «Є» провинилась куда сильнее Зеленского. В ее ассортименте десятки русских переводов, имеющих украинские аналоги. Во-вторых, в вину сети ставят продажу книг издательства «Альпина» (украинская дочка российского издательства «Альпина Паблишер»).

    Это еще прошлогодняя история. Из-за усложнения доступа на украинский рынок российские издательства стали открывать на Украине свои филиалы.

    И тогда «Є» выступила с гневными обличениями, назвав такую практику «угрозой новой российской оккупации книжного рынка». В основном этот гнев и обличение сеть направила против Yakaboo – книжного интернет-магазина, который тут же взялся торговать продукцией издательства «Альпина»: «Мы призываем украинские издательства занять четкую позицию несотрудничества с каналами продвижения «русского мира». Причем тогда «Є» даже сама грозила издательствам, которые продолжат сотрудничать с Yakaboo, отлучением от своих полок. 

    Но после того, как ультрапатриоты начали в Facebook ставить неудобные вопросы, «Є» оперативно удалила прошлогодний пост, посвященный «Альпине», Yakaboo и другим «книжным щупальцам русского мира». Объяснение происходящему дает Александр Красовицкий. В июле он опубликовал в Facebook своего рода прогноз на 2020 год. Он прогнозирует «закрытие 20% книжных магазинов, закрытие 10% издательств, падение суммарного тиража [на] 60%, трехкратное падение покупки прав на перевод зарубежных хитов, падение оборота книжной торговли на 40%». И это не только влияние эпидемии и карантина. 

    В 2016-2018 годах книжные ультрапатриоты торжествовали, радовались падению доли русскоязычной литературы, росту продаж украинской книги. Однако оказалось, что этот рост и это падение – лишь до тех пор, пока российские издательства не перестроили каналы продаж и не перенесли печать книг непосредственно на Украину. Попытались бойкотировать – не вышло. А потом грянул карантин и скрепя сердце пришлось признать, что русскоязычная литература дает большую маржу, без которой теплый ламповый мирок украинской книги просто не выживет. 

    ***

    По сути, в этой местечковой истории отражаются не только перипетии украинского книгоиздания, но и украинская самостийность во всех ее проявлениях. Суверенное украинское государство относительно неплохо себя чувствовало до тех пор, пока Россия была торговым партнером № 1, а ежегодный экспорт достигал 20 млрд долларов. Теперь же оно потихоньку валится на бочок, а граждане разбегаются кто куда. 

    Глядишь, и очередная власть заявит: «Нам это, конечно, не нравится, но посмотрите, как выгодно налаживать с этими русскими добрососедские отношения». 


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