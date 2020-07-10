Отказ от русского языка выносит приговор украинской науке

Взгляд
10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 16:46  |  vz.ru
Разделы

У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
Перейти а раздел…

Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Живых людей математической моделью не охватишь

Руслан Хвостов, председатель партии «Зеленая альтернатива»
Графики Сергея Шпилькина уже неделю будоражат воображение общественности, и причина вполне понятна. Если на самом деле кто-то вбросил на референдуме 20 млн бюллетеней, то какой смысл нам заниматься политикой? Какой смысл в создании новых партий, если все и так будет «нарисовано»? Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев
    Перейти а раздел…

    Порошенко готовит переворот?

    Самые громкие уголовные дела против губернаторов

    Самые дорогие и известные драгоценные камни

      Перейти а раздел…

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...

      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей
              Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечетьВ Крыму начали активно вводить пропускной режим в заповедникахНа Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в КрымПесков рассказал об отношении Путина к гомофобии
              Глава СВР прокомментировал дело СафроноваЛавров заявил об отказе США продлевать СНВ-3В Москве заявили о попытке США взять Армению «под внешнее управление»Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»
              В Кремле оценили заявление Жириновского о вымогательстве в Москве денег у ФургалаТоп-менеджер немецкой компании пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»Адвокаты Добровинский и Пашаев привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этикиОтказ журналистам «Голоса Америки» в визах США назвали «чрезвычайной жестокостью»

              «нельзя терпеть»


              Российский союз ветеранов потребовал ужесточить наказание за преступления против участников Великой Отечественной

              Возвращение копейки


              Экономист предложил деноминировать рубль в 100 раз

              «попросту испарилось»


              Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари

              Видео

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              авиакатастрофа в Тегеране


              Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              Российская валюта


              Курс рубля начал вести себя парадоксально

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              дело журналиста


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?

              Отказ от русского языка выносит приговор украинской науке

              Научные книги на украинском языке практически отсутствуют   10 июля 2020, 16:35
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Ключевое условие для развития современной науки - специализированные книжные издания - стали на Украине огромным дефицитом. Внезапно выяснилось, что доступная Украине научная литература существует только на русском языке, а по-украински она де-факто отсутствует. Запретив русские книги, Киев, как оказалось, отрезал себя от мирового научного знания.

              Директор украинского издательства «Саммит-Книга» Иван Степурин сообщил СМИ любопытные подробности книгоиздательства и рынка научной литературы на Украине. По его словам, сегодня на Украине приобрести научную литературу стало большой проблемой. А по некоторым темам ее нет в принципе – даже за большие деньги. 

              Причина? На украинском этих изданий нет, а ввоз книг из РФ полностью заблокирован еще с конца прошлого года.

              Порошенко начал, Зеленский с честью продолжил

              Напомним, что проблемы с ввозом и торговлей отпечатанной в РФ литературы начались на Украине еще при Порошенко. Ввоз оптовых партий (от 10 экземпляров) начали лицензировать, появился перечень запрещенных к продаже изданий (266 по состоянию на ноябрь 2019 года, хотя только ими запрет не ограничивается. Скажем, с марта прошлого года к продаже на Украине скопом запрещены книги 9 издательств (Эксмо, АСТ «Питер», «Центрполиграф» и других) а также заблокирована работа интернет-магазинов «ЛитРес», «Лабиринт» и Ozon.ru. 

              В этот раз дело не в новых запретах, а в бюрократии. Лицензированием ввозимой литературы до последнего времени занимался Госкомитет теле- и радиовещания. Затем эту функцию решили передать Минкульту – и передают уже больше полугода. В итоге Госкомтелерадио лицензии уже не выдает, а Минкульт – еще не выдает. Жаловаться некому. 

              «Во время карантина ко мне обращались врачи с просьбой срочно «достать» новые книги по иммунологии и вирусологии – а их нет! В стране катастрофическая ситуация с доступом к специальной научной литературе, включая медицинскую. На Украине их и не производят, и не переводят, это невыгодно с экономической точки зрения. Такие узкоспециализированные книги не пользуются большим спросом. Раньше переводные книги свободно завозились из России – по одной-две, десять штук. А сейчас научная книга – дефицит», – описывает ситуацию издатель. 

              Отдельная небольшая хохма в том, что правительство своей волокитой выстрелило себе же в ногу. Книги украинских издательств освобождены от НДС, а НДС от импорта зарубежных изданий направляли (по крайней мере, так заявлялось) на развитие украинского книгопечатания. «...каждый месяц книготорговые компании, которые импортируют книги, платят от 10 млн грн НДС и около 8 млн грн налога на прибыль. Выходит, уже более полугода украинский бюджет не получил от импортеров книг ни копейки».

              Даже контрабанда не спасает

              Последнее как раз неплохо: чем меньше русофобской дичи на Украине напечатают, тем лучше. Что же касается импорта научной литературы, то волокита тоже не создала проблему, а лишь обострила ее. Книги упомянутого выше издательства «Питер» – во многом как раз научная, медицинская литература, в т.ч. переводная с английского и других языков. Т.е. легально ввезти их на Украину нельзя уже больше года – и нет разницы, кто выдает лицензии. 

              В комментарии директора «Саммит-книги» примечателен еще один момент: фраза «книга стала дефицитом». Вот так, незаметно, с бодрой декоммунизаторской риторикой, украинцы… нет, не вернулись в СССР. Скорее – построили свой собственный, только раз в сто хуже. 

              Во времена СССР дефицит книг, безусловно, был. Но касалось это в основном художественной литературы. В частности той, что не слишком одобрялась властями: переводной фантастики, детективов, диссидентов. Либо же суперпопулярных произведений Дюма, Ремарка. А вот за ситуацию «нигде и за любые деньги нельзя достать книги по иммунологии» кто-то бы уже ехал на Колыму. Да еще со словами благодарности, потому что многие туда не доезжали за куда меньшие проступки. 

              Впрочем, оставим в стороне суровое прошлое. Ведь речь об Украине, а там если что-то нельзя, то всегда есть калиточка, через которую можно, но вдвое дороже. Такой калиточкой с 2017 года (как раз тогда вступил в силу закон «Про ограничение доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания») стала контрабанда книг. Спрос рождает предложение, запреты усиливают и то, и другое. 

              Но здесь тот редкий случай, когда привычная схема перестала работать. Во-первых, карантин. В-вторых, договориться именно по книгам стало почти невозможно. Во-третьих, еще с прошлого года СБУ активно «бомбит» даже мелких челноков. Даже с детскими книгами. Хотя ситуация граничит с идиотией: контрабандисты, которые везут не оружие, не наркотики, не рабов. Книги. 

              Рэй Брэдбери, автор «451 градус по Фаренгейту», – наш современник, он умер в 2012 году. Вряд ли он поверил бы в то, что его антиутопия сбудется уже спустя 7-8 лет после его смерти. 

              Украинская наука станет украинской Википедией

              Кто-то скажет: много шуму из ничего. Запретили, потому что хотят развивать свое книгоиздание и печатать украинские переводы. Во многом, конечно, так оно и есть. Но как раз на научной литературе это объяснение перестает работать. 

              Даже художественную или научно-популярную книгу перевести непросто. Нужно быть в теме, чувствовать оттенки смыслов. В случае с действительно серьезной научной литературой эти требования многократно возрастают. Книгу делает уже не переводчик, а целая команда, перевод проходит экспертизу. Все это имеет смысл, если есть рынок, крупные тиражи. А не «...одна-две, десять штук». Можно конечно и по 100-200 штук издавать, как раз на Украину хватит. Но тогда нужно сразу печатать (и не просто печатать, а оплачивать труд переводчиков, редакторов, консультантов) за государственный счет. Ведь продажа все равно этих затрат не окупит. 

              Есть и другая проблема. Многим ошибочно кажется, что раз есть словарь, то есть и язык. Но все немного не так. Язык, в первую очередь его научное воплощение – терминология различных областей знания – штука очень живая, пластичная. Она жива не словарями, а как раз книгоизданием. Более удачные термины вытесняют менее подходящие, сочетания этих терминов описывают процессы взаимодействия явлений. Чем больше книг, чем больше тех, кто их пишет и читает, тем лучше конкретный язык выполняет функцию описания мира. Именно поэтому языков насчитывается несколько тысяч, языков мирового значения – пара десятков. А мировая наука – это как правило один из 7-8 языков. В том числе и русский: согласно данным ЮНЕСКО, еще к концу XX века на русском языке публиковалось до 1/3 новой научно-технической информации (до 50% в области физики и медицины). 

              В этом плане изгнание российской научной литературы из Украины не даст украинской власти и «патриотам» ровно никакой пользы. Сравнимых объемов информации на украинском не появится.

              Ярчайшее тому подтверждение – украинская версия Википедии. Большая часть размещенных там статей – сокращенный машинный перевод статей из русской версии. Разбавленных русофобскими комментариями – для «правильного» понимания написанного. И если Википедия в целом часто не отличается научной точностью, являясь порой пародией на энциклопедическую статью, то ее украинская версия – пародия на пародию. Как раз к этому ведет правительство Украины свое научное сообщество: плохая пародия станет стандартом. 

              Что любопытно – стандартом в вакууме. Знание польского языка даже на уровне С1 открывает украинским студентам возможность бесплатного обучения в ВУЗах соседней Польши. По оценке аналитического центра CEDOS, только в 2008-2017 гг из Украины с целью обучения в ВУЗах других стран выехало более 64 тыс. абитуриентов. В основном это Польша. 2018-й год по прогнозу должен был прибавить еще 19-20 тыс., т.е. темпы растут.  А уж какие перспективы открывает знание английского, немецкого или французского языков. Да и русского – после недавнего упрощения Россией процедуры получения гражданства. 

              К слову, как раз в сторону английского языка на Украине и смотрят. «Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», – считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Попутно уточняя, что «...никакого второго, русского, у нас быть не может». Видимо, Данилов не в курсе, что нечто подобное уже лет 15 назад затеяли в Грузии. В итоге тамошняя молодежь плохо знает английский и совсем не знает русского. 

              В качестве итога можно вспомнить совсем уже свежую новость. Правительство Украины вышло из межправительственного меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного с правительством РФ в июле 2012 года. Это как раз ответ на вопрос «Да разве они не понимают, что творят?». Понимают, но реализуют детальный сценарий максимального разрыва связей не только с РФ, но и со всем постсоветским пространством. Даже себе во вред.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............