Взгляд
2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

Школы на Украине набрали новые «русские классы» Игорь Маслов/РИА Новости
Начало учебного года на Украине преподнесло для местных властей неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

    Школы на Украине набрали новые «русские классы»    2 сентября 2020, 14:30
    Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    Начало учебного года на Украине преподнесло для местных властей неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка?

    Накануне стало известно, что украинские школы научились обходить тотальную украинизацию образования. Так, замглавы профсоюза педагогических работников Сергей Романюк пояснил изданию «Страна.ua», что «в младшей школе, до 4 класса, может быть русскоязычный компонент, но он жестко ограничен».

    Закон об образовании предписывает не набирать новые «русские классы». Однако многие школы «набрали первые классы с русским языком преподавания и заверяют – в младшей школе никакого перехода вообще не будет», отмечает издание. Школы при этом ссылаются на закон о среднем образовании, который «был принят в начале этого года и содержит небольшие послабления по украинизации».

    В соответствии с этим законом русскоязычные «получают базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени». Ожидается, что «на русском будут учить только русский язык и литературу». Но закон «оставляет право создавать классы с обучением на русском языке в младшей школе, если набирается достаточно заявлений родителей», а переход к «80% обучения на украинском» осуществляется «в старших классах».

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. В соответствии с этим законом с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке. Кроме того, в среду стало известно о том, что окружной административный суд Одессы лишил русский язык статуса регионального, что также отразится на системе школьного образования.

    Однако такое положен дел не устраивает ни родителей, ни учеников, ни педагогов. «В украинских школах мы наблюдаем естественную реакцию на невозможность буквального исполнения закона о языке. На школьников младших классов запреты пока не распространяются. Но на Украине до последнего времени существовали школы, где все классы учились на русском языке. В Киеве таких учебных заведений было четыре», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    «Перед началом учебного года я общался с директорами этих школ, и они были в панике, потому что не понимали, как быть в нынешней ситуации. Если в младших классах еще как-то можно обходить требования закона об украинизации, ссылаясь на его не полную ясность, то в отношении старших классов ситуация сложнее. Некоторые школы будут использовать принцип «строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения» и находить способы избежать жесткого перехода на украинский язык», – считает Погребинский.

    Еще одна проблема заключается в том, что на Украине не хватает учителей, которые могли бы преподавать точные науки на украинском языке. «Если на западе и в центре страны эта проблема стоит не так остро, то на востоке и юге найти учителя, который способен преподавать физику на украинском – задача очень сложная», – констатировал собеседник.

    «Из-за этого некоторым педагогам придется доносить знания на суржике – смеси украинского и русского языков. Детям это вряд ли облегчит процесс обучения. А там, где руководство школ поспокойнее – буду частично игнорировать указания об украинизации, продолжая преподавать на русском языке», – прогнозирует Погребинский.

    Политолог также отметил, что для современных украинских школьников тема Великой Отечественной войны также далека, как и тема войн в Древнем Риме. «Произведения классиков русской литературы, Толстого и Достоевского, им кажутся длинными и сложными. Потому они либо вообще книг не читают, либо читают всякий бред и фантастику», – пояснил эксперт.

    «При этом количество общающихся на русском языке все равно не уменьшается. Есть объективный критерий распространенности языка, который мы видим в ходе проведения социологических опросов. Когда интервьюер спрашивает респондента, на каком языке ему удобнее ответить на вопросы – 65% отвечают, что на русском. При этом большинство респондентов считают украинский язык родным. И этот феномен давно известен», – заключил Погребинский.

    В то же время директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что многие родители утратят мотивацию отдавать своих детей в русскоязычные классы, потому что после 6-го класса им в любом случае придется перейти на украинский язык. Он также отметил, что если ранее русскоязычные школы были «загруженнее» украиноязычных в 5-8 раз, то в 2019 году из 14 тысяч школ лишь 125 объявили набор в русскоязычные классы.

    «Сейчас на русском языке дисциплины старшей школы не преподаются, а тестирование на русском языке при поступлении в ВУЗ отсутствует. Поэтому спрос на изучение языка будет снижаться, что приведет к еще большему сокращению русскоязычных классов», – прогнозирует Бортник.

    В свою очередь председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвечук считает, что команда Зеленского цинично уничтожает русский язык вопреки позиции международных организаций. Венецианская комиссия прямо заявила о том, что языковый вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой. А мониторинговая миссия ООН по правам человека ранее отметила, что украинский закон об образовании «не регулирует использование языков меньшинств», ставя их права под угрозу.

    «Но ООН и Венецианская комиссия для нынешней украинской власти не авторитет. Что уж говорить о 10-й статье конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины», – напоминает Медвечук.

    По его словам, украинская власть всячески препятствует изучению русского языка, который является один из шести рабочих языков в ООН. И в этом смысле Зеленский лишь продолжает курс экс-президента Петра Порошенко, который направлен на деинтелектуализацию населения Украины и деградацию общества.

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