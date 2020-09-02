Русский язык лишили статуса регионального в Одессе

Окружной административный суд Одессы лишил русский язык статуса регионального, который действовал с 2012 года по решению городского совета.

По информации издания «Укринформ», Одесский окружной административный суд отменил распоряжение горсовета о придании русскому языку статуса регионального в городе на основе языкового закона.

С таким иском выступила прокуратура. Распоряжение было признано несоответствующим украинскому законодательству.

Общественный деятель Святослав Литинский написал в своем Facebook, что этот вердикт является результатом двухлетней работы. По его словам, сперва недовольные обратились в прокуратуру, которая отказывалась рассматривать подобный вопрос.

Закон «Об основах государственной языковой политики» был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал введение региональных языков в областях, где доля представителей национальных меньшинств превышает 10%. В 2014 году после смены власти на Украине парламент проголосовал за отмену этого закона. Позже Конституционный суд страны признал документ неконституционным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. В соответствии с этим законом с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке.

В 2018 году Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Статуса регионального русский язык утратил и в других регионах, в том числе в подконтрольной Киеву части Донецкой области, в Херсонской области и других.