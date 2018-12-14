В Херсонской области лишили русский язык регионального статуса

Депутаты Херсонского областного совета оказались солидарны с харьковскими коллегами и проголосовали за лишение русского языка статуса регионального.

Как передает ТАСС, соответствующее решение накануне поддержали 45 из 49 присутствовавших на заседании депутатов.

Сообщается, что депутаты «отменили постановление Херсонского областного совета от 17 августа 2012 «О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

Ранее на очередной сессии региональный статус русского языка отменил харьковский облсовет. По словам парламентариев, решение было «консолидированным», за него проголосовали 3/4 всех депутатов. Региональный статус предполагал, что должностные лица обязаны владеть государственным и русским языками, общаться с русскоязычными посетителями на русском, дублировать названия топонимов.